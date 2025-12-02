ETV Bharat / sports

హైదరాబాద్​లో హార్దిక్ ఆల్​రౌండ్​ షో- సెల్ఫీ కోసం గ్రౌండ్​లోకి దూసుకెళ్లిన అభిమాని

రీ ఎంట్రీలో హార్దిక్ అదుర్స్- సూపర్ ఇన్నింగ్స్​తో కుంగ్​ ఫూ పాండ్య షో

Hardik Pandya SMAT
Hardik Pandya SMAT (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025 at 4:25 PM IST

2 Min Read
Hardik Pandya SMAT : టీమ్ఇండియా ఆల్​రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీతో క్రికెట్​లోకి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. రెండు నెలల విరామం తర్వాత బరిలోకి దిగిన హార్దిక్ వచ్చీ రావడంతోనే అదిరే ఇన్నింగ్స్​ ఆడాడు. ఈ టోర్నీలో బరోడాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న హార్దిక్ 42 బంతుల్లోనే 77* పరుగులతో అదిరే ఇన్నింగ్స్​తో సత్తా చాటాడు. దీంతో టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు.

హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా మంగళవారం బరోడా- పంజాబ్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్​లోనే హార్దిక్ కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చాడు. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పంజాబ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 222 పరుగులు చేసింది. ఈ భారీ లక్ష్యాన్ని బరోడా 19.1 ఓవర్లలోనే మూడు వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఛేదనలో హార్దిక్ పాండ్య (77* పరుగులు, 42 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) చెలరేగి ఆడాడు. ఛేదనలో ఓపెనర్లు విష్ణు సోలంకి (43 పరుగులు, 21 బంతుల్లో),శాశ్వత్ రావత్ (31పరుగులు, 18 బంతుల్లో) శుభారంభం అందించారు. వన్‌డౌన్ బ్యాటర్ శివాలిక్ వర్మ (47; 31 బంతుల్లో) రాణించాడు.

హార్దిక్ కోసం గ్రౌండ్​లోకి అభిమాని!
మ్యాచ్ జరుగుతుండగా ఓ అభిమాని హార్దిక్ కోసం పలుమార్లు గ్రౌండ్​లోకి దూసుకెళ్లాడు. మ్యాచ్ చూస్తుండగా సడెన్​గా అతడు, సెక్యూరిటీని తప్పించుకొని గ్రౌండ్​లోకి ప్రవేశించాడు. వెంటనే సెక్యూరిటీ గార్డులు, పోలీసులు వచ్చి అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ గందరగోళంలోనే హార్దిక్ తన అభిమానికి సెల్ఫీ ఇచ్చాడు. అనంతరం అతడిని పోలీసులు బయటకు తీసుకెళ్లారు.

వచ్చీ రాగానే!
అయితే ఈ సెప్టెంబర్​లో దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన ఆసియా కప్​ టోర్నీలో హార్దిక్ గాయపడ్డాడు. దీంతో దాదాపు రెండున్నర నెలలు ఆటకు దూరమయ్యాడు. మళ్లీ ఇవాళే గ్రౌండ్​లోకి దిగాడు. విరామం తర్వాత రీ ఎంట్రీ ఇచ్చినా, గాయం ప్రభావం కనిపించకుండా హార్దిక్ తనదైన శైలిలో బ్యాటింగ్ చేశాడు. అదిరే ఆటతీరుతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాడు. ఇక ఇదే నెలలో సౌతాఫ్రికాతో జరగనున్న టీ20 సిరీస్​తో హార్దిక్​ టీమ్ఇండియాలోకి రానున్నాడు.

