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డయాబెటిస్​ను జయించి ఫ్రెంచ్ టైటిల్​ను ముద్దాడిన జ్వెరెవ్- ఈ విజయం అంత ఈజీగా రాలేదు బాస్!

ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ విజేతగా జ్వెరెవ్- కెరీర్​లో తొలి గ్రాండ్​స్లామ్​ టైటిల్ కైవసం!

Alexander Zverev
Alexander Zverev (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 11:18 AM IST

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French Open 2026 : జర్మనీకి టెన్నిస్ స్టార్ ఆటగాడు అలెగ్జాండర్ జ్వెరెవ్ ఎట్టకేలకు తొలి గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్​ను ముద్దాడాడు. ఆదివారం ఫ్రాన్స్​లో జరిగిన పురుషుల సింగిల్స్ ఫైనల్​లో జ్వెరెవ్ విజయం సాధించాడు. హోరాహోరీగా సాగిన ఈ ఫైనల్​లో జ్వెరెవ్​ ఇటలీకి చెందిన ఫ్లావియో కోబోలీని 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 తేడాతో ఓడించి ఛాంపియన్‌గా నిలిచాడు. దీంతో జ్వెరెవ్ ఎమోషనల్​ అయ్యాడు. విజయం అందుకున్న వెంటనే అతడు నేలపై పడుకొని కన్నీళ్లు కార్చాడు. ఒక్క టైటిల్​కే అంతలా ఎమోషనల్ అవ్వాల్సిన పని ఏముంది అని అనుకోవచ్చు! కానీ జ్వెరెవ్​కు ఇది సాధారణం విజయం కాదు. కెరీర్​లో ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొని ఈ విజయం సాధించాడు.

మధుమేహంతో పోరాటం!
మనమంతా గ్రౌండ్​లో చూస్తున్న జ్వెరెవ్ వేరు. అతడు ఒక అధ్భుత ఆటగాడని అంతరికీ తెలుసు. కానీ, అతడు గత 25ఏళ్లుగా సుదీర్ఘ కాలంగా మధుమేహం వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడని అనేక మందికి తెలియని విషయం. 4ఏళ్ల చిన్నతనంలోనే టైప్‌- 1 డయాబెటిస్‌ బారిన పడిన జ్వెరెవ్, 25 ఏళ్లుగా అనేక కఠిన సవాళ్లు ఎదుర్కొన్నాడు. ఎంతోమంది నిరుత్సాహపరిచినా కుంగుబాటుకు గురవ్వకుండా తల్లిదండ్రుల సాయంతో ముందడుగు వేశాడు. వ్యాధితో బాధపడుతున్నా వెనక్కి తగ్గకుండా పోరాడాడు. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూనే కెరీర్​లో రాణించాడు.

మ్యాచ్ మధ్యలో ఇన్సులిన్!
ఇప్పటికీ అతడు టైప్‌ 1 మధుమేహంతో బాధపడుతున్నాడు. తాజాగా ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌లో ఓ మ్యాచ్‌ మధ్యలో జ్వెరెవ్‌ బ్రేక్ తీసుకొని ఇన్సులిన్‌ ఇంజెక్షన్‌ తీసుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. సమస్యతో పోరాడుతూనే కెరీర్​లో ముందడుగు వేసిన అతడిని నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు

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FRENCH OPEN 2026 MENS TITLE WINNER
ALEXANDER ZVEREV GRAND SLAM TITLES
FRENCH OPEN 2026

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