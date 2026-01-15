టీమ్ఇండియాకు మరో షాక్- టీ20 సిరీస్కూ ఆ ఆల్రౌండర్ దూరం- వరల్డ్కప్ సంగతేంటి?
Published : January 15, 2026 at 12:33 PM IST
Ind vs NZ 2026 : టీమ్ఇండియాకు మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. గాయం కారణంగా ఇప్పటికే న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్కు దూరమైన ఆల్రౌండర్ వాషింగ్టర్ సుందర్ తాజాగా టీ20 సిరీస్ నుంచి కూడా తప్పుకున్నాడు. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. అయితే అతడి స్థానంలో టీ20 సిరీస్లో ఎవరు ఆడతారో అనేది బీసీసీఐ ఇంకా ప్రకటన చేయలేదు. కాగా, జనవరి 21 నుంచి కివీస్తో టీ20 సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది.
న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్లో భాగంగా ఇటీవల వడోదర వేదికగా తొలి మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో వాషింగ్టర్ సుందర్ వెన్ను నొప్పి గాయానికి గురయ్యాడు. దీంతో ఆ మ్యాచ్లో ఐదు ఓవర్లే బౌలింగ్ చేశాడు. ఆనంతరం అతడు మైదానాన్ని వీడాడు. ఛేదనలో బ్యాటింగ్కు వచ్చినా, క్రీజులో ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు కనిపించాడు. దీంతో అతడు మిగిలిన వన్డే సిరీస్కు దూరమవుతున్నట్లు బీసీసీఐ ఆ మ్యాచ్ అనంతరం ప్రకటించింది. అతడి స్థానంలో ఆయుశ్ బదోనిని జట్టులోకి తీసుకుంది. అయితే ఆ గాయం ఇంకా తగ్గకపోవడంతో అతడు టీ20 సిరీస్కు సైతం దూరం కావాల్సి వచ్చింది.
వరల్డ్కప్పై ఆందోళన
కీవిస్ సిరీస్కు దూరమైన సుందర్, వచ్చే నెల 07న ప్రారంభంకానున్న వరల్డ్కప్ నాటికి కోలుకుంటాడా? లేదా అని ఫ్యాన్స్లో ఆందోళన మొదలైంది. ఇప్పటికే వరల్డ్కప్ కోసం బీసీసీఐ ప్రకటించిన భారత జట్టులో సుందర్ సభ్యుడు. దీంతో పొట్టి కప్పు టోర్నీకి మరో మూడు వారాలే ఉండడంతో అతడు ఫిట్నెస్ సాధించి రీ ఎంట్రీ ఇవ్వడంపై సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
🚨India’s squad for ICC Men’s T20 World Cup 2026 announced 🚨— BCCI (@BCCI) December 20, 2025
Let's cheer for the defending champions 💪#TeamIndia | #MenInBlue | #T20WorldCup pic.twitter.com/7CpjGh60vk
భారత్- న్యూజిలాండ్ T20 సిరీస్ షెడ్యూల్
- మొదటి టీ20 - జనవరి 21 - నాగ్పుర్
- రెండో టీ20 - జనవరి 23 - రాయ్పుర్
- మూడో టీ20 - జనవరి 25 - గువాహటి
- నాలుగో టీ20- జనవరి 28- విశాఖపట్నం
- ఐదో టీ20 - జనవరి 31- తిరువనంతపురం
వరుస గాయాలు!
వరల్డ్కప్కు ముంగిట టీమ్ఇండియాను ఆటగాళ్ల వరుస గాయాలు వెంబడిస్తున్నాయి. ఇటీవల తిలక్ వర్మకు సర్జరీ అయ్యింది. విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో మ్యాచ్ ఆడుతుండగా అతడు పొత్తికడుపు నొప్పితో ఇబ్బందిపడ్డాడు. దీంతో అతడిని వెంటనే ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. ఈ కారణంగా అతడు కివీస్ టీ20 సిరీస్లో తొలి మూడు మ్యాచ్లకు దూరమైనట్లు బీసీసీఐ ప్రకటించింది. అయితే ఆ తర్వాతైనా అతడు జట్టులోకి వస్తాడా? అనేది ఆనుమానంగా మారింది. కానీ, వరల్డ్కప్ నాటికి మాత్రం తిలక్ పూర్తిగా కోలుకుని ఫిట్నెస్ సాధించాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. ఇలా వరల్డ్కప్ ముందు టీమ్ఇండియాను స్టార్ ఆటగాళ్ల గాయాలు కలవరపెడుతున్నాయి.
అప్పటిలోగా ఛాన్స్
ప్రపంచకప్లో పాల్గొనే జట్టును బీసీసీఐ ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఆ జట్టులో ప్రస్తుతం సుందర్, తిలక్ వర్మ గాయాలతో ఆటకు దూరమయ్యారు. వీళ్లు ఈ టోర్నీ ప్రారంభం వరకు కోలుకొని వస్తే పర్వాలేదు. లేదంటే రిప్లేస్మెంట్ ప్రకటించాల్సి ఉంటుంది. వరల్డ్కప్ కోసం ప్రకటించిన జట్టులో ఏమైనా మార్పులు, రిప్లేస్మెంట్లు ఉంటే జనవరి 31లోపే ప్రకటించాల్సి ఉంది. అయితే టోర్నమెంట్ మధ్యలో కూడా రీప్లేస్మెంట్లు చేసుకోవచ్చు. కానీ అందుకు ఐసీసీ అనుమతి కావాల్సి ఉంటుంది.
టీమ్ఇండియా వరల్డ్కప్ జట్టు : అభిషేక్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), సంజు శాంసన్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య, శివమ్ దూబె, అక్షర్ పటేల్ ( వైస్ కెప్టెన్), రింకు సింగ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా, వాషింగ్టన్ సుందర్, ఇషాన్ కిషన్, కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి