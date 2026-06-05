'SRH తుది జట్టులో ఓనర్ల జోక్యం- అతడి కోసం నన్ను పక్కనపెట్టేశారు'-లివింగ్స్టోన్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్
రూ.13 కోట్ల వెచ్చించి కొనుగోలు చేస్తే ఆడించింది రెండు మ్యాచ్లే- ఆ క్రికెటర్ ఓనర్లకు నచ్చడంతో అన్ని మ్యాచ్ల్లో బరిలోకి- అతడి వల్లే లివింగ్స్టోన్కు తగ్గిన అవకాశాలు!
Published : June 5, 2026 at 4:18 PM IST
Liam Livingstone On SRH : సన్రైజర్స్ స్టార్ ఆల్రౌండర్ లియామ్ లివింగ్స్టోన్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ఐపీఎల్లో స్కిల్స్ ఉండడం లేదు, టోర్నీపై ఆసక్తి పోయింది' అని ఇటీవల కామెంట్ చేసిన అతడు తాజాగా జట్టు మేనేజ్మెంట్పై సెన్సేషనల్ కామెంట్స్ చేశాడు. కమిన్స్ అందుబాటులో లేనప్పుడు ఫ్రాంచైజీ ముగ్గురు ఫారిన్ ప్లేయర్లనే ఆడించిందిగానీ, తనకు మాత్రం జట్టులో అవకాశం ఇవ్వలేదని అన్నాడు. అలాగే జట్టు కూర్పు విషయంలో ఫ్రాంచైజీ యాజమాన్యం జోక్యం ఉంటుందని పేర్కొన్నాడు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
రూ.13 కోట్లు - ఆడింది రెండు మ్యాచ్లే!
గతేడాది దుబాయ్లో జరిగిన మినీ వేలంలో లివింగ్స్టోన్ను సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ రూ.13 కోట్ల భారీ ధరకు కొనుగోలు చేసింది. దీంతో బ్యాటింగ్ ఆల్రౌండర్ అయిన లివింగ్స్టోన్ ఈ సీజన్లో ఆడడం పక్కా అని అంతా భావించారు. కానీ ఈ సీజన్లో అతడికి అవకాశం దక్కింది రెండంటే రెండు మ్యాచ్ల్లో మాత్రమే. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో మ్యాచ్లో 1 పరుగు, లఖ్నవూపై 14 పరుగులు చేశాడు. అంత భారీ ధర వెచ్చించిన మేనేజ్మెంట్ లివింగ్స్టోన్ను బెంచ్కే పరిమితం చేసింది. అయితే ఐపీఎల్లో ఈసారి తనకు అవకాశాలు రాకపోవడానికి గల కారణాలను లివింగ్స్టోన్ తాజాగా పాల్గొన్న ఓ పాడ్కాస్ట్లో వెల్లడించాడు. టీమ్ మేనేజ్మెంట్కు నచ్చిన ఓ క్రికెటర్ వల్లే తను ఎక్కువ మ్యాచ్లు బెంచ్కు పరిమితం కావాల్సి వచ్చిందని పరోక్షంగా వివరించాడు.
"గతేడాది జరిగిన మినీ వేలంలో మా జట్టు (సన్రైజర్స్) సలీల్ అరోరా కోసం ముంబయి ఇండియన్స్తో పోటీపడింది. మా దగ్గర ఎక్కువ డబ్బు ఉండడంతో అతడిని దక్కించుకున్నాం. అయితే అతడు ఓనర్లకు నచ్చాడు. అందుకే అతడికి జట్టులో స్థానం కూడా ఖరారైంది. అందుకే అతడు అన్ని మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇక ప్యాట్ కమిన్స్ అందుబాటులో లేనప్పుడు మా జట్టు ముగ్గురు ఫారిన్ ప్లేయర్లతోనే ఆడింది. దీంతో 'మనం ముగ్గురితోనే ఎందుకు ఆడుతున్నాం?' అని మా కోచ్ (డానియల్ వెట్టోరి) దగ్గరికి వెళ్లి అడిగాను. దీనికి ఆయన 'ఆ ప్లేయర్ ఓనర్లకు బాగా నచ్చాడు. అందుకే ఆడుతున్నాడు. ఒకవేళ కమిన్స్ వచ్చినా మా నిర్ణయంలో మార్పు ఉండదు' అని వెట్టోరి చెప్పాడు"
"దీంతో ఈ సీజన్లో నేను ఎక్కువ మ్యాచ్లు ఆడడని నాకు అర్థం అయ్యింది. ఎవరైనా గాయపడితే తప్పా నాకు బరిలో దిగే అవకాశం రాదని తెలిసింది. మనకు అవకాశం దక్కదని గ్రహించినప్పుడు మన మైండ్సెట్ కూడా మారిపోతుంది. అయితే ఈ విషయాన్ని వెట్టోరి నిజాయితీగా నాతో చెప్పడం నాకు బాగా నచ్చింది" అని లివింగ్స్టోన్ అన్నాడు. అలాగే ఇదే పాడ్కాస్ట్లో అక్కడే ఉన్న క్రికెట్ ఎక్స్పర్ట్ ఒకరు 'ఈ ఓనర్లకు జట్టు కూర్పుపై ఎంతమేరకు అవగాహన ఉంటుంది?' అని అడిగాడు. దీనికి మాజీ క్రికెటర్ అలిస్టర్ కుక్ 'వాళ్ల దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంటుంది' అని రిప్లై ఇచ్చాడు.