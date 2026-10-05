పాకిస్థాన్ అంటే తెలుగోడికి పూనకాలే- అప్పుడు కోహ్లీ, ఇప్పుడు తిలక్ వర్మ
పాక్పై ఫైనల్లో వేరే లెవెల్ బ్యాటింగ్- దాయాది జట్టుకు తలనొప్పిగా మారిన తెలుగుతేజం- బిగ్ మ్యాచ్ల్లో మనోడు తగ్గేదేలే
Published : October 5, 2026 at 2:54 PM IST
Tilak Varma vs Pakistan : పాకిస్థాన్తో పోరు అంటేనే భారత్కు అత్యంత కీలకమైన మ్యాచ్. అలాంటి కీలక టీ20ల్లో పాకిస్థాన్కు టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ చాలాసార్లు తలనొప్పిగా మారాడు. కీలక మ్యాచ్ వచ్చిందంటే అతడి బ్యాట్ నుంచి ఏదో ఒక ఇన్నింగ్స్ వచ్చేది. దాయాది బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించి పీడకలకు మిగిల్చిన మ్యాచ్లు అనేకం ఉన్నాయి. అయితే 2024లో కోహ్లీ పొట్టి ఫార్మాట్కు రిటైర్మెంట్ ఇవ్వడంతో పాకిస్థాన్ కాస్త 'హమ్మయ్య' అనుకొని ఉండొచ్చు.
కానీ, వాళ్లకు ఎక్కువ రోజులు ఆ ఛాన్స్ దక్కలేదు. వాళ్లకు తెలుగోడు తిలక్ వర్మ రూపంలో మరో తలనొప్పి మొదలయ్యింది. పాకిస్థాన్తో వరుసగా రెండు పెద్ద ఫైనల్స్లో తిలక్ ఆట కీలకంగా మారింది. మధ్యలో కొన్ని సిరీస్ల్లో అతడి బ్యాటింగ్ ఆశించిన స్థాయిలో సాగకపోయినా, పాకిస్థాన్ ఎదురైనప్పుడు మాత్రం పూనకాలు ఊగిపోతున్నాడు. అలా పాకిస్థాన్కు నయా విరాట్గా మారిన తిలక్పై ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ స్టోరీ.
పాకిస్థాన్ చేతుల్లోంచి మ్యాచ్ లాగేసిన తిలక్
కెరీర్లో తొలిసారే పాకిస్థాన్పై ఆడిన కీలక ఫైనల్లో తిలక్ భారత్కు చిరస్మరణీయ విజయం అందించాడు. 2025 ఆసియా కప్ ఫైనల్లో పాకిస్థాన్ 146 పరుగులు చేసింది. ఛేజింగ్కు దిగిన టీమ్ఇండియా 20 పరుగులకే మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది. సూర్యకుమార్ యాదవ్, అభిషేక్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్ త్వరగా పెవిలియన్ చేరడంతో పాక్ బౌలర్లు మ్యాచ్పై పట్టు సాధించారు. అప్పుడు తిలక్ కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. సంజు శాంసన్తో కలిసి వికెట్ల పతనాన్ని ఆపి, తర్వాత శివమ్ దూబేతో స్కోర్ను ముందుకు తీసుకెళ్లాడు. 53 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో 69 పరుగులతో చివరిగా క్రీజులో నిలబడి జట్టుకు అపూర్వ విజయాన్ని అందించాడు. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ 19.4 ఓవర్లలో లక్ష్యాన్ని అందుకుంది. ఆ ఫైనల్లో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు కూడా తిలక్కే వచ్చింది.
మధ్యలో మాత్రం ఇలా!
ఆసియా కప్ తర్వాత తిలక్ బ్యాటింగ్లో కొన్ని ఎత్తుపల్లాలు వచ్చాయి. ఈ ఏడాది ఐర్లాండ్తో జరిగిన రెండు టీ20ల్లో 19, 55 పరుగులు చేశాడు. హాఫ్ సెంచరీ వచ్చిన రెండో మ్యాచ్లో 46 బంతులు తీసుకున్నాడు. తర్వాత ఇంగ్లాండ్తో ఐదు టీ20ల్లో 13, 24 నాటౌట్, 3, 11, 53 పరుగులు చేశాడు. అంటే చివరి మ్యాచ్లో 25 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ వచ్చినా, అంతకుముందు మూడు మ్యాచ్ల్లో పెద్ద స్కోర్ రాలేదు. జింబాబ్వేతో జరిగిన సిరీస్లో మాత్రం 29 బంతుల్లో 60 నాటౌట్తో మళ్లీ మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఆ తర్వాత అఫ్గానిస్థాన్ సిరీస్లో 3 నాటౌట్, 15 నాటౌట్, 2 పరుగులే చేశాడు.
కోహ్లీ 82 నాటౌట్ ఇప్పటికీ అద్భుతమే!
పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్ అంటే విరాట్ కోహ్లీకి స్పెషల్ రికార్డు ఉంది. అందులో 2022 టీ20 వరల్డ్ కప్లో ఆడిన ఇన్నింగ్స్ ఫ్యాన్స్కు కిక్కిచ్చిన మూమెంట్. మెల్బోర్న్లో 160 పరుగుల ఛేజింగ్లో భారత్ 31 పరుగులకే 4 వికెట్లు కోల్పోయింది. అక్కడి నుంచి కోహ్లీ 53 బంతుల్లో 82 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. హార్దిక్ పాండ్యాతో కలిసి 103 పరుగుల పార్ట్నర్షిప్ చేశాడు. చివరి ఓవర్లలో హారిస్ రౌఫ్పై కొట్టిన సిక్సర్లు ఆ మ్యాచ్లో హైలెట్ అయ్యాయి. చివరి బంతికి భారత్ గెలిచింది. అంతకుముందు కూడా 2012 టీ20 వరల్డ్ కప్లో పాక్పై 78 నాటౌట్, 2016లో 55 నాటౌట్ చేశాడు. అందుకే భారత్ పాక్ టీ20ల్లో కోహ్లీ ఇన్నింగ్స్లకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు వచ్చింది.
ఈసారి చివరి ఓవర్లలో
రీసెంట్గా జపాన్ వేదికగా ఆసియా క్రీడల ఫైనల్లో తిలక్ క్రీజులోకి వచ్చే సమయానికి పరిస్థితి గతేడాదిలా లేదు. అభిషేక్ శర్మ 28 బంతుల్లో 61 పరుగులతో భారత్కు మంచి స్టార్ట్ ఇచ్చాడు. కానీ మధ్యలో వికెట్లు పడటంతో చివరి ఓవర్లలో స్కోర్ పెంచాల్సి వచ్చింది. తిలక్ మొదట పాక్ స్పిన్నర్లపై సింగిల్స్ తీసుకుంటూ ఆడాడు. అవకాశం వచ్చిన బంతులపై పెద్ద షాట్లు కొట్టాడు. చివరకు 22 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో 51 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. శివమ్ దూబేతో కలిసి ఆరో వికెట్కు 31 బంతుల్లో 62 పరుగులు జోడించాడు. భారత్ 211/6 చేసింది. అనంతరం పాకిస్థాన్ 192/6 స్కోరుకే పరిమితమైంది.
5⃣1⃣* runs from 2⃣2⃣ balls 🫡 Tilak Varma with a rapid impact boosting #TeamIndia's total 🔥🔥 Updates ▶️ https://t.co/g4wzZagyGj #AsianGames | @TilakV9 https://t.co/3xMfGlQapG— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
రెండింట్లోనూ కీలకమే!
ఈ రెండు ఫైనల్స్ను గమనిస్తే, తిలక్ వర్మ ఆడిన ఇన్నింగ్సే జట్టుకు కీలకంగా నిలిచింది. ఆసియా కప్లో చివరిదాకా క్రీజులో నిలబడి జట్టకు విజయం అనేది అతడి కెరీర్లోనే హైలైట్గా నిలిచిపోతుంది. ఇక ఈ ఆసియా క్రీడల్లోనూ పాకిస్థాన్ ఓడిపోయింది 19 పరుగుల తేడాతోనే. అంచే ఈ మ్యాచ్లో తిలక్ ఆఖర్లో బాదిన పరుగులే భారత్ను కాపాడాయి! ఒకవేళ ఈ రెండు ఫైనల్స్లో తిలక్ ఆ రేంజ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడకపోయి ఉంటే ఫలితాలు ఇంకోలా వచ్చేయేమో!
దడ పుట్టిస్తున్నాడుగా
ఇక ఈ ఇన్నింగ్స్కు ముందు ఆసియా క్రీడల్లో కూడా తిలక్ నుంచి పెద్ద స్కోర్ రాలేదు. శ్రీలంకతో జరిగిన సెమీఫైనల్లో 4 బంతులు ఆడి 2 పరుగులకే ఔటయ్యాడు. అంతకుముందు జపాన్తో జరిగిన టీ20లో 3 బంతుల్లో 1 పరుగు చేసి నాటౌట్గా ఉన్నాడు. అఫ్గానిస్థాన్తో సెప్టెంబర్లో జరిగిన మూడు టీ20ల్లో కూడా అతడి అత్యధిక స్కోర్ 15 నాటౌట్ మాత్రమే. అలాంటి స్కోర్ల తర్వాత పాకిస్థాన్తో ఫైనల్లో 22 బంతుల్లో 51 నాటౌట్ రావడం తిలక్కు ఈ టోర్నీలో అతిపెద్ద ఇన్నింగ్స్. అందుకే కోహ్లీ తర్వాత మళ్లీ పాకిస్థాన్ బౌలర్లకు 'మన తెలుగోడు దడ పుట్టిస్తున్నాడు' అనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి.
భువనేశ్వర్ కుమార్కు లక్కీ ఛాన్స్- కెప్టెన్గా ప్రమోషన్!
ఆసియా గేమ్స్పై 'రష్యా- ఉక్రెయిన్' యుద్ధం ఎఫెక్ట్- అందుకే షూటింగ్లో తగ్గిన మెడల్స్!