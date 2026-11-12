రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.18 కోట్లు- IPLలో హార్దిక్ పాండ్య జర్నీ సాగిందిలా
Hardik Pandya IPL Journey : హార్దిక్ పాండ్య ట్రేడింగ్ డీల్ పూర్తవ్వడంతో సస్పెన్స్కు తెరపడింది. వచ్చే ఏడాది అతడు పంజాబ్కు ఆడనున్నాడు. అతడి కెరీర్లో మూడో జట్టుకు ఆడుతున్నాడు.
Published : November 12, 2026 at 7:08 PM IST
2027 ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి ముందు క్రీడావర్గాల్లో ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య పేరు బాగా వినిపించింది. ట్రేడింగ్ డీల్ నేపథ్యంలో అతడిపై మీడియాలో అనేక కథనాలు వచ్చాయి. అయితే రీసెంట్గా అతడి ట్రేడింగ్ డీల్ పూర్తయ్యింది. ముంబయి ఇండియన్స్ నుంచి పంజాబ్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీకి మారిపోయాడు. దీంతో వచ్చే సీజన్లో అతడు పంజాబ్కు ఆడనున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఐపీఎల్లో పాండ్య జర్నీ ఎలా సాగింది? ఈ దేశవాళీ టోర్నీలో అతడి గణాంకాలు ఎలా ఉన్నాయి. ఏ ఏడాది ఎంత శాలరీ వచ్చింది? అనే విషయాలపై ఓ లుక్కేద్దాం!
అప్పుడే అరంగేట్రం
2015 ఐపీఎల్కు ముందు హార్దిక్ పాండ్య పేరు పెద్దగా ఎవరికీ తెలియదు. బరోడా నుంచి వచ్చిన యువ ఆల్రౌండర్ను ముంబయి ఇండియన్స్ రూ.10 లక్షల కనీస ధరకు దక్కించుకుంది. తొలి సీజన్లోనే అతను ఫినిషర్గా కొన్ని మ్యాచ్ల్లో ప్రతిభ చాటుకున్నాడు. ముఖ్యంగా కోల్కతా నైట్ రైడర్స్పై 61 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ అతనికి మంచి గుర్తింపు తెచ్చింది. అదే ఏడాది ముంబయి టైటిల్ గెలవడంతో హార్దిక్ కెరీర్ కూడా ఒక్కసారిగా మారిపోయింది.
12 సీజన్లు- ఐదు టైటిళ్లు
గడిచిన 12 సీజన్లలో పాండ్య రెండు ఫ్రాంచైజీలకు ఆడాడు. అందులో ఐదు టైటిల్స్లో భాగమయ్యాడు. అంతేకాకుండా కెప్టెన్గా కూడా ట్రోఫీ గెలిచాడు. ముంబయితో హార్దిక్ కనెక్షన్ 2015 నుంచి 2021 వరకు వరుసగా ఏడు సీజన్లు కొనసాగింది. 2015, 2017, 2019, 2020లో ఆ జట్టు టైటిల్స్ గెలిచిన జట్టులో సభ్యుడిగా ఉన్నాడు. ముఖ్యంగా లోయర్ మిడిల్ ఆర్డర్లో వేగంగా పరుగులు చేయడం, జట్టుకు అవసరమైనప్పుడు బౌలింగ్ చేయడం అతన్ని జట్టులో ముఖ్యమైన ఆల్రౌండర్గా మార్చింది. 2017లో 250 పరుగులతో పాటు ఆరు వికెట్లు తీశాడు. 2019లో 402 పరుగులు చేసి తన బెస్ట్ ఐపీఎల్ సీజన్లలో ఒకటిని నమోదు చేశాడు. ఆ తర్వాత ఫిట్నెస్, బౌలింగ్ సమస్యల మధ్య 2021లో అతని ప్రభావం తగ్గింది. అదే సమయంలో ముంబయి అతన్ని తదుపరి మెగా వేలానికి ముందు రిలీజ్ చేసింది.
గుజరాత్తో కెప్టెన్గా టైటిల్
అక్కడి నుంచి హార్దిక్ కథ మరో మలుపు తిరిగింది. 2022లో కొత్తగా ఐపీఎల్లోకి వచ్చిన గుజరాత్ టైటాన్స్ అతన్ని తీసుకొని ఏకంగా కెప్టెన్గా ప్రమోట్ చేసింది. అప్పటివరకు ఐపీఎల్లో కెప్టెన్సీ అనుభవం లేకపోయినా తొలి సీజన్లోనే జట్టును ఛాంపియన్గా నిలిపాడు. ఆ సీజన్లో 487 పరుగులు చేసి బ్యాటర్గా కూడా కీలక పాత్ర పోషించాడు. 2023లో గుజరాత్ మళ్లీ ఫైనల్కు వెళ్లింది. రెండు సీజన్లలో ఒక టైటిల్, మరోసారి రన్నరప్తో హార్దిక్ కెప్టెన్సీకి మంచి పేరు వచ్చింది.
ముంబయికి తిరిగొచ్చాక కథ రివర్స్!
అయితే 2024లో అతను మళ్లీ ముంబయిలోకి రిటర్న్ వచ్చేశాడు. గుజరాత్ నుంచి ముంబయి అతడిని ట్రేడింగ్ ద్వారా తీసుకుంది. ఈసారి ఆటగాడిగా మాత్రమే కాదు, రోహిత్ శర్మ స్థానంలో కెప్టెన్గా బాధ్యతలు ఇచ్చింది. కానీ రెండోసారి ముంబయితో అతని దశ మొదటిసారి లాగా సక్సెస్ఫుల్గా సాగలేదు. అతడి కెప్టెన్సీలో 2024లో జట్టు చివరి స్థానంలో నిలిచింది. 2025లో ప్లేఆఫ్స్కు చేరినా ఫైనల్కు అర్హత సాధించలేకపోయింది. ఇక 2026లో తొమ్మిదో స్థానంతో ముగించింది. ఈ మూడు సీజన్లలో హార్దిక్ 39 మ్యాచ్ల్లో 647 పరుగులు చేశాడు. బౌలింగ్లో 29 వికెట్లు తీసుకున్నాడు.
రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.18 కోట్లకు
- హార్దిక్ ఐపీఎల్ కెరీర్తో పాటు అతని ఫీజు కూడా భారీగా పెరిగింది
- 2015 నుంచి 2017 వరకు ముంబయి అతన్ని ఒక్కో సీజన్కు రూ.10 లక్షలకు తీసుకుంది
- 2018లో రూ.11 కోట్లకు రిటైన్ చేసుకుంది
- 2018 నుంచి 2021 వరకు అదే ఫీజు ముంబయి అందించింది
- 2022లో రూ.15 కోట్లకు తీసుకోగా, 2023లో కూడా అదే మొత్తం అందుకున్నాడు
- 2024లో ట్రేడింగ్లో మళ్లి ముంబయికి వచ్చాడు. అప్పుడు కూడా రూ.15 కోట్లే
- 2025, 2026లో అతని ఫీజు రూ.16.35 కోట్లకు పెరిగింది
- 2027 ట్రేడింగ్లో రూ.18 కోట్లు అందుకున్నాడు
ఓవరాల్ ఎంతంటే
2027లో పంజాబ్ ఇచ్చే రూ.18 కోట్లను కూడా కలిపితే 13 సీజన్లకు గానూ ఐపీఎల్లో పాండ్య భారీగానే శాలరీ రూపంలో తీసుకున్నాడు. ఇప్పటిదాకా మొత్తం రూ.140 కోట్లకు చేరుతుంది. తొలి ఐపీఎల్ ఫీజుతో పోలిస్తే ఇప్పుడు అతని సీజన్ ఫీజు 180 రెట్లు పెరిగింది.
162 మ్యాచ్లు- ఐదు టైటిల్స్
12 సీజన్లు పూర్తయ్యే సమయానికి హార్దిక్ 162 ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు ఆడి 2,955 పరుగులు చేశాడు. స్ట్రైక్ రేట్ 146.28. బౌలింగ్లో 82 వికెట్లు ఉన్నాయి. ప్లేయర్గా నాలుగు ముంబయి టైటిల్స్, కెప్టెన్గా గుజరాత్ టైటిల్ అతని ఖాతాలో ఉన్నాయి. అదే సమయంలో ముంబయిలో రెండోసారి కెప్టెన్సీ తీసుకున్న తర్వాత వచ్చిన ఫలితాలు అతని కెరీర్లో చేదు అనుభవాలను మిగిల్చాయి. ఒకవైపు ఐదు టైటిల్స్ ఉంటే మరోవైపు చివరి మూడు సీజన్లలో ముంబయితో ఆశించిన ఫలితాలు రాలేదు.
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