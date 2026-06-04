ఫిఫా ప్రపంచకప్ విన్నర్పై AI అంచనా- ఆ జట్టుకే ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉందట!
మరో ఆరు రోజుల్లో ఫిఫా 2026 ప్రపంచ కప్ సంబరం- పోటీకి సిద్ధమవుతున్న 48 జట్లు- ఆ జట్లే హాట్ ఫెవరెట్ అంట!
Published : June 4, 2026 at 7:32 PM IST
FIFA 2026 : ఫిఫా 2026 ప్రపంచ కప్ ప్రారంభానికి ఇంకా 6 రోజులే మిగిలి ఉంది. ఈ టోర్నమెంట్ జూన్ 11న ప్రారంభమవుతుంది. చాలా మంది సూపర్స్టార్లకు ఇదే చివరి ప్రపంచ కప్ అని క్రీడాలోకం చర్చించుకుంటోంది. అందుకే దీనిపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. లియోనెల్ మెస్సీ, క్రిస్టియానో రొనాల్డో, నెయ్మార్లలో ఎవరు కప్తో తిరిగి వస్తారో చూడటానికి ఫుట్బాల్ ప్రపంచం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది. ఈసారి, కొన్ని జట్లలో బలమైన స్టార్ ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. అన్ని జట్ల ఆటగాళ్లను ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఈలోగా, ఈసారి ఫీఫా ప్రపంచ కప్ గెలవడానికి ఏ జట్టు ఫేవరెట్గా ఉందో చాలా మంది ప్రముఖులు ఇప్పటికే అంచనాలు వేశారు. ఈ ఏడాది ఫుట్బాల్ ప్రపంచ కప్ను ఎవరు గెలుస్తారో పలు ఏఐ సాధనాలు అంచనా వేశాయి.
ఫేవరెట్గా ఫ్రాన్స్
ఈసారి ట్రోఫీ గెలవడానికి ఫ్రాన్స్ ఫేవరెట్గా ఉంది. చాలా ఏఐ టూల్స్ అంచనా ప్రకారం, 2018 ఛాంపియన్ అయిన ఫ్రాన్స్, 2022 ఖతార్ ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో అర్జెంటీనా చేతిలో షూటౌట్లో ఓడిపోయింది. ఈసారి బలమైన జట్టుతో బరిలోకి దిగుతున్న ఫ్రాన్స్కు టైటిల్ గెలుచుకునే మంచి అవకాశం ఉందని చాలా ఏఐ టూల్స్ అంచనా వేశాయి. ఈ ఏడాది ప్రపంచ కప్ను ఫ్రాన్స్ గెలుస్తుందని ఏఐ టూల్ కో-పెల్లెట్ అంచనా వేసింది. ఫ్రెంచ్ జట్టు ఆటగాళ్ల ఇటీవలి ఫామ్, వారి యువ జట్టు, కైలియన్ ఎంబాపే ఉండటం వల్ల ఫ్రాన్స్ టైటిల్ గెలుచుకునే అవకాశాలు పెరుగుతాయని కో-పెల్లెట్ పేర్కొంది.
చాట్జీపీటీ కూడా ఫ్రాన్స్కే
చాట్జీపీటీ కూడా ఫ్రాన్స్ గెలుస్తుందని అంచనా వేసింది. కైలియన్ ఎంబాపే, ఉస్మాన్ డెంబెలె లాంటి అద్భుతమైన ఆటగాళ్లు ఉండడం వల్ల ఫ్రాన్స్ టైటిల్ గెలుస్తుందని చాట్జీపీటీ అంచనా వేసింది. అనుభవజ్ఞుడైన కోచ్ డిడియర్ డెషామ్ప్స్ ఫ్రాన్స్కు ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పింది. ఫ్రెంచ్ జట్టును చూస్తే, టైటిల్ గెలుచుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని పేర్కొంది. అయితే, గత సీజన్తో పోలిస్తే ఫ్రాన్స్ బలం కొద్దిగా తక్కువగా ఉందని అంచనా వేసింది.
గేమ్ఛేంజర్గా లామీయామాల్
ఫ్రాన్స్ కంటే స్పెయిన్కే ఎక్కువ గెలుపు అవకాశాలున్నాయని జెమినై అంచనా వేసింది. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత స్పెయిన్ జట్టు ఫుట్బాల్ ప్రపంచ కప్ను గెలుచుకోవడాన్ని మనం చూస్తామని జెమినై పేర్కొంది. స్పెయిన్ ఆడే విధానాన్ని, ఆ జట్టు ఆటగాళ్ల నిలకడైన ప్రదర్శనను విశ్లేషించిన జెమినై ఈ అంచనా వేసింది. లామీ యామాల్ వంటి యువ ఆటగాళ్లు స్పెయిన్ జట్టులో గేమ్ ఛేంజర్గా మారే సత్తా కలిగి ఉన్నారని అంచనా వేసింది.
What it feels like to face Guillermo Ochoa at a #FIFAWorldCup 🇲🇽🧤 pic.twitter.com/VS8YCuUxGg— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 2, 2026
మెస్సీ ఈసారి ప్రపంచ కప్ను గెలుచుకుంటాడని అర్జెంటీనా అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. అయితే, గాయాల సమస్య మెస్సీకి ఒక పెద్ద అడ్డంకిగా మారింది. బ్రెజిల్ జట్టు కూడా ప్రపంచ కప్ టైటిల్ను గెలుచుకోవాలని ఆశిస్తోంది. కానీ, ఆ జట్టు సూపర్ స్టార్ నెయ్మార్కు తగిలిన గాయం జట్టు ప్రదర్శనపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో, ఈసారి కప్ను ఎవరు గెలుచుకుంటారో చూడాలంటే మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సిందే.
ప్రసార హక్కులు @ జీ నెట్వర్క్
అయితే , 2026 ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ప్రసార హక్కులను జీ నెట్వర్క్ సొంతం చేసుకుంది. ఎనిమిదేళ్ల కాలానికి ( 2034 వరకు ) ఆ మీడియా సంస్థ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. అమెరికా, కెనడా, మెక్సికో దేశాల్లో జూన్ 11 నుంచి ప్రపంచ కప్ ప్రారంభం కానుంది. దానికి కేవలం 10 రోజుల ముందే ఈ ఒప్పందం కుదిరింది. అయితే ఈ ఒప్పందానికి సంబంధించిన ఆర్థిక వివరాలను యాజామాన్యం వెల్లడించలేదు.
1248 players. 48 nations. Locked in. 🔒— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 2, 2026
The Official Squad Lists for #FIFAWorldCup 2026 are here ⤵️
2026, 2030 ప్రపంచకప్లను కవర్ చేసే ఇండియా ప్యాకేజీ కోసం ఫిఫా మొదట సుమారు 100 మిలియన్ డాలర్లను కోరింది. తర్వాత ఆ మొత్తాన్ని 60 మిలియన్ డాలర్లకు తగ్గించిందని గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. భారతదేశంలోని ప్రముఖ క్రీడా ప్రసార సంస్థ జియోస్టార్ ఈ హక్కుల కోసం సుమారు 20 మిలియన్ డాలర్లను ఆఫర్ చేసినట్లు సమాచారం. అయితే ఫీఫా ఈ బిడ్ను తిరస్కరించినట్లు వార్తలొచ్చాయి. సోనీ సంస్థ కూడా ఈ హక్కుల ప్యాకేజీపై చర్చలు జరిపింది. కానీ చివరికి అది బిడ్ సమర్పించలేదని సమాచారం.
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