'ఆ పేపర్లను పక్కన పడేయండి- ఈ ట్రెండ్​తో విసిగిపోయాం!'- నోట్ సెలబ్రేషన్స్​పై మాజీ క్రికెటర్

Akash Singh Note Celebrations (Source : IANS)
Published : May 16, 2026 at 12:09 PM IST

Akaash Singh Latest News : మొన్న రఘు శర్మ, నిన్న ఉర్విల్ పటేల్. ఈ ఐపీఎల్​లో నోట్ సంబరాలు చేసుకొని ట్రెండింగ్​లో నిలిచిన క్రికెటర్లు వీళ్లు. తాజాగా లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్ బౌలర్ ఆకాశ్ మహారాజ్ శర్మ కూడా అదే ట్రెండ్ ఫాలో అవుతూ మైదానంలో అలాంటి సెలబ్రేషన్సే చేసుకొని వైరల్​ అయ్యాడు. అయితే ఐపీఎల్​లో ఇలా చిటీ రాసుకొచ్చి కెమెరాకు చూపిస్తూ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవడంపై సౌతాఫ్రికా మాజీ క్రికెటర్ డెల్ స్టెయిన్ స్పందించాడు. ఐపీఎల్​లో ఈ రకమైన సెలబ్రేషన్స్​కు కాలం చెల్లిందని అభిప్రాయపడ్డాడు.

అకాశ్ సింగ్ నోట్ సంబరాలు!
తాజాగా ఎకానా స్టేడియం వేదికగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్ యువ ఆటగాడు ఆకాశ్ మహారాజ్ సింగ్ అదరగొట్టాడు. మూడు వికెట్లు తీసి చెన్నై టాపార్డర్​ను కుప్పకూల్చాడు. అతడు వరుసగా గైక్వాడ్, శాంసన్, ఉర్విల్ పటేల్​ను పెవిలియన్​కు చేర్చాడు. తొలుత 3.4 ఓవర్ వద్ద గైక్వాడ్​ను క్యాచౌట్ చేయగానే తన జేబులో నుంచి ఓ కాగితం చీటీని బయటకు తీసి కెమెరాకు చూపించాడు. ఇది వైరల్​గా మారింది. అయితే ఇటీవల కాలంలో ఐపీఎల్​లో యంగ్ ప్లేయర్లు చేసుకుంటున్న నోట్ సంబరాలపై స్టెయిన్ స్పందించాడు.

ఆ కాగితాలను పక్కన పడేసే టైమ్ వచ్చింది!
ఆ కాగితాలను పక్కన పెట్టేయాల్సిన సమయం వచ్చిందని స్టెయిన్ అన్నాడు. ఆ నోట్స్ సంబరాలు ఇప్పుడు ట్రెండింగ్‌లో లేవని, క్రికెట్​లో ఈ సెలబ్రేషన్ ఏనాడు ఫ్యాషన్ కాదని పేర్కొన్నాడు. ఈ మేరకు ఓ ట్వీట్​ షేర్ చేశాడు. 'ఇకరై ఆ కాగితాలను (చిటీలను) పక్కన పెట్టేసే సమయం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎక్కడ కూడా అలాంటి సెలబ్రేషన్ ట్రెండింగ్‌లో లేదు. నిజం చెప్పాలంటే, క్రికెట్​లో అసలు అది ట్రెండింగ్‌ కూడా కాదు' అని పోస్ట్​లో రాసుకొచ్చాడు. దీనిపై నెటిజన్లు కూడా పెద్దగా ఆసక్తి చూపించడం లేదు. 'ఒకరిద్దరు అయితే ఫర్వాలేదు, కానీ ప్రతీ ఒక్కరూ ఇలా సంబరాలు చేసుకుంటే స్పెషల్​గా ఏమీ అనిపించడం లేదు' అని ఓ యూజర్ కామెంట్ చేశారు.

ఆ నోట్​లో ఏముంది?
అయితే తాను కెమెరాకు చూపించిన నోట్​లో ఏముందో ఆకాశ్ మ్యాచ్ అనంతరం వెల్లడించాడు. అది తనకు మోటివేషన్ కోసమే జేబులో ఉంచుకున్నట్లు చెప్పాడు. 'ఆ నోట్​ నాకు కేవలం ప్రేరణ ఇస్తుంది. దాని వెనుక ఎలాంటి కారణం లేదు. ఆడుతున్నపుడు నాకు స్ఫూర్తిని కలిగించడానికే నేను దాన్ని చూపెట్టాను' అని అకాశ్ చెప్పాడు. కాగా, ఈ మ్యాచ్​లో ఆకాశ్​ 4 ఓవర్లు వేసి 26 పరుగులు ఇచ్చి 3 వికెట్లు తీసి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.

ఎప్పుడు మొదలైంది!
గతేడాది సన్​రైజర్స్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ ఈ రకమైన నోట్ సంబరాలను ప్రారంభించాడు. పంజాబ్ కింగ్స్​తో మ్యా్చ్​లో సెంచరీ బాదిన తర్వాత ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఫ్యాన్స్ కోసం ఓ నోట్ రాసుకొచ్చి దాన్ని కెమెరాకు చూపించాడు. అలా మొదలైన ఈ ట్రెండ్​ను ఈ సీజన్​లో ముంబయి బౌలర్ రఘు శర్మ, సీఎస్కే బ్యాటర్ ఉర్విల్ పటేల్, తాజాగా ఆకాశ్ కొనసాగించారన్నమాట!

