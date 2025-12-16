Telangana Panchayat Elections Results2025

గ్రీన్​పై కాసుల వర్షం- IPL రికార్డులన్నీ బ్రేక్- రూ.25.20 కోట్లకు KKR సొంతం

IPL మినీ వేలంలో అత్యధిక ధర పలికిన కామెరూన్ గ్రీన్

IPL Auction
IPL Auction (Source : ICC)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 16, 2025 at 4:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cameron Green IPL Auction : 2026 సీజన్​కు సంబంధించిన ఐపీఎల్ మినీ వేలం మొదలైంది. ఈ మినీ వేలంలో గత రికార్డులన్నీ బద్దలయ్యాయి. మొదట్నుంచి అనుకున్నట్లుగానే ఆస్ట్రేలియా ఆల్​రౌండర్​ కామెరూన్ గ్రీన్​కు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. అతడిని కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ జట్టు రూ.25.20 కోట్ల భారీ ధరకు దక్కించుకుంది. దీంతో ఐపీఎల్ మినీ వేలం చరిత్రలో అత్యధిక ధర పలికిన ఆటగాడిగా గ్రీన్ ఆల్​టైమ్ రికార్డ్ కొట్టాడు.

స్టార్క్ రికార్డ్ బ్రేక్
ఈ వేలానికి ముందు ఈ రికార్డ్ ఆస్ట్రేలియా స్టార్ పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్ పేరిట ఉండేది. అతడిని 2024 మినీ వేలంలో ఇదే కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ ఫ్రాంచైజీ భారీ ధరకు కొనుగోలు చేసింది. ఆ వేలంలో గుజరాత్ టైటాన్స్​తో పోటీపడి మరీ కేకేఆర్ స్టార్క్​ను రూ.24.75 కోట్లకు దక్కించుకుంది. ఇక తాడా మినీ వేలంలో ఈ రికార్డ్ బద్దలైంది. మళ్లీ కేకేఆర్ జట్టే గ్రీన్​ను రూ.25.20 కోట్లకు సొంతం చేసుకుంది. దీంతో మినీ వేలం హిస్టరీలో టాప్ ధరకు అమ్ముడైన ఆటగాడిగా గ్రీన్​ ఘనత దక్కించుకున్నాడు.

ఇక ఓవరాల్​గా ఐపీఎల్ వేలం చరిత్రలో ఇది మూడో అత్యధిక ధర. గతేడాది మెగా వేలంలో స్టార్ బ్యాటర్ రిషభ్ పంత్ రూ.27 కోట్ల ధర పలికాడు. ఇది ఐపీఎల్​లో ఆల్​టైమ్ హైయ్యెస్ట్ ప్రైజ్. లఖ్​నవూ జట్టు పంత్​ను కొనుగోలు చేసింది. తర్వాత రూ.26.75 కోట్లకు శ్రేయస్ అయ్యర్​ను పంజాబ్ దక్కించుకుంది. ఇక తాజాగా గ్రీన్​ రూ.25.20 కోట్లు పలికాడు. ఇది ఓవరాల్​గా మూడో భారీ ధర.

కాగా, గ్రీన్​​ కోసం వేలంలో​ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్- కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. రెండు ఫ్రాంచైజీలు తగ్గేదేలే అన్నట్లు గ్రీన్​​ కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నించాయి. మధ్యలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ కూడా లైన్​లోకి వచ్చింది. చివరికి కోల్​కతా అతడిని సొంతం చేసుకుంది.

ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో టాప్ - 5 కొనుగోళ్లు

  • కామెరూన్ గ్రీన్ (ఆస్ట్రేలియా)- రూ.25.20 కోట్లు కోల్​కతా నైట్​రైడర్​ (2026)
  • మిచెల్ స్టార్క్ (ఆస్ట్రేలియా)- రూ. 24.75 కోట్లు- కోల్​కతా నైట్​రైడర్​ (2024)
  • ప్యాట్ కమిన్స్ (ఆస్ట్రేలియా)- రూ. 20.50 కోట్లు- సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ (2024)
  • శామ్ కరన్ (ఇంగ్లాండ్) - రూ. 18.50 కోట్లు- పంజాబ్ కింగ్స్ (2023)
  • కామెరూన్ గ్రీన్ (ఆస్ట్రేలియా)- రూ. 17.50 కోట్లు- ముంబయి ఇండియన్స్ (2023)

ఓవరాల్​గా ఐపీఎల్​లో అత్యధిక ధర పలికిన ప్లేయర్లు

  • రిషభ్ పంత్ (భారత్)- రూ.27 కోట్లు - లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్ (2025)
  • శ్రేయస్ అయ్యర్ (భారత్)- రూ.26.27 కోట్లు - పంజాబ్ కింగ్స్ (2025)
  • కామెరూన్ గ్రీన్ (ఆస్ట్రేలియా)- రూ.25.20 కోట్లు - కోల్​కతా నైట్​రైడర్​ (2026)
  • వెంకటేశ్ అయ్యర్ (భారత్)- రూ.23.75 కోట్లు - కోల్​కతా నైట్​రైడర్​ (2025)


