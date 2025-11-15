IPL 2026 : రిటెన్షన్, రిలీజ్ ప్లేయర్ల ఫుల్ లిస్ట్- SRH ఎవరెవరిని వదిలేసిందంటే?
ఐపీఎల్ 2026 రిటెన్షన్స్- ఏయే ఫ్రాంచైజీలు ఎవరెవరిని వదులుకున్నాయంటే?
Published : November 15, 2025 at 7:15 PM IST
IPL 2026 All Teams Retention List : 2026 ఫీవర్ మొదలైపోయింది. వచ్చే సీజన్కుగానూ అన్ని జట్లు తాము రిటైన్ చేసుకున్న ప్లేయర్లతోపాటు, వదులుకున్న ఆటగాళ్ల లిస్ట్లను ప్రకటించేశాయి. రిటెన్షన్కు ఇవాళ సాయంత్రం ఆఖరి గడువు ఉండగా, మొత్తం 10 ఫ్రాంచైజీలు తమతమ సోషల్ మీడియా పేజ్ల్లో పోస్ట్లు షేర్ చేశాయి. తెలుగు జట్టు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఎనిమిది మంది ప్లేయర్లను వదులుకుంది. ఇందులో మహ్మద్ షమీతోపాటు రాహుల్ చాహర్ తదితరులు ఉన్నారు. మరి ఏయే జట్టు ఎవరెవరిని రిటైన్ చేసుకుంది? ఎవరెవరిని వదులుకుందో చూద్దాం!
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్
- రిటైన్ ప్లేయర్లు : పాట్ కమిన్స్, అభిషేక్ శర్మ, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, హెన్రిచ్ క్లాసెన్, ట్రావిస్ హెడ్, హర్షల్ పటేల్, ఇషాన్ కిషన్, జీషన్ అన్సారీ, జయదేవ్ ఉనద్కత్, బ్రైడన్ కార్సే, కమిందు మెండిస్, అనికేత్ వర్మ, ఎషాన్ మలింగ, హర్ష్ దూబే, స్మరణ్ రవిచందరన్
- రిలీజ్ లిస్ట్ : అభినవ్ మనోహర్, అథర్వ తైడే, సచిన్ బేబీ,వియాన్ ముల్డర్, సిమర్జీత్ సింగ్, రాహుల్ చాహర్, ఆడమ్ జంపా
- ట్రేడ్ ఔట్ - మహ్మద్ షమీ
Orange Army, here are your Retained Risers to #PlayWithFire for #TATAIPL2026🔥 pic.twitter.com/WkAjSYWFXU— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) November 15, 2025
ముంబయి ఇండియన్స్
- రిటైన్ ప్లేయర్లు : రోహిత్ శర్మ, హార్దిక్ పాండ్య, AM గజన్ఫర్, అశ్వని కుమార్, కార్బిన్ బాష్, దీపక్ చాహర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మయాంక్ మార్కండే (ట్రేడ్ ఇన్), మిచెల్ సాంట్నర్, నమన్ ధీర్, రఘు శర్మ, రాజ్ అంగద్ బావా, రాబిన్ మిన్జ్, ర్యాన్ రికెల్టన్, శార్దూల్ ఠాకూర్ (ట్రేడ్ ఇన్), షెర్ఫేన్ రూథర్ఫోర్డ్ (ట్రేడ్ ఇన్)సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ , ట్రెంట్ బౌల్ట్, విల్ జాక్స్
- రిలీజ్ లిస్ట్ : బెవాన్ జాకబ్స్, కరణ్ శర్మ, KL శ్రీజిత్, లిజాడ్ విలియమ్స్, ముజీబ్ ఉర్ రెహమాన్, PSN రాజు, రీస్ టాప్లీ, విఘ్నేష్ పుత్తూరు
- ట్రేడ్ ఔట్ - అర్జున్ తెందుల్కర్
𝐑𝐄𝐓𝐀𝐈𝐍𝐄𝐃 & 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐘 to #PlayLikeMumbai 💙✨ pic.twitter.com/j38cjHAhou— Mumbai Indians (@mipaltan) November 15, 2025
రాజస్థాన్ రాయల్స్
- రిటైన్ ప్లేయర్లు : యశస్వీ జైస్వాల్, రియాన్ పరాగ్, ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), వైభవ్ సూర్యవంశీ, శుభమ్ దూబే, యుధ్వీర్ సింగ్, సందీప్ శర్మ, తుషార్ దేశ్పాండే, రవీంద్ర జడేజా (ట్రేడ్), సామ్ కరన్ (ట్రేడ్), డోనోవన్ ఫెరీరా (ట్రేడ్), షిమ్రాన్ హిట్మయర్, లువాండ్రే ప్రిటోరియస్, జోఫ్రా ఆర్చర్, క్వేనా మఫాకా, నాండ్రే బర్గర్
