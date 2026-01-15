ETV Bharat / sports

టీమ్ఇండియాకు మరో షాక్- టీ20 సిరీస్​కూ ఆ ఆల్​రౌండర్ దూరం- వరల్డ్​కప్​ సంగతేంటి?

టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లను వెంటాడుతున్న గాయాలు- సుందర్ టీ20 సిరీస్​కు కూడా దూరం- T20 వరల్డ్​కప్ ముంగిట భారీ షాక్

Ind vs NZ 2026
Ind vs NZ 2026 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 15, 2026 at 12:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs NZ 2026 : టీమ్ఇండియాకు మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. గాయం కారణంగా ఇప్పటికే న్యూజిలాండ్​తో వన్డే సిరీస్​కు దూరమైన ఆల్​రౌండర్ వాషింగ్టర్​ సుందర్ తాజాగా టీ20 సిరీస్​ నుంచి కూడా తప్పుకున్నాడు. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. అయితే అతడి స్థానంలో టీ20 సిరీస్​లో ఎవరు ఆడతారో అనేది బీసీసీఐ ఇంకా ప్రకటన చేయలేదు. కాగా, జనవరి 21 నుంచి కివీస్​తో టీ20 సిరీస్​ ప్రారంభం కానుంది.

న్యూజిలాండ్‌తో వన్డే సిరీస్​లో భాగంగా ఇటీవల వడోదర వేదికగా తొలి మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్​లో వాషింగ్టర్​ సుందర్ వెన్ను నొప్పి గాయానికి గురయ్యాడు. దీంతో ఆ మ్యాచ్​లో ఐదు ఓవర్లే బౌలింగ్‌ చేశాడు. ఆనంతరం అతడు మైదానాన్ని వీడాడు. ఛేదనలో బ్యాటింగ్​కు వచ్చినా, క్రీజులో ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు కనిపించాడు. దీంతో అతడు మిగిలిన వన్డే సిరీస్​కు దూరమవుతున్నట్లు బీసీసీఐ ఆ మ్యాచ్ అనంతరం ప్రకటించింది. అతడి స్థానంలో ఆయుశ్ బదోనిని జట్టులోకి తీసుకుంది. అయితే ఆ గాయం ఇంకా తగ్గకపోవడంతో అతడు టీ20 సిరీస్​కు సైతం దూరం కావాల్సి వచ్చింది.

వరల్డ్​కప్​పై ఆందోళన
కీవిస్​ సిరీస్​కు దూరమైన సుందర్, వచ్చే నెల 07న ప్రారంభంకానున్న వరల్డ్​కప్ నాటికి కోలుకుంటాడా? లేదా అని ఫ్యాన్స్​లో ఆందోళన మొదలైంది. ఇప్పటికే వరల్డ్​కప్​ కోసం బీసీసీఐ ప్రకటించిన భారత జట్టులో సుందర్ సభ్యుడు. దీంతో పొట్టి కప్పు టోర్నీకి మరో మూడు వారాలే ఉండడంతో అతడు ఫిట్​నెస్ సాధించి రీ ఎంట్రీ ఇవ్వడంపై సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

భారత్- న్యూజిలాండ్ T20 సిరీస్ షెడ్యూల్

  • మొదటి టీ20 - జనవరి 21 - నాగ్​పుర్
  • రెండో టీ20 - జనవరి 23 - రాయ్​పుర్
  • మూడో టీ20 - జనవరి 25 - గువాహటి
  • నాలుగో టీ20- జనవరి 28- విశాఖపట్నం
  • ఐదో టీ20 - జనవరి 31- తిరువనంతపురం

వరుస గాయాలు!
వరల్డ్​కప్​కు ముంగిట టీమ్ఇండియాను ఆటగాళ్ల వరుస గాయాలు వెంబడిస్తున్నాయి. ఇటీవల తిలక్ వర్మకు సర్జరీ అయ్యింది. విజయ్‌ హజారే ట్రోఫీలో మ్యాచ్ ఆడుతుండగా అతడు పొత్తికడుపు నొప్పితో ఇబ్బందిపడ్డాడు. దీంతో అతడిని వెంటనే ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. ఈ కారణంగా అతడు కివీస్ టీ20 సిరీస్​లో తొలి మూడు మ్యాచ్​లకు దూరమైనట్లు బీసీసీఐ ప్రకటించింది. అయితే ఆ తర్వాతైనా అతడు జట్టులోకి వస్తాడా? అనేది ఆనుమానంగా మారింది. కానీ, వరల్డ్​కప్​ నాటికి మాత్రం తిలక్ పూర్తిగా కోలుకుని ఫిట్‌నెస్‌ సాధించాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. ఇలా వరల్డ్‌కప్‌ ముందు టీమ్‌ఇండియాను స్టార్‌ ఆటగాళ్ల గాయాలు కలవరపెడుతున్నాయి.

అప్పటిలోగా ఛాన్స్
ప్రపంచ​కప్​లో పాల్గొనే జట్టును బీసీసీఐ ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఆ జట్టులో ప్రస్తుతం సుందర్, తిలక్ వర్మ గాయాలతో ఆటకు దూరమయ్యారు. వీళ్లు ఈ టోర్నీ ప్రారంభం వరకు కోలుకొని వస్తే పర్వాలేదు. లేదంటే రిప్లేస్​మెంట్ ప్రకటించాల్సి ఉంటుంది. వరల్డ్​కప్‌ కోసం ప్రకటించిన జట్టులో ఏమైనా మార్పులు, రిప్లేస్​మెంట్లు ఉంటే జనవరి 31లోపే ప్రకటించాల్సి ఉంది. అయితే టోర్నమెంట్‌ మధ్యలో కూడా రీప్లేస్‌మెంట్‌లు చేసుకోవచ్చు. కానీ అందుకు ఐసీసీ అనుమతి కావాల్సి ఉంటుంది.

టీమ్ఇండియా వరల్డ్​కప్ జట్టు : అభిషేక్‌ శర్మ, సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ (కెప్టెన్‌), సంజు శాంసన్‌, తిలక్‌ వర్మ, హార్దిక్‌ పాండ్య, శివమ్‌ దూబె, అక్షర్‌ పటేల్‌ ( వైస్‌ కెప్టెన్‌), రింకు సింగ్‌, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్‌ సింగ్‌, హర్షిత్‌ రాణా, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌, ఇషాన్‌ కిషన్‌, కుల్దీప్‌ యాదవ్‌, వరుణ్‌ చక్రవర్తి

TAGGED:

INDIA TEAM T20 WORLD CUP
WASHINGTON SUNDAR INJURY UPDATE
TILAK VARMA INJURY REPLACEMENT
TILAK VARMA INJURY UPDATE
IND VS NZ 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.