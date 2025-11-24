నిన్న తండ్రి, నేడు వరుడు- పలాష్ ముచ్చల్కు అనారోగ్యం- ఆస్పత్రికి తరలింపు
స్మృతి మంధాన పెళ్లి వేడుకలో మరో సమస్య- వరుడు పలాష్కు అనారోగ్యం
Published : November 24, 2025 at 11:37 AM IST
Smriti Mandhana Palash Muchhal : టీమ్ఇండియా స్టార్ క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన పెళ్లి వేడుకలో మరో సమస్య వచ్చింది. ఆదివారం స్మృతి తండ్రి శ్రీనివాస్ మంధాన అస్వస్థతకు గురవ్వగా, సోమవారం వరుడు పలాష్ ముచ్చల్ అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు. అతడు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పలాష్ను కూడా కుటుంబ సభ్యులు హాస్పిటల్కు తరలించారు.
అయితే పలాష్ ఆరోగ్యం విషయంలో ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదని తెలుస్తోంది. పెళ్లి వేడుకల్లో భాగాంగా ఒత్తిడి, అలసట కారణంగా అతడు స్వల్పంగా అనారోగ్యానికి గురయ్యాడని, చికిత్స అందించిన వెంటనే డిశ్ఛార్జి చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా, ఆదివారం శ్రీనివాస్ మంధాన అస్వస్థతకు గురైనందున వివాహం నిరవధిక వాయిదా వేశారు.
మహారాష్ట్రలోని సాంగ్లి సండోలి రోడ్డులోని మంధాన ఫామ్ హౌస్లో స్మృతి-పలాష్ వివాహ వేడుకకు గ్రాండ్ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆదివారం (నవంబర్ 23న) సాయంత్రం 4.30 గంటలకు పెళ్లి జరగాల్సి ఉంది. కానీ తన తండ్రి అనారోగ్యానికి గురవ్వడంతో పెళ్లిని తాత్కాలికంగా వాయిదా వేసుకోవాలని స్మృతి నిర్ణయించుకున్నట్లు ఆమె మేనేజర్ మీడియాతో వెల్లడించారు.
Feel bad for Smriti Mandhana. Her father got a heart attack during the wedding ceremonies. 💔— Selfless⁴⁵ (@SelflessCricket) November 23, 2025
May he get well soon. 🙏 pic.twitter.com/x9u5emM8df
నిలకడగా శ్రీనివాస్ మంధాన ఆరోగ్యం
'శ్రీనివాస్ మంధానకు గుండెకు సంబంధించిన తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పి లక్షణాలు కనిపించాయి. అతని పరీక్ష నివేదికలలో కార్డియాక్ ఎంజైమ్లు, అధిక రక్తపోటు పెరిగినట్లు కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం వైద్య బృందం అతనిని నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది' అని మంధాన ఫ్యామిలీ డార్టర్ చెప్పారు. అయితే ఆయన ఆరోగ్యం మెరుగుపడకపోతే డాక్టర్లు యాంజియోగ్రఫీ తీసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులు నిశితంగా ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని తెలిసింది.
ప్రేమ- పెళ్లి!
కొంతకాలంగా మంధాన- పలాశ్ ప్రేమలో ఉన్నారు. మొదట్లో ఈ విషయాన్ని ఇద్దరూ సీక్రెట్గా ఉంచినా, ఆ తర్వాత రిలేషన్షిప్ కన్ఫార్మ్ అయ్యింది. పరుమార్లు ఈ జోడీ బయటతిరుగుతూ కెమెరా కంటికి చిక్కింది. ఆ తర్వాత ఈ ఇద్దరూ సోషల్ మీడియాలో ఓపెన్గా పోస్టులు షేర్ చేయడం, మంధాన ఆడే బిగ్ ఈవెంట్లకు పలాశ్ స్వయంగా హాజరై ప్రోత్సహించడంతో ఇప్పటికే వీళ్ల రిలేషన్షిప్పై ఫ్యాన్స్కు క్లారిటీ వచ్చేసింది. అయితే పలాశ్ బాలీవుడ్లో సంగీత దర్శకుడు. ఆయన ఇప్పటికే పలు సినిమాలకు సంగీతం అందించారు.
Smriti Mandhana’s wedding has been postponed indefinitely due to her father’s sudden health problem 😨— Richard Kettleborough (@RichKettle07) November 23, 2025
- The day of happiness turned into the day of sadness, hoping for speedy recovery 🙏🏻pic.twitter.com/a6z9UGnBSz
గ్రౌండ్లో ప్రపోజల్- సినిమాను మించిన సీన్!
వీరి లవ్ స్టోరీ క్లైమాక్స్ అదిరిపోయింది. స్మృతి మంధాన ఏ గ్రౌండ్లో అయితే వరల్డ్ కప్ గెలిచిందో (ముంబయిలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియం), సరిగ్గా అదే గ్రౌండ్లో పలాష్ ఆమెకు ప్రపోజ్ చేశాడు. స్మృతి కళ్లకు గంతలు కట్టి, పిచ్ మధ్యలోకి తీసుకెళ్లి మోకాళ్ళపై కూర్చొని ప్రపోజ్ చేస్తూ, రింగ్ తొడిగాడు. అంతకుముందు స్మృతి తన స్నేహితులు జెమీమా రోడ్రిగ్స్, రాధా యాదవ్తో కలిసి 'మున్నాభాయ్' స్టైల్ వీడియోతో ఈ విషయాన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఆఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. 2019 నుంచి వీరిద్దరూ సీక్రెట్గా డేటింగ్లో ఉన్నారు.
Palash muchhal shared video of Proposing Smriti Mandhana 🥹— The Random Guy (@RandomTheGuy_) November 21, 2025
And she said Yes ❤️😍pic.twitter.com/2tlCuTOnMm
స్మృతి మంధాన తండ్రికి అస్వస్థత -పెళ్లి వాయిదా!
దీపికా పదుకొణె సినిమాలో స్మృతి మంధాన కాబోయే భర్త- అతడి నెట్వర్త్ ఎంతో తెలుసా?