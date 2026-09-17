టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ పెళ్లి క్యాన్సిల్- ఎంగేజ్మెంట్ కూడా బ్రేక్
పృథ్వీ షా- ఆకృతి అగర్వాల్ బ్రేకప్- ఇన్స్టాగ్రామ్లో ప్రకటన చేసిన నటి- పరస్పర అంగీకారంతోనే విడిపోతున్నట్లు వెల్లడి
Published : September 17, 2026 at 5:04 PM IST
Pridvi Shah Akriti Agarwal Break Up : క్రికెటర్ పృథ్వీ షాతో రిలేషన్ బ్రేక్ చేసుకుంటున్నట్లు ప్రముఖ నటి ఆకృతి అగర్వాల్ ప్రకటించారు. షాతో నిశ్చితార్థం జరిగిన ఆరు నెలల తర్వాత ఆమె ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇద్దరి ఫ్యూచర్ గోల్స్ వేర్వేరుగా ఉండటం వల్ల తన కాబోయే భర్త పృథ్వీతో విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇది తామిద్దరూ కలిసి తీసుకున్న నిర్ణయంగా తెలిపారు. ఈ మేరకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేస్తూ ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు.
కాగా, ఇదే ఏడాది మార్చిలో పృథ్వీ- ఆకృతి తమ ఎంగేజ్మెంట్ను ప్రకటించారు. అయితే రీసెంట్గా ఆకృతి సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్టు చేశారు. 'తన గురించి జరుగుతున్న ప్రచారం నిజమే. నేను మోసపోయాను' అని ఎవరి పేరునూ ప్రస్తావించకుండా ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు. అయితే అది పృథ్వీ గురించే చేశారని ఇప్పుడు నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు.