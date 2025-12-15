Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / sports

టీమ్ఇండియాకు షాక్- సౌతాఫ్రికా సిరీస్​ నుంచి స్టార్ ఆల్​రౌండర్ ఔట్

భారత్ - సౌతాఫ్రికా టీ20 సిరీస్​- టీమ్ఇండియాకు షాక్

Ind vs SA
Ind vs SA (Source : AP News)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 15, 2025 at 8:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs SA T20 Series : సౌతాఫ్రికాతో టీ20 సిరీస్​ నుంచి భారత స్టార్ ఆల్​రౌండర్ అక్షర్ పటేల్ దూరం అయ్యాడు. అనారోగ్యం కారణంగా అతడు ఈ సిరీస్​లో తదుపరి రెండు మ్యాచ్​లకు దూరమైనట్లు బీసీసీఐ సోమవారం అధికారికంగా వెల్లడించింది. అతడి స్థానాన్ని షహబాజ్ అహ్మద్​తో భర్తీ చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో అధికారికంగా పోస్ట్ షేర్ చేసింది.

'సౌతాఫ్రికాతో మిగిలిన రెండు టీ20 మ్యాచ్​లకు టీమ్ఇండియా ఆల్​రౌండర్ అక్షర్ పటేల్ దూరం కానున్నాడు. అనారోగ్యం కారణంగా అతడు సిరీస్ నుంచి నిష్క్రమిస్తున్నాడు. అక్షర్ స్థానంలో ​షహబాజ్ అహ్మద్ జట్టుతో చేరనున్నాడు' అని బీసీసీఐ పేర్కొంది. కాగా, ఈ సిరీస్​లో ఇరుజట్ల మధ్య నాలుగో టీ20 మ్యాచ్ లఖ్​నవూ వేదికగా డిసెంబర్ 17న జరగనుంది. ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా 1-2తో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది.

TAGGED:

IND VS SA T20 SERIES 2025
IND VS SA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.