అరుదైన లిస్ట్లో ఆకాశ్ దీప్- బుమ్రా ఖాతాలో అనుకోని చెత్త రికార్డ్!
Ind vs NZ 2nd Test : భారత్- న్యూజిలాండ్ రెండో టెస్టులో రెండో రోజు ఆటలో పలు రికార్డులు నమోదు అయ్యాయి. అవేంటంటే?
Published : November 28, 2026 at 5:24 PM IST
న్యూజిలాండ్తో రెండో టెస్టులో భారత బ్యాటర్లు తడబడ్డారు. అంతకుముందు బౌలింగ్లో ఫర్వాలేదనిపించిన టీమ్ఇండియా, బ్యాటింగ్కు వచ్చేసరికి తేలిపోయింది. దీంతో రెండో రోజు ఆట ముగిసేసరికి తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారత్ 116-6 స్కోర్తో నిలిచింది. అయితే స్కోర్ అటుంచితే, తాజా మ్యాచ్లో భారత ఆటగాళ్లు ఆకాశ్ దీప్, రిషభ్ పంత్ అద్భుతమైన ఘనత సాధించారు. అదే సమయంలో ఫాస్ట్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బూమ్రా చెత్త రికార్డుల జాబితాలోకెక్కాడు. దీనిపై ఓ లుక్కేస్తే!
ఆకాశ్ దీప్ అదుర్స్
మొదటి ఇన్నింగ్స్లో పేసర్ ఆకాశ్ దీప్ ఐదు వికెట్లు పడగొట్టి సత్తా చాటాడు. తొలి రోజు కెప్టెన్ టామ్ లేథమ్, రచిన్ రవీంద్రలను ఔట్ చేసిన ఆకాశ్, ఇవాళ నాథన్ స్మిత్, కైల్ జేమిసన్, మాట్ హెన్రీలను పెవిలియన్కు పంపించాడు. దీంతో అతడు అరుదైన జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నాడు. న్యూజిలాండ్ గడ్డపై టెస్టుల్లో సింగిల్ ఇన్నింగ్స్లో ఐదు వికెట్లు తీసిన భారత ఐదో ఫాస్ట్ బౌలర్గా ఆకాశ్ దీప్ ఘనత సాధించాడు. న్యూజిలాండ్లో ఐదు వికెట్ల ఘనత సాధించిన తొలి బౌలర్గా రికార్డు మదన్ లాల్ పేరిట ఉంది. ఆయన తర్వాత జవగళ్ శ్రీనాథ్, జహీర్ ఖాన్, ఇషాంత్ శర్మ ఈ లిస్ట్లో ఉన్నారు. ఇందులో జహీర్ ఖాన్ అత్యధికసార్లు నాలుగుసార్లు, ఇషాంత్ శర్మ మూడుసార్లు ఈ ఘనతను అందుకున్నారు. మదన్ లాల్, శ్రీనాథ్, ఆకాశ్ దీప్ ఒక్కోసారి ఈ ఫీట్ సాధించారు.
2nd FIFER in Test cricket ✅ Well bowled, Akash Deep! 👏 👏 Updates ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/Muw6shLXdN— BCCI (@BCCI) November 28, 2026
రిషభ్ పంత్ రికార్డు!
రిషభ్ పంత్ కూడా అరుదైన రికార్డు సాధించాడు. వరల్డ్టెస్టు ఛాంపియన్షిప్ సైకిల్లో ఓవరాల్గా అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ క్రమంలో ఇంగ్లాండ్ మాజీ క్రికెటర్ బెన్ స్టోక్స్ను అధిగమించాడు. 76 ఇన్నింగ్స్ల్లో పంత్ ఇప్పటిదాకా 89 సిక్స్లు బాదాడు. ఈ మ్యాచ్కు ముందు 88 సిక్స్లతో స్టోక్స్తో సంయుక్తంగా పంత్ టాప్లో ఉన్నాడు. కాగా, తాజా ఇన్నింగ్స్లో పంత్ 39 బంతుల్లో 23 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. ఇందులో ఒక ఫోర్, ఒక సిక్స్ ఉంది.
🚨 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗔𝗹𝗲𝗿𝘁 Rishabh Pant now has the Most Sixes in ICC World Test Championship history! 🔝 👏 Updates ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/UKbanSgUbN— BCCI (@BCCI) November 28, 2026
బుమ్రా ఖాతాలో అనుకోని రికార్డు
ఈ మ్యాచ్లో జస్ప్రీత్ బుమ్రా తీవ్రంగా నిరాశపర్చాడు. అతడి ప్రదర్శన ఆశించిన స్థాయిలో లేదు. తొలి ఇన్నింగ్స్లో 26 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసినప్పటికీ, ఒక్క వికెట్ కూడా తీయలేకపోయాడు. ఒక ఇన్నింగ్స్లో 25 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసి కూడా ఒక్క వికెట్ కూడా తీయకపోవడం బుమ్రాకు ఐదేళ్ల తర్వాత ఇదే తొలిసారి. గతంలో, సౌతాంప్టన్ వేగికగా న్యూజిలాండ్తో జరిగిన 2021 వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ (WTC) ఫైనల్లో కూడా బుమ్రా 26 ఓవర్లు వేసి ఒక్క వికెట్ తీయలేకపోయాడు.
Bumrah went wicketless on this pitch, while Gurnoor Brar & Kamboj picked up 2 wickets each! 👀 And Akash Deep? A sensational 5-WICKET HAUL! 🔥👏 Sometimes the spotlight belongs to the others too. 💯 Bumrah, what's going on bruh! 👀 #NZvIND https://t.co/6Wp1tVUIvP— Vijendra Singh (@Vijendr40720224) November 28, 2026
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