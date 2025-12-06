ETV Bharat / sports

హమ్మయ్య! ఎట్టకేలకు టాస్ నెగ్గిన టీమ్ఇండియా- రెండేళ్లలో ఇదే తొలిసారి

ఎట్టకేలకు టాస్ నెగ్గిన భారత్- సౌతాఫ్రికా బ్యాటింగ్

Ind vs SA 3rd ODI
Ind vs SA 3rd ODI (Source: AP News (File Photo))
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 6, 2025 at 1:13 PM IST

Updated : December 6, 2025 at 1:24 PM IST

Ind vs SA 3rd ODI : వన్డే ఫార్మాట్​లో వరుసగా 20సార్లు టాస్ ఓడిన టీమ్ఇండియా ఎట్టకేలకు ఈ పరంపరకు ఫుల్​ స్టాప్ పెట్టింది. విశాఖపట్టణం వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న మూడో వన్డేలో భారత కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్ టాస్ నెగ్గాడు. ఈ మ్యాచ్​లో టాస్ నెగ్గిన భారత్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్​కు ముందు టీమ్ఇండియా వన్డేల్లో వరుసగా 20సార్లు టాస్ ఓడిన చెత్త రికార్డు మూటగట్టుకుంది. ఈ చెత్త రికార్డ్​కు రాహుల్ ఇవాళ్టితో బ్రేక్ వేశాడు.

అలా కలిసొచ్చిన లక్!
టాస్ కాయిన్​ను రాహుల్ సాధారణంగా కుడి చేత్తో గాల్లోకి ఎగిరేస్తాడు. కానీ ఈసారి ఎప్పటిలాగా కాకుండా ఎడమ చేత్తో గాల్లోకి వేశాడు. అలా ఈసారి టాస్ నెగ్గాడు. దీంతో భారత్​కు టాస్​లో అదృష్టం అలా కలిసొచ్చిందని ఫ్యాన్స్ కామెంట్ చేస్తున్నారు. కాగా, 2023 వన్డే వరల్డ్​కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్​ నుంచి వన్డేల్లో టీమ్ఇండియా టాస్ నెగ్గడం లేదు. ఈ రెండేళ్ల కాలంలో రోహిత్ శర్మ, కేఎల్ రాహుల్, శుభ్​మన్ గిల్ ముగ్గురు భారత్​కు కెప్టెన్​గా వ్యవహరించారు.

ఒక మార్పు
అయితే ఈ మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా ఒక కీలక మార్పుతో బరిలోకి దిగింది. ఆల్​రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్​ను పక్కనపెట్టింది. అతడి స్థానంలో యువ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మను జట్టులోకి తీసుకున్నట్లు రాహుల్ చెప్పాడు. మరోవైపు రెండో వన్డేలో గెలిచి జోరుమీదున్న సౌతాఫ్రికా జట్టులో రెండు మార్పులు చేసింది. బర్గర్, జోర్జీ స్థానాల్లో జట్టులోకి రికెల్​టన్, బార్ట్​మాన్ వచ్చినట్లు కెప్టెన్ బవుమా తెలిపాడు. అయితే మూడు వన్డేల సిరీస్​లో ఇరుజట్లు చెరో మ్యాచ్​ నెగ్గాయి. ఇది ఇరుజట్లకు డూ ఆర్ డై మ్యాచ్. ఇందులో నెగ్గిన టీమ్​ సిరీస్ విజేతగా నిలుస్తుంది.

చివరిసారి ఎప్పుడు?
ఈ మ్యాచ్​కు ముందు టీమ్ఇండియా ఎప్పుడు టాస్ నెగ్గిందో తెలుసా? 2023 వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన సెమీఫైనల్‌లో టీమ్ఇండియా చివరిసారిగా టాస్‌ గెలిచింది. ఆ తర్వాత ఈ మ్యాచ్​కు ముందుగాకా భారత్ జట్టు టాస్‌ గెలిచిందే లేదు. ఈ మధ్యలో టీమ్‌ఇండియాకు ముగ్గురు కెప్టెన్లుగా వ్యవహరించారు. అందులో అత్యధింగా రోహిత్‌ శర్మ అత్యధికంగా 12 సార్లు టాస్‌ ఓడిపోయాడు. తర్వాత కేఎల్ రాహుల్‌ 5, శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ 3 సార్లు టాస్‌ కోల్పోయారు.

భారత్ తర్వాత ఎవరంటే?
వన్డేల్లో అత్యధిక సార్లు (20) టాస్ ఓడిన చెత్త రికార్డ్ భారత్​పైనే ఉంది. ఈ లిస్ట్​లో టీమ్ఇండియా తర్వాత రెండో స్థానంలో నెదర్లాండ్స్‌ ఉంది. ఆ జట్టు 2011 నుంచి 2013 మధ్య వరుసగా 11 మ్యాచుల్లో టాస్‌ ఓడిపోయింది.

భారత్ ప్లేయింగ్ XI : రోహిత్ శర్మ, యశస్వీ జైస్వాల్, విరాట్ కోహ్లీ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, తిలక్ వర్మ, కేఎల్ రాహుల్(కెప్టెన్), రవీంద్ర జడేజా, హర్షిత్ రాణా, కుల్దీప్ యాదవ్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ

సౌతాఫ్రికా ప్లేయింగ్ 11 : ర్యాన్ రికెల్టన్, క్వింటన్ డి కాక్(వికెట్ కీపర్), టెంబా బవుమా(కెప్టెన్), మాథ్యూ బ్రీట్జ్కే, ఐడెన్ మార్​క్రమ్, డివాల్డ్ బ్రెవిస్, మార్కో యాన్సెన్, కార్బిన్ బాష్, కేశవ్ మహరాజ్, లుంగి ఎంగ్డి, ఒట్నీల్ బార్ట్‌మన్

