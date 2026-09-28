WPL రిటెన్షన్ లిస్ట్- ముంబయితోనే హర్మన్, ఆర్సీబీలోనే స్మృతి మంధాన
WPL 2027 రిటెన్షన్ లిస్ట్ విడుదల- కెప్టెన్లను తమవద్దే ఉంచుకున్న ముంబయి, ఆర్సీబీ, దిల్లీ- ఫుల్ లిస్ట్ ఇదే
Published : September 28, 2026 at 5:19 PM IST
WPL Retention 2027 List : మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ 2027 సీజన్ కోసం రిటెన్షన్ విండో ముగిసింది. అయితే లీగ్లోని అన్ని ఫ్రాంచైజీలు కూడా తాము రిటైన్ చేసుకున్న ప్లేయర్ల లిస్ట్తోపాటు రిలీజ్ చేయనున్న క్రీడాకారిణుల జాబితాను ప్రకటించాయి. తమ జట్ల జర్నీలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న పలువురు ప్లేయర్లను తమవద్దే ఉంచుకొని, మిగిలిన వాళ్లను వేలంలోకి రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఫ్రాంచైజీ తమ కెప్టెన్ స్మృతి మంధానను, ముంబయి తమ సారథి హర్మన్ను అట్టిపెట్టుకున్నాయి. మరి ఏయే ఫ్రాంచైజీ ఎవరెవరిని జట్టులో కొనసాగించింది? ఎవరిని రిలీజ్ చేసింది? ఈ కంప్లీట్ లిస్ట్ మీ కోసం!
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు
రిటైన్ ప్లేయర్లు : స్మృతి మంధాన (కెప్టెన్), రిచా ఘోష్, ఎల్లీస్ పెర్రీ, శ్రేయాంక పాటిల్, జార్జియా వోల్, నాడిన్ డి క్లర్క్, రాధా యాదవ్, లారెన్ బెల్, ప్రేమ రావత్, అరుంధతి రెడ్డి, పూజా వస్త్రాకర్, ప్రత్యూష కుమార్.
రిలీజ్ ప్లేయర్స్ : గ్రేస్ హారిస్, లిన్సీ స్మిత్, గౌతమి నాయక్, దయాళన్ హేమలత
🔐 𝗥𝗘𝗧𝗔𝗜𝗡𝗘𝗗: The core stays together to go after another 🏆— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) September 28, 2026
Presenting the 1️⃣3️⃣ retained Royal Challengers from our #WPL2026 championship-winning squad. 👑
Next stop: The TATA WPL mini auction, where we complete our #ClassOf2027. 🔨👀#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #TATAWPL pic.twitter.com/AqNdMHgFDw
ముంబయి ఇండియన్స్
రిటైన్డ్ : అమంజోత్ కౌర్, అమేలియా కెర్, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్, హేలీ మాథ్యూస్, నట్ స్కీవర్, నికోలా కారీ, రహిలా ఫిర్దౌస్, ఎస్ సజన, సంస్కృతి గుప్తా, షబ్నిమ్ ఇస్మాయిల్, వైష్ణవి శర్మ.
రిలీజ్ : జి కమలిని, మిల్లీ ఇల్లింగ్వర్త్, నల్లా రెడ్డి, పూనమ్ ఖేమ్నార్, సైకా ఇషాక్, త్రివేణి వశిష్ట
దిల్లీ క్యాపిటల్స్
రిటైన్ ప్లేయర్లు : అన్నాబెల్ సదర్లాండ్, చినెల్లే హెన్రీ, డీయా యాదవ్, జెమిమా రోడ్రిగ్స్, లారా వోల్వార్డ్ట్, లూసీ హామిల్టన్, మమతా మడివాలా, మారిజానే కాప్, మిన్ను మణి, నందిని శర్మ, నికి ప్రసాద్, షఫాలీ వర్మ, శ్రీ చరణి.
రిలీజ్ : లిజెల్ లీ, అలనా కింగ్, తానియా భాటియా, స్నేహ రానా, ప్రగతి సింగ్, ఎడ్ల సృజన
యూపీ వారియర్స్
రిటైన్డ్ : దీప్తి శర్మ, హర్లీన్ డియోల్, క్రాంతి గౌడ్, మెగ్ లానింగ్, ఫోబ్ లిచ్ఫీల్డ్, ప్రతీకా రావల్, శిఖా పాండే, షిప్రా గిరి, సిమ్రాన్ షేక్, సోఫీ ఎక్లెస్టోన్, తారా నోరిస్.
రిలీజ్ : కిరణ్ నవ్గిరే, క్లో ట్రయాన్, అమీ జోన్స్, డియాండ్రా డాటిన్, ఆశా శోభన, శ్వేతా సెహ్రావత్
గుజరాత్ జెయింట్స్
రిటైన్ ప్లేయర్లు : అనుష్క శర్మ, ఆష్లీ గార్డనర్, బెత్ మూనీ, భారతీ ఫుల్మాలి, జార్జియా వేర్హామ్, హ్యాపీ కుమారి, జింతిమణి కలితా, కనికా అహుజా, కష్వీ గౌతమ్, కిమ్ గార్త్, రాజేశ్వరి గయాక్వాడ్, రేణుకా సింగ్, సోఫీ డివైన్, తనూజా కన్వెర్, యాస్తికా కన్వెర్.
రిలీజ్ : డాని వ్యాట్-హాడ్జ్, ఆయుషి సోని, టిటాస్ సాధు, శివాని సింగ్
వేలం ఎప్పుడు? ఎక్కడ?
కాగా, ఇప్పుడు ఫ్రాంచైజీలు రిలీజ్ చేసిన ప్లేయర్లతోపాటు మరికొందరు వేలం ప్రక్రియలోకి రానున్నారు. వచ్చే నెల 28న కొచ్చి వేదికగా మినీ వేలం జరగనుంది. ఇక వచ్చే ఏడాది డబ్ల్యూపీఎల్ టోర్నమెంట్ జనవరి 14న షురూ కానుంది. ఈ టోర్నీలో ఫిబ్రవరి 07 దాకా ఉండనుంది.
The retention lists are OUT 📜— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) September 28, 2026
A look at the retained players of all 5️⃣ teams ahead of the #TATAWPL 2027 Auction 🙌 pic.twitter.com/r7xggUgDat
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