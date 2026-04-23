CSKలోకి కొత్త ప్లేయర్లు- పెరగనున్న దిల్లీ బౌలింగ్ బలం!- రిప్లేస్​మెంట్ అప్డేట్లు ఇవే!

ఐపీఎల్ రిప్లేస్​మెంట్ అప్డేట్స్ 2026- మాత్రే స్థానంలో యువ బౌలర్- ఆసీస్ స్టార్​కు లైన్ క్లియర్!

IPL Updates (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 23, 2026 at 5:31 PM IST

IPL 2026 Updates : 2026 ఐపీఎల్ రసవత్తరంగా సాగుతోంది. ఒకట్రెండు జట్లు ఇప్పటికే టోర్నీలో సగం మ్యాచ్​లు ఆడేశాయి. అయితే అన్ని జట్లకు ఇకపై ఆడనున్న మ్యాచ్​లు కీలకం కానున్నాయి. ఒక్కో మ్యాచ్ ఫలితం ప్లేఆఫ్స్ రేసును ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో కొన్ని జట్లలో ప్లేయర్ల గాయాలు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. అందుకే ఫ్రాంచైజీలు వీలైనంత త్వరగానే రిప్లేస్​మెంట్​లు ప్రకటిస్తున్నారు. మరోవైపు కొన్ని జట్లలో భారీ ధరకు కొనుగోలు చేసిన ఆటగాళ్లు సెకండ్ హాఫ్​లో టీమ్​లోకి రానున్నారు. మరి రిప్లేస్​మెంట్ ఎవరు, కొత్త ఎంట్రీ ఇచ్చేదెవరు? చూద్దాం!

ఆయుశ్​కు రిప్లేస్​గా బౌలర్
ఇటీవల చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ యువ ఆటగాడు గాయపడ్డాడు. గాయం తీవ్రత పెద్దది కావడంతో అతడు టోర్నీ నుంచి తప్పుకున్నాడు. ప్రస్తుత సీజన్​లో 200 పరుగులు బాది జోరుమీదున్న మాత్రే దూరమవ్వడం సీఎస్కేకు కోలుకోలేని దెబ్బ! దీంతో అతడి స్థానాన్ని పేసర్​లో భర్తీ చేసింది. మాత్రేకు రిప్లేస్​మెంట్​గా ఆకాశ్ మధ్వాల్ పేరును సీఎస్కే ప్రకటించింది. మధ్వాల్ 2023-2024 సీజన్‌లో ముంబయి ఇండియన్స్​కు ఆడాడు. ఇక గతేడాది రాజస్థాన్ రాయల్స్​ తరఫున బరిలో దిగాడు. మొత్తం 17 మ్యాచ్​ల్లో 23 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

ఖలీల్ స్థానంలో ఎవరంటే?
మాత్రే కంటే ముందు సీఎస్కే జట్టులో ఖలీల్ అహ్మద్ కూడా గాయానికి గురయ్యాడు. దీంతో అతడు టోర్నీ నుంచి నిష్ర్కమించాడు. అతడి స్థానాన్ని మేనేజ్​మెంట్ ఆస్ట్రేలియా ఆల్​రౌండర్​తో భర్తీ చేసింది. ఆసీస్‌ యువ ప్లేయర్ స్పెన్సర్ జాన్సన్​ను జట్టులోకి తీసుకుంది. అతడు రూ. 1.50 కోట్ల ధరకు సీఎస్కే క్యాంపులో చేరాడు. అలాగే ఇవాళ ముంబయి ఇండియన్స్​తో జరిగే మ్యాచ్‌లో బరిలోకి దిగుతాడని సీఎస్కే బౌలింగ్‌ కోచ్ సిమ్మన్స్ కన్ఫర్మ్ చేశాడు.

దిల్లీ క్యాపిటల్స్​కు శుభవార్త
బౌలింగ్ సమస్యతో సతమతమవుతున్న దిల్లీ క్యాపిటల్స్​కు గుడ్​న్యూస్. దిల్లీ బౌలింగ్ యూనిట్​లో మరో స్టార్ బౌలర్ చేరనున్నాడు. ఆస్ట్రేలియా స్టార్ పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్ జట్టులో చేరనున్నాడు. ఇటీవల గాయం నుంచి కోలుకున్న స్టార్క్​కు ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ బోర్డు ఎన్వోసీ ఇచ్చింది. దీంతో అతడికి ఐపీఎల్ ఆడేందుకు లైన్ క్లియర్ అయ్యింది. దీంతో అతడు త్వరలోనే భారత్​కు రానున్నాడు. మే 01న రాజస్థాన్ రాయల్స్​తో జరిగే మ్యాచ్​కు అందుబాటులో ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా, గతేడాది జరిగిన మినీ వేలంలో స్టార్క్​ను దిల్లీ రూ.11.75 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.

