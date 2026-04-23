CSKలోకి కొత్త ప్లేయర్లు- పెరగనున్న దిల్లీ బౌలింగ్ బలం!- రిప్లేస్మెంట్ అప్డేట్లు ఇవే!
ఐపీఎల్ రిప్లేస్మెంట్ అప్డేట్స్ 2026- మాత్రే స్థానంలో యువ బౌలర్- ఆసీస్ స్టార్కు లైన్ క్లియర్!
Published : April 23, 2026 at 5:31 PM IST
IPL 2026 Updates : 2026 ఐపీఎల్ రసవత్తరంగా సాగుతోంది. ఒకట్రెండు జట్లు ఇప్పటికే టోర్నీలో సగం మ్యాచ్లు ఆడేశాయి. అయితే అన్ని జట్లకు ఇకపై ఆడనున్న మ్యాచ్లు కీలకం కానున్నాయి. ఒక్కో మ్యాచ్ ఫలితం ప్లేఆఫ్స్ రేసును ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో కొన్ని జట్లలో ప్లేయర్ల గాయాలు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. అందుకే ఫ్రాంచైజీలు వీలైనంత త్వరగానే రిప్లేస్మెంట్లు ప్రకటిస్తున్నారు. మరోవైపు కొన్ని జట్లలో భారీ ధరకు కొనుగోలు చేసిన ఆటగాళ్లు సెకండ్ హాఫ్లో టీమ్లోకి రానున్నారు. మరి రిప్లేస్మెంట్ ఎవరు, కొత్త ఎంట్రీ ఇచ్చేదెవరు? చూద్దాం!
ఆయుశ్కు రిప్లేస్గా బౌలర్
ఇటీవల చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ యువ ఆటగాడు గాయపడ్డాడు. గాయం తీవ్రత పెద్దది కావడంతో అతడు టోర్నీ నుంచి తప్పుకున్నాడు. ప్రస్తుత సీజన్లో 200 పరుగులు బాది జోరుమీదున్న మాత్రే దూరమవ్వడం సీఎస్కేకు కోలుకోలేని దెబ్బ! దీంతో అతడి స్థానాన్ని పేసర్లో భర్తీ చేసింది. మాత్రేకు రిప్లేస్మెంట్గా ఆకాశ్ మధ్వాల్ పేరును సీఎస్కే ప్రకటించింది. మధ్వాల్ 2023-2024 సీజన్లో ముంబయి ఇండియన్స్కు ఆడాడు. ఇక గతేడాది రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున బరిలో దిగాడు. మొత్తం 17 మ్యాచ్ల్లో 23 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
Official Announcement— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 23, 2026
Akash Madhwal is now #Yellove 💛
Note: Akash Madhwal replaces Ayush Mhatre, who has been ruled out due to hamstring injury.#WhistlePodu pic.twitter.com/tSgnZupmZb
ఖలీల్ స్థానంలో ఎవరంటే?
మాత్రే కంటే ముందు సీఎస్కే జట్టులో ఖలీల్ అహ్మద్ కూడా గాయానికి గురయ్యాడు. దీంతో అతడు టోర్నీ నుంచి నిష్ర్కమించాడు. అతడి స్థానాన్ని మేనేజ్మెంట్ ఆస్ట్రేలియా ఆల్రౌండర్తో భర్తీ చేసింది. ఆసీస్ యువ ప్లేయర్ స్పెన్సర్ జాన్సన్ను జట్టులోకి తీసుకుంది. అతడు రూ. 1.50 కోట్ల ధరకు సీఎస్కే క్యాంపులో చేరాడు. అలాగే ఇవాళ ముంబయి ఇండియన్స్తో జరిగే మ్యాచ్లో బరిలోకి దిగుతాడని సీఎస్కే బౌలింగ్ కోచ్ సిమ్మన్స్ కన్ఫర్మ్ చేశాడు.
దిల్లీ క్యాపిటల్స్కు శుభవార్త
బౌలింగ్ సమస్యతో సతమతమవుతున్న దిల్లీ క్యాపిటల్స్కు గుడ్న్యూస్. దిల్లీ బౌలింగ్ యూనిట్లో మరో స్టార్ బౌలర్ చేరనున్నాడు. ఆస్ట్రేలియా స్టార్ పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్ జట్టులో చేరనున్నాడు. ఇటీవల గాయం నుంచి కోలుకున్న స్టార్క్కు ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ బోర్డు ఎన్వోసీ ఇచ్చింది. దీంతో అతడికి ఐపీఎల్ ఆడేందుకు లైన్ క్లియర్ అయ్యింది. దీంతో అతడు త్వరలోనే భారత్కు రానున్నాడు. మే 01న రాజస్థాన్ రాయల్స్తో జరిగే మ్యాచ్కు అందుబాటులో ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా, గతేడాది జరిగిన మినీ వేలంలో స్టార్క్ను దిల్లీ రూ.11.75 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.
STARC CLEARED TO JOIN DC.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 23, 2026
- Mitchell Starc set to be available from 1st May for Delhi Capitals. (Cricbuzz). pic.twitter.com/wuE4dbuHNY