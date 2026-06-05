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'SRH తుది జట్టులో ఓనర్ల జోక్యం- అతడి కోసం నన్ను పక్కనపెట్టేశారు'-లివింగ్​స్టోన్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్

రూ.13 కోట్ల వెచ్చించి కొనుగోలు చేస్తే ఆడించింది రెండు మ్యాచ్​లే- ఆ క్రికెటర్ ఓనర్లకు నచ్చడంతో అన్ని మ్యాచ్​ల్లో బరిలోకి- అతడి వల్లే లివింగ్​స్టోన్​కు తగ్గిన అవకాశాలు!

Liam Livingstone On SRHLiam Livingstone On SRH
Liam Livingstone On SRH (Source : ANI, IANS (File))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 5, 2026 at 4:18 PM IST

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Liam Livingstone On SRH : సన్​రైజర్స్ స్టార్ ఆల్​రౌండర్ లియామ్ లివింగ్​స్టోన్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ఐపీఎల్​లో స్కిల్స్ ఉండడం లేదు, టోర్నీపై ఆసక్తి పోయింది' అని ఇటీవల కామెంట్ చేసిన అతడు తాజాగా జట్టు మేనేజ్​మెంట్​పై సెన్సేషనల్ కామెంట్స్ చేశాడు. కమిన్స్ అందుబాటులో లేనప్పుడు ఫ్రాంచైజీ ముగ్గురు ఫారిన్ ప్లేయర్లనే ఆడించిందిగానీ, తనకు మాత్రం జట్టులో అవకాశం ఇవ్వలేదని అన్నాడు. అలాగే జట్టు కూర్పు విషయంలో ఫ్రాంచైజీ యాజమాన్యం జోక్యం ఉంటుందని పేర్కొన్నాడు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?

రూ.13 కోట్లు - ఆడింది రెండు మ్యాచ్​లే!
గతేడాది దుబాయ్​లో జరిగిన మినీ వేలంలో లివింగ్​స్టోన్​ను సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ రూ.13 కోట్ల భారీ ధరకు కొనుగోలు చేసింది. దీంతో బ్యాటింగ్ ఆల్​రౌండర్ అయిన లివింగ్​స్టోన్ ఈ సీజన్​లో ఆడడం పక్కా అని అంతా భావించారు. కానీ ఈ సీజన్​లో అతడికి అవకాశం దక్కింది రెండంటే రెండు మ్యాచ్​ల్లో మాత్రమే. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​తో మ్యాచ్​లో 1 పరుగు, లఖ్​నవూపై 14 పరుగులు చేశాడు. అంత భారీ ధర వెచ్చించిన మేనేజ్​మెంట్ లివింగ్​స్టోన్​ను బెంచ్​కే పరిమితం చేసింది. అయితే ఐపీఎల్​లో ఈసారి తనకు అవకాశాలు రాకపోవడానికి గల కారణాలను లివింగ్​స్టోన్ తాజాగా పాల్గొన్న ఓ పాడ్​కాస్ట్​లో వెల్లడించాడు. టీమ్ మేనేజ్​మెంట్​కు నచ్చిన ఓ క్రికెటర్ వల్లే తను ఎక్కువ మ్యాచ్​లు బెంచ్​కు పరిమితం కావాల్సి వచ్చిందని పరోక్షంగా వివరించాడు.

"గతేడాది జరిగిన మినీ వేలంలో మా జట్టు (సన్​రైజర్స్) సలీల్ అరోరా కోసం ముంబయి ఇండియన్స్​తో పోటీపడింది. మా దగ్గర ఎక్కువ డబ్బు ఉండడంతో అతడిని దక్కించుకున్నాం. అయితే అతడు ఓనర్లకు నచ్చాడు. అందుకే అతడికి జట్టులో స్థానం కూడా ఖరారైంది. అందుకే అతడు అన్ని మ్యాచ్​లు ఆడాడు. ఇక ప్యాట్ కమిన్స్‌ అందుబాటులో లేనప్పుడు మా జట్టు ముగ్గురు ఫారిన్ ప్లేయర్లతోనే ఆడింది. దీంతో 'మనం ముగ్గురితోనే ఎందుకు ఆడుతున్నాం?' అని మా కోచ్ (డానియల్ వెట్టోరి) దగ్గరికి వెళ్లి అడిగాను. దీనికి ఆయన 'ఆ ప్లేయర్ ఓనర్లకు బాగా నచ్చాడు. అందుకే ఆడుతున్నాడు. ఒకవేళ కమిన్స్ వచ్చినా మా నిర్ణయంలో మార్పు ఉండదు' అని వెట్టోరి చెప్పాడు"

"దీంతో ఈ సీజన్​లో నేను ఎక్కువ మ్యాచ్​లు ఆడడని నాకు అర్థం అయ్యింది. ఎవరైనా గాయపడితే తప్పా నాకు బరిలో దిగే అవకాశం రాదని తెలిసింది. మనకు అవకాశం దక్కదని గ్రహించినప్పుడు మన మైండ్​సెట్ కూడా మారిపోతుంది. అయితే ఈ విషయాన్ని వెట్టోరి నిజాయితీగా నాతో చెప్పడం నాకు బాగా నచ్చింది" అని లివింగ్​స్టోన్ అన్నాడు. అలాగే ఇదే పాడ్​కాస్ట్​లో అక్కడే ఉన్న క్రికెట్ ఎక్స్​పర్ట్ ఒకరు 'ఈ ఓనర్లకు జట్టు కూర్పుపై ఎంతమేరకు అవగాహన ఉంటుంది?' అని అడిగాడు. దీనికి మాజీ క్రికెటర్ అలిస్టర్ కుక్ 'వాళ్ల దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంటుంది' అని రిప్లై ఇచ్చాడు.

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