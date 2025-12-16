గ్రీన్పై కాసుల వర్షం- IPL రికార్డులన్నీ బ్రేక్- రూ.25.20 కోట్లకు KKR సొంతం
IPL మినీ వేలంలో అత్యధిక ధర పలికిన కామెరూన్ గ్రీన్
Published : December 16, 2025 at 4:13 PM IST
Cameron Green IPL Auction : 2026 సీజన్కు సంబంధించిన ఐపీఎల్ మినీ వేలం మొదలైంది. ఈ మినీ వేలంలో గత రికార్డులన్నీ బద్దలయ్యాయి. మొదట్నుంచి అనుకున్నట్లుగానే ఆస్ట్రేలియా ఆల్రౌండర్ కామెరూన్ గ్రీన్కు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. అతడిని కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్టు రూ.25.20 కోట్ల భారీ ధరకు దక్కించుకుంది. దీంతో ఐపీఎల్ మినీ వేలం చరిత్రలో అత్యధిక ధర పలికిన ఆటగాడిగా గ్రీన్ ఆల్టైమ్ రికార్డ్ కొట్టాడు.
స్టార్క్ రికార్డ్ బ్రేక్
ఈ వేలానికి ముందు ఈ రికార్డ్ ఆస్ట్రేలియా స్టార్ పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్ పేరిట ఉండేది. అతడిని 2024 మినీ వేలంలో ఇదే కోల్కతా నైట్రైడర్స్ ఫ్రాంచైజీ భారీ ధరకు కొనుగోలు చేసింది. ఆ వేలంలో గుజరాత్ టైటాన్స్తో పోటీపడి మరీ కేకేఆర్ స్టార్క్ను రూ.24.75 కోట్లకు దక్కించుకుంది. ఇక తాడా మినీ వేలంలో ఈ రికార్డ్ బద్దలైంది. మళ్లీ కేకేఆర్ జట్టే గ్రీన్ను రూ.25.20 కోట్లకు సొంతం చేసుకుంది. దీంతో మినీ వేలం హిస్టరీలో టాప్ ధరకు అమ్ముడైన ఆటగాడిగా గ్రీన్ ఘనత దక్కించుకున్నాడు.
📽️ Cameron Green is a KNIGHT 💜— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
The all-rounder had the auction room buzzing 🔥
He becomes the most expensive overseas pick in the history of #TATAIPLAuction 😮👏#TATAIPL pic.twitter.com/DtB9aixO3o
ఇక ఓవరాల్గా ఐపీఎల్ వేలం చరిత్రలో ఇది మూడో అత్యధిక ధర. గతేడాది మెగా వేలంలో స్టార్ బ్యాటర్ రిషభ్ పంత్ రూ.27 కోట్ల ధర పలికాడు. ఇది ఐపీఎల్లో ఆల్టైమ్ హైయ్యెస్ట్ ప్రైజ్. లఖ్నవూ జట్టు పంత్ను కొనుగోలు చేసింది. తర్వాత రూ.26.75 కోట్లకు శ్రేయస్ అయ్యర్ను పంజాబ్ దక్కించుకుంది. ఇక తాజాగా గ్రీన్ రూ.25.20 కోట్లు పలికాడు. ఇది ఓవరాల్గా మూడో భారీ ధర.
💰 INR 25.20 Crore 🤯🤯— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
The third most expensive player in the history of #TATAIPL auction! 🔨
Cameron Green will play for @KKRiders 💜#TATAIPLAuction pic.twitter.com/c0ErBPWHju
కాగా, గ్రీన్ కోసం వేలంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్- కోల్కతా నైట్రైడర్స్ మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. రెండు ఫ్రాంచైజీలు తగ్గేదేలే అన్నట్లు గ్రీన్ కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నించాయి. మధ్యలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ కూడా లైన్లోకి వచ్చింది. చివరికి కోల్కతా అతడిని సొంతం చేసుకుంది.
ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో టాప్ - 5 కొనుగోళ్లు
- కామెరూన్ గ్రీన్ (ఆస్ట్రేలియా)- రూ.25.20 కోట్లు కోల్కతా నైట్రైడర్ (2026)
- మిచెల్ స్టార్క్ (ఆస్ట్రేలియా)- రూ. 24.75 కోట్లు- కోల్కతా నైట్రైడర్ (2024)
- ప్యాట్ కమిన్స్ (ఆస్ట్రేలియా)- రూ. 20.50 కోట్లు- సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (2024)
- శామ్ కరన్ (ఇంగ్లాండ్) - రూ. 18.50 కోట్లు- పంజాబ్ కింగ్స్ (2023)
- కామెరూన్ గ్రీన్ (ఆస్ట్రేలియా)- రూ. 17.50 కోట్లు- ముంబయి ఇండియన్స్ (2023)
ఓవరాల్గా ఐపీఎల్లో అత్యధిక ధర పలికిన ప్లేయర్లు
- రిషభ్ పంత్ (భారత్)- రూ.27 కోట్లు - లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ (2025)
- శ్రేయస్ అయ్యర్ (భారత్)- రూ.26.27 కోట్లు - పంజాబ్ కింగ్స్ (2025)
- కామెరూన్ గ్రీన్ (ఆస్ట్రేలియా)- రూ.25.20 కోట్లు - కోల్కతా నైట్రైడర్ (2026)
- వెంకటేశ్ అయ్యర్ (భారత్)- రూ.23.75 కోట్లు - కోల్కతా నైట్రైడర్ (2025)