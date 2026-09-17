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టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ పెళ్లి క్యాన్సిల్- ఎంగేజ్​మెంట్ కూడా బ్రేక్

పృథ్వీ షా- ఆకృతి అగర్వాల్ బ్రేకప్- ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో ప్రకటన చేసిన నటి- పరస్పర అంగీకారంతోనే విడిపోతున్నట్లు వెల్లడి

Pridvi Shah Akriti Agarwal
పృథ్వీ షా- ఆకృతి అగర్వాల్ (ఫైల్​) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 5:04 PM IST

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Pridvi Shah Akriti Agarwal Break Up : క్రికెటర్ పృథ్వీ షాతో రిలేషన్ బ్రేక్ చేసుకుంటున్నట్లు ప్రముఖ నటి ఆకృతి అగర్వాల్ ప్రకటించారు. షాతో నిశ్చితార్థం జరిగిన ఆరు నెలల తర్వాత ఆమె ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇద్దరి ఫ్యూచర్​ గోల్స్​ వేర్వేరుగా ఉండటం వల్ల తన కాబోయే భర్త పృథ్వీతో విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇది తామిద్దరూ కలిసి తీసుకున్న నిర్ణయంగా తెలిపారు. ఈ మేరకు ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో స్టేట్​మెంట్ రిలీజ్ చేస్తూ ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు.

కాగా, ఇదే ఏడాది మార్చిలో పృథ్వీ- ఆకృతి తమ ఎంగేజ్​మెంట్​ను ప్రకటించారు. అయితే రీసెంట్​గా ఆకృతి సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్టు చేశారు. 'తన గురించి జరుగుతున్న ప్రచారం నిజమే. నేను మోసపోయాను' అని ఎవరి పేరునూ ప్రస్తావించకుండా ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు. అయితే అది పృథ్వీ గురించే చేశారని ఇప్పుడు నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు.

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పథ్వీ షా ఎంగేజ్​మెంట్ ఫొటోలు
పృథ్వీ షా వివాహం రద్దు
PRIDVI SHAH BREAK UP

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