- రిలీజ్ లీస్ట్ : వానిందు హసరంగ, మహీశ్ తీక్షణ, ఫజల్ హక్ ఫారూఖీ, ఆకాశ్ మధ్వాల్, కుమార్ కార్తికేయ, కునాల్ రాథోడ్, అశోక్ శర్మ
- ట్రేడ్ ఔట్- సంజు శాంసన్
Retained and RReady to Halla Bol in 2026. 🔥💗 pic.twitter.com/0una5DXdYk— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) November 15, 2025
గుజరాత్ టైటాన్స్
- రిటైన్ ప్లేయర్లు : శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రషీద్ ఖాన్, సాయి సుదర్శన్, రాహుల్ తెవాటియా, షారుక్ ఖాన్, కగిసో రబడా, జోస్ బట్లర్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, నిశాంత్ సింధు, కుమార్ కుషాగ్రా, అనుజ్ రావత్, మానవ్ సుతార్, వాషింగ్టన్ సుందర్, అర్షద్ బి షర్నర్, జయంత్ కె, సరూర్ ఖాన్, సరూర్. యాదవ్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్
- రిలీజ్ లిస్ట్: కరీం జనత్, కుల్వంత్ కుజ్రోలియా, గెరాల్డ్ కోయెట్జీ, డాసున్ శనక, మహిపాల్ లోమ్రోర్
- ట్రేడ్ ఔట్ - షెర్ఫేన్ రూథర్ఫోర్డ్
Aapda Gujarat na Retained Titans! 💙 pic.twitter.com/pzAyCORMW8— Gujarat Titans (@gujarat_titans) November 15, 2025
చైన్నై సూపర్ కింగ్స్
- రిటైన్ ప్లేయర్లు : సంజు శాంసన్ (ట్రేడ్ ఇన్), రుతురాజ్ గైక్వాడ్, ఆయుష్ మాత్రే, డివాల్డ్ బ్రేవిస్, ఎంఎస్ ధోనీ, ఉర్విల్ పటేల్, శివమ్ దూబే, జామీ ఓవర్టన్, రామకృష్ణ ఘోష్, నూర్ అహ్మద్, ఖలీద్ అహ్మద్, అన్షుల్ కాంబోజ్, గుర్జాప్నీత్ సింగ్, నాథన్ ఎల్లిస్, శ్రేయస్ గోపాల్, ముకేశ్ చౌదరి
- రిలీజ్ లిస్ట్ : మతిశా పతిరన, రాహుల్ త్రిపాఠి, అండ్రీ సిద్ధార్థ్, ఆండ్రీ సిద్ధార్థ్, రచిన్ రవీంద్ర, దీపక్ హుడా, విజయ్ శంకర్, షేక్ రషీద్, కమలేశ్ నగార్కోటి
- ట్రేడ్ ఔట్- రవీంద్ర జడేజా, శామ్ కరన్
OUR LIONS WHO WILL CARRY THE PRIDE.🦁— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 15, 2025
THE DEN AWAITS. 🏟️#WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/MarbLqhQUu
కోల్కతా నైట్రైడర్స్
- రిటైన్ ప్లేయర్లు : రింకూ సింగ్, వరుణ్ చకరవర్తి, సునీల్ నరైన్, అజింక్యా రహానే, హర్షిత్ రాణా, రమణదీప్ సింగ్, అంగారిష్ రఘువంశీ, వైభవ్ అరోరా, రోమన్ పావెల్, మనీష్ పాండే, ఉమ్రాన్ మాలిక్, అనుకుల్ రాయ్
- రిలీజ్ లిస్ట్ : ఆండ్రీ రస్సెల్, మొయిన్ అలీ, అన్రిచ్ నోకియా, క్వింటన్ డి కాక్, రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్, స్పెన్సర్ జాన్సన్, లువ్నిత్ సిసోడియా, చేతన్ సకారియా, వెంకటేశ్ అయ్యర్
- ట్రేడ్ ఔట్- మయాంక్ మార్కండే
From Eden to the world: Your 𝐫𝐞𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐝 Knights for 2026 😍💜 pic.twitter.com/xL4ClNltUF— KolkataKnightRiders (@KKRiders) November 15, 2025
పంజాబ్ కింగ్స్
- రిటైన్ ప్లేయర్లు : శ్రేయస్ అయ్యర్, నేహాల్ వధేరా, ప్రియాంశ్ ఆర్య, శశాంక్ సింగ్, పైలా అవినాష్, హర్నూర్ పన్ను, ముషీర్ ఖాన్, ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్, విష్ణు వినోద్, మార్కస్ స్టోయినిస్, మార్కో జాన్సెన్, అమతుల్లా ఒమర్జాయ్, సూర్యాంశ్ షెడ్జ్, మిచెల్ ఓవెన్, వి థాల్ విజయ్, వి. బార్లెట్, లాకీ ఫెర్గూసన్, యుజ్వేంద్ర చాహల్, హర్ప్రీత్ బ్రార్
- రిలీజ్ లిస్ట్ : జోష్ ఇంగ్లిస్, ఆరోన్ హార్డీ, గ్లెన్ మాక్స్వెల్, కుల్దీప్ సేన్, ప్రవీణ్ దూబే
2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ Dream begins here 🤞🦁#PunjabKings #IPL2026 pic.twitter.com/zmnVCQy4qB— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) November 15, 2025
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు
- రిటైన్ ప్లేయర్లు : రజత్ పాటిదార్, విరాట్ కోహ్లీ, దేవదత్ పడిక్కల్, టిమ్ డేవిడ్, ఫిల్ సాల్ట్, జితేశ్ శర్మ, జాకబ్ బెథెల్, కృనాల్ పాండ్య, రొమారియో షెపర్డ్, అభినందన్ సింగ్, జోష్ హేజిల్వుడ్, భువనేశ్వర్ కుమార్, రసిఖ్ సలామ్, సుయాష్ శర్మ, స్వప్నిల్ సింగ్, నువాన్ తుషారా, నువాన్ తుషార
- రిలీజ్ లిస్ట్ : స్వస్తిక్ చికారా, మయాంక్ అగర్వాల్, టిమ్ సీఫెర్ట్, లియామ్ లివింగ్స్టోన్, మనోజ్ భాండాగే, లుంగి ఎన్గిడి, బ్లెస్సింగ్ ముజారబానీ, మోహిత్ రాథీ
🔐 𝗥𝗘𝗧𝗔𝗜𝗡𝗘𝗗: They gave us our first trophy, and they’re coming HOME to do it all over again. 🏆— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) November 15, 2025
Presenting, the first 1️⃣7️⃣ entrants of RCB’s #ClassOf2026, ready to #PlayBold and entertain the best fans in the world. ❤️#ನಮ್ಮRCB #IPL2026 pic.twitter.com/NhgpWNRbjB
దిల్లీ క్యాపిటల్స్
- రిటైన్ ప్లేయర్లు : మిచెల్ స్టార్క్, నితీశ్ రాణా (ట్రేడ్ ఇన్), KL రాహుల్, T. నటరాజన్, కరుణ్ నాయర్, సమీర్ రిజ్వీ, అశుతోష్ శర్మ, ముకేశ్ కుమార్, విప్రజ్ నిగమ్, దుష్మంత చమీర, అజయ్ మండల్, త్రిపురాన విజయ్, మాధవ్ తివారీ, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ పోరేల్బ్, త్రిస్తానీకుబ్, త్రిస్తానీకుబ్, త్రిస్తానీకుబ్,
- రిలీజ్ లిస్ట్ : ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్, జేక్ ఫ్రేజర్ మెక్గుర్క్, సెడిక్వాల్లా అటల్, మన్వంత్ కుమార్, మోహిత్ శర్మ, దర్శన్ నల్కండే
- ట్రేడ్ ఔట్- డోనోవన్ ఫెరీరా
Your Tigers are ready to roar again in 2026 🐅❤️🔥 pic.twitter.com/bYpLYf0Ayz— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) November 15, 2025
లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్
- రిటైన్ ప్లేయర్స్ : నికోలస్ పూరన్, మయాంక్ యాదవ్, మొహ్సిన్ ఖాన్, ఆయుష్ బదోని, రిషబ్ పంత్, ఐడెన్ మార్క్రమ్, మిచెల్ మార్ష్, అవేష్ ఖాన్, అబ్దుల్ సమద్, హిమ్మత్ సింగ్, ఎం. సిద్ధార్థ్, దిగ్వేష్ సింగ్, షాబాజ్ అహ్మద్, ఆకాష్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, అర్షిన్ కులకర్ణి, మ్యాథ్యూ బ్రిట్జే మహ్మద్ షమీ (ట్రేడ్ ఇన్), అర్జున్ తెందుల్కర్ (ట్రేడ్ ఇన్)
- రిలీజ్ లిస్ట్ : ఆర్యన్ జుయల్, డేవిడ్ మిల్లర్, యువరాజ్ చౌదరి, రాజవర్ధన్ హంగర్గేకర్, ఆకాష్ దీప్, రవి బిష్ణోయ్, షమర్ జోసెఫ్
- ట్రేడ్ ఔట్ - శార్దూల్ ఠాకూర్
We've got our core for 2026 — Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) November 15, 2025
Next stop: The #TATAIPL Auction ⏳ pic.twitter.com/8i0gfdZxVD
