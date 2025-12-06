హమ్మయ్య! ఎట్టకేలకు టాస్ నెగ్గిన టీమ్ఇండియా- రెండేళ్లలో ఇదే తొలిసారి
ఎట్టకేలకు టాస్ నెగ్గిన భారత్- సౌతాఫ్రికా బ్యాటింగ్
Published : December 6, 2025 at 1:13 PM IST|
Updated : December 6, 2025 at 1:24 PM IST
Ind vs SA 3rd ODI : వన్డే ఫార్మాట్లో వరుసగా 20సార్లు టాస్ ఓడిన టీమ్ఇండియా ఎట్టకేలకు ఈ పరంపరకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టింది. విశాఖపట్టణం వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న మూడో వన్డేలో భారత కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్ టాస్ నెగ్గాడు. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ నెగ్గిన భారత్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్కు ముందు టీమ్ఇండియా వన్డేల్లో వరుసగా 20సార్లు టాస్ ఓడిన చెత్త రికార్డు మూటగట్టుకుంది. ఈ చెత్త రికార్డ్కు రాహుల్ ఇవాళ్టితో బ్రేక్ వేశాడు.
అలా కలిసొచ్చిన లక్!
టాస్ కాయిన్ను రాహుల్ సాధారణంగా కుడి చేత్తో గాల్లోకి ఎగిరేస్తాడు. కానీ ఈసారి ఎప్పటిలాగా కాకుండా ఎడమ చేత్తో గాల్లోకి వేశాడు. అలా ఈసారి టాస్ నెగ్గాడు. దీంతో భారత్కు టాస్లో అదృష్టం అలా కలిసొచ్చిందని ఫ్యాన్స్ కామెంట్ చేస్తున్నారