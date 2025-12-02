హైదరాబాద్లో హార్దిక్ ఆల్రౌండ్ షో- సెల్ఫీ కోసం గ్రౌండ్లోకి దూసుకెళ్లిన అభిమాని
రీ ఎంట్రీలో హార్దిక్ అదుర్స్- సూపర్ ఇన్నింగ్స్తో కుంగ్ ఫూ పాండ్య షో
Published : December 2, 2025 at 4:25 PM IST
Hardik Pandya SMAT : టీమ్ఇండియా ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీతో క్రికెట్లోకి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. రెండు నెలల విరామం తర్వాత బరిలోకి దిగిన హార్దిక్ వచ్చీ రావడంతోనే అదిరే ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఈ టోర్నీలో బరోడాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న హార్దిక్ 42 బంతుల్లోనే 77* పరుగులతో అదిరే ఇన్నింగ్స్తో సత్తా చాటాడు. దీంతో టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు.
హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా మంగళవారం బరోడా- పంజాబ్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లోనే హార్దిక్ కమ్బ్యాక్ ఇచ్చాడు. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పంజాబ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 222 పరుగులు చేసింది. ఈ భారీ లక్ష్యాన్ని బరోడా 19.1 ఓవర్లలోనే మూడు వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఛేదనలో హార్దిక్ పాండ్య (77* పరుగులు, 42 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 4 సిక్స్లు) చెలరేగి ఆడాడు. ఛేదనలో ఓపెనర్లు విష్ణు సోలంకి (43 పరుగులు, 21 బంతుల్లో),శాశ్వత్ రావత్ (31పరుగులు, 18 బంతుల్లో) శుభారంభం అందించారు. వన్డౌన్ బ్యాటర్ శివాలిక్ వర్మ (47; 31 బంతుల్లో) రాణించాడు.
HARDIK PANDYA SMASHED 77* (42) FOR BARODA WHILE CHASING 223 IN SMAT. 🫡🇮🇳 pic.twitter.com/gzsobQJAGR— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 2, 2025
హార్దిక్ కోసం గ్రౌండ్లోకి అభిమాని!
మ్యాచ్ జరుగుతుండగా ఓ అభిమాని హార్దిక్ కోసం పలుమార్లు గ్రౌండ్లోకి దూసుకెళ్లాడు. మ్యాచ్ చూస్తుండగా సడెన్గా అతడు, సెక్యూరిటీని తప్పించుకొని గ్రౌండ్లోకి ప్రవేశించాడు. వెంటనే సెక్యూరిటీ గార్డులు, పోలీసులు వచ్చి అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ గందరగోళంలోనే హార్దిక్ తన అభిమానికి సెల్ఫీ ఇచ్చాడు. అనంతరం అతడిని పోలీసులు బయటకు తీసుకెళ్లారు.
A fan entered the ground to meet Hardik Pandya during Syed Mushtaq Ali Trophy match at Hyderabad & Hardik told security not do anything to him. 🔥 (KVS Giri).— Tanuj (@ImTanujSingh) December 2, 2025
- THE CRAZE OF HARDIK PANDYA..!!! pic.twitter.com/DP1kHtjaYT
వచ్చీ రాగానే!
అయితే ఈ సెప్టెంబర్లో దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన ఆసియా కప్ టోర్నీలో హార్దిక్ గాయపడ్డాడు. దీంతో దాదాపు రెండున్నర నెలలు ఆటకు దూరమయ్యాడు. మళ్లీ ఇవాళే గ్రౌండ్లోకి దిగాడు. విరామం తర్వాత రీ ఎంట్రీ ఇచ్చినా, గాయం ప్రభావం కనిపించకుండా హార్దిక్ తనదైన శైలిలో బ్యాటింగ్ చేశాడు. అదిరే ఆటతీరుతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాడు. ఇక ఇదే నెలలో సౌతాఫ్రికాతో జరగనున్న టీ20 సిరీస్తో హార్దిక్ టీమ్ఇండియాలోకి రానున్నాడు.
