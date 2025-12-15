టీమ్ఇండియాకు షాక్- సౌతాఫ్రికా సిరీస్ నుంచి స్టార్ ఆల్రౌండర్ ఔట్
Published : December 15, 2025 at 8:50 PM IST
Ind vs SA T20 Series : సౌతాఫ్రికాతో టీ20 సిరీస్ నుంచి భారత స్టార్ ఆల్రౌండర్ అక్షర్ పటేల్ దూరం అయ్యాడు. అనారోగ్యం కారణంగా అతడు ఈ సిరీస్లో తదుపరి రెండు మ్యాచ్లకు దూరమైనట్లు బీసీసీఐ సోమవారం అధికారికంగా వెల్లడించింది. అతడి స్థానాన్ని షహబాజ్ అహ్మద్తో భర్తీ చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో అధికారికంగా పోస్ట్ షేర్ చేసింది.
'సౌతాఫ్రికాతో మిగిలిన రెండు టీ20 మ్యాచ్లకు టీమ్ఇండియా ఆల్రౌండర్ అక్షర్ పటేల్ దూరం కానున్నాడు. అనారోగ్యం కారణంగా అతడు సిరీస్ నుంచి నిష్క్రమిస్తున్నాడు. అక్షర్ స్థానంలో షహబాజ్ అహ్మద్ జట్టుతో చేరనున్నాడు' అని బీసీసీఐ పేర్కొంది. కాగా, ఈ సిరీస్లో ఇరుజట్ల మధ్య నాలుగో టీ20 మ్యాచ్ లఖ్నవూ వేదికగా డిసెంబర్ 17న జరగనుంది. ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా 1-2తో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది.
🚨 NEWS 🚨#TeamIndia allrounder, Axar Patel has been ruled out of the remaining two @IDFCFIRSTBank T20Is against South Africa due to illness.— BCCI (@BCCI) December 15, 2025
🔽 Details | #INDvSA | @akshar2026 https://t.co/CZja7iaLNm