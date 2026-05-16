ఐపీఎల్లో ట్రెండింగ్లో నోట్ సంబరాలు- ఆ సెలబ్రేషన్స్కు కాలం చెల్లిందని మాజీ క్రికెటర్ వెల్లడి!
Published : May 16, 2026 at 12:09 PM IST
Akaash Singh Latest News : మొన్న రఘు శర్మ, నిన్న ఉర్విల్ పటేల్. ఈ ఐపీఎల్లో నోట్ సంబరాలు చేసుకొని ట్రెండింగ్లో నిలిచిన క్రికెటర్లు వీళ్లు. తాజాగా లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ బౌలర్ ఆకాశ్ మహారాజ్ శర్మ కూడా అదే ట్రెండ్ ఫాలో అవుతూ మైదానంలో అలాంటి సెలబ్రేషన్సే చేసుకొని వైరల్ అయ్యాడు. అయితే ఐపీఎల్లో ఇలా చిటీ రాసుకొచ్చి కెమెరాకు చూపిస్తూ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవడంపై సౌతాఫ్రికా మాజీ క్రికెటర్ డెల్ స్టెయిన్ స్పందించాడు. ఐపీఎల్లో ఈ రకమైన సెలబ్రేషన్స్కు కాలం చెల్లిందని అభిప్రాయపడ్డాడు.
అకాశ్ సింగ్ నోట్ సంబరాలు!
తాజాగా ఎకానా స్టేడియం వేదికగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ యువ ఆటగాడు ఆకాశ్ మహారాజ్ సింగ్ అదరగొట్టాడు. మూడు వికెట్లు తీసి చెన్నై టాపార్డర్ను కుప్పకూల్చాడు. అతడు వరుసగా గైక్వాడ్, శాంసన్, ఉర్విల్ పటేల్ను పెవిలియన్కు చేర్చాడు. తొలుత 3.4 ఓవర్ వద్ద గైక్వాడ్ను క్యాచౌట్ చేయగానే తన జేబులో నుంచి ఓ కాగితం చీటీని బయటకు తీసి కెమెరాకు చూపించాడు. ఇది వైరల్గా మారింది. అయితే ఇటీవల కాలంలో ఐపీఎల్లో యంగ్ ప్లేయర్లు చేసుకుంటున్న నోట్ సంబరాలపై స్టెయిన్ స్పందించాడు.
ఆ కాగితాలను పక్కన పడేసే టైమ్ వచ్చింది!
ఆ కాగితాలను పక్కన పెట్టేయాల్సిన సమయం వచ్చిందని స్టెయిన్ అన్నాడు. ఆ నోట్స్ సంబరాలు ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో లేవని, క్రికెట్లో ఈ సెలబ్రేషన్ ఏనాడు ఫ్యాషన్ కాదని పేర్కొన్నాడు. ఈ మేరకు ఓ ట్వీట్ షేర్ చేశాడు. 'ఇకరై ఆ కాగితాలను (చిటీలను) పక్కన పెట్టేసే సమయం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎక్కడ కూడా అలాంటి సెలబ్రేషన్ ట్రెండింగ్లో లేదు. నిజం చెప్పాలంటే, క్రికెట్లో అసలు అది ట్రెండింగ్ కూడా కాదు' అని పోస్ట్లో రాసుకొచ్చాడు. దీనిపై నెటిజన్లు కూడా పెద్దగా ఆసక్తి చూపించడం లేదు. 'ఒకరిద్దరు అయితే ఫర్వాలేదు, కానీ ప్రతీ ఒక్కరూ ఇలా సంబరాలు చేసుకుంటే స్పెషల్గా ఏమీ అనిపించడం లేదు' అని ఓ యూజర్ కామెంట్ చేశారు.
🎥2️⃣ big wickets for Akash Singh 🔥— IndianPremierLeague (@IPL) May 15, 2026
And a celebration you don't want to miss 🗒️👌
Updates ▶️ https://t.co/v1R8RJXPe8#TATAIPL | #KhelBindaas | #LSGvCSK | @LucknowIPL pic.twitter.com/jY76LqHMnb
ఆ నోట్లో ఏముంది?
అయితే తాను కెమెరాకు చూపించిన నోట్లో ఏముందో ఆకాశ్ మ్యాచ్ అనంతరం వెల్లడించాడు. అది తనకు మోటివేషన్ కోసమే జేబులో ఉంచుకున్నట్లు చెప్పాడు. 'ఆ నోట్ నాకు కేవలం ప్రేరణ ఇస్తుంది. దాని వెనుక ఎలాంటి కారణం లేదు. ఆడుతున్నపుడు నాకు స్ఫూర్తిని కలిగించడానికే నేను దాన్ని చూపెట్టాను' అని అకాశ్ చెప్పాడు. కాగా, ఈ మ్యాచ్లో ఆకాశ్ 4 ఓవర్లు వేసి 26 పరుగులు ఇచ్చి 3 వికెట్లు తీసి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.
What did the note mean for Akash Singh? 🤔— IndianPremierLeague (@IPL) May 15, 2026
🗣️ Hear from the man himself
Updates ▶️ https://t.co/v1R8RJXPe8#TATAIPL | #KhelBindaas | #LSGvCSK | @LucknowIPL pic.twitter.com/bZsa5tH2k4
ఎప్పుడు మొదలైంది!
గతేడాది సన్రైజర్స్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ ఈ రకమైన నోట్ సంబరాలను ప్రారంభించాడు. పంజాబ్ కింగ్స్తో మ్యా్చ్లో సెంచరీ బాదిన తర్వాత ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఫ్యాన్స్ కోసం ఓ నోట్ రాసుకొచ్చి దాన్ని కెమెరాకు చూపించాడు. అలా మొదలైన ఈ ట్రెండ్ను ఈ సీజన్లో ముంబయి బౌలర్ రఘు శర్మ, సీఎస్కే బ్యాటర్ ఉర్విల్ పటేల్, తాజాగా ఆకాశ్ కొనసాగించారన్నమాట!
