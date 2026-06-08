డయాబెటిస్ను జయించి ఫ్రెంచ్ టైటిల్ను ముద్దాడిన జ్వెరెవ్- ఈ విజయం అంత ఈజీగా రాలేదు బాస్!
ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ విజేతగా జ్వెరెవ్- కెరీర్లో తొలి గ్రాండ్స్లామ్ టైటిల్ కైవసం!
Published : June 8, 2026 at 11:18 AM IST
French Open 2026 : జర్మనీకి టెన్నిస్ స్టార్ ఆటగాడు అలెగ్జాండర్ జ్వెరెవ్ ఎట్టకేలకు తొలి గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్ను ముద్దాడాడు. ఆదివారం ఫ్రాన్స్లో జరిగిన పురుషుల సింగిల్స్ ఫైనల్లో జ్వెరెవ్ విజయం సాధించాడు. హోరాహోరీగా సాగిన ఈ ఫైనల్లో జ్వెరెవ్ ఇటలీకి చెందిన ఫ్లావియో కోబోలీని 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 తేడాతో ఓడించి ఛాంపియన్గా నిలిచాడు. దీంతో జ్వెరెవ్ ఎమోషనల్ అయ్యాడు. విజయం అందుకున్న వెంటనే అతడు నేలపై పడుకొని కన్నీళ్లు కార్చాడు. ఒక్క టైటిల్కే అంతలా ఎమోషనల్ అవ్వాల్సిన పని ఏముంది అని అనుకోవచ్చు! కానీ జ్వెరెవ్కు ఇది సాధారణం విజయం కాదు. కెరీర్లో ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొని ఈ విజయం సాధించాడు.
మధుమేహంతో పోరాటం!
మనమంతా గ్రౌండ్లో చూస్తున్న జ్వెరెవ్ వేరు. అతడు ఒక అధ్భుత ఆటగాడని అంతరికీ తెలుసు. కానీ, అతడు గత 25ఏళ్లుగా సుదీర్ఘ కాలంగా మధుమేహం వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడని అనేక మందికి తెలియని విషయం. 4ఏళ్ల చిన్నతనంలోనే టైప్- 1 డయాబెటిస్ బారిన పడిన జ్వెరెవ్, 25 ఏళ్లుగా అనేక కఠిన సవాళ్లు ఎదుర్కొన్నాడు. ఎంతోమంది నిరుత్సాహపరిచినా కుంగుబాటుకు గురవ్వకుండా తల్లిదండ్రుల సాయంతో ముందడుగు వేశాడు. వ్యాధితో బాధపడుతున్నా వెనక్కి తగ్గకుండా పోరాడాడు. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూనే కెరీర్లో రాణించాడు.
THE WAIT IS OVER 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/i1PL0lkgAf— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026
మ్యాచ్ మధ్యలో ఇన్సులిన్!
ఇప్పటికీ అతడు టైప్ 1 మధుమేహంతో బాధపడుతున్నాడు. తాజాగా ఫ్రెంచ్ ఓపెన్లో ఓ మ్యాచ్ మధ్యలో జ్వెరెవ్ బ్రేక్ తీసుకొని ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ తీసుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. సమస్యతో పోరాడుతూనే కెరీర్లో ముందడుగు వేసిన అతడిని నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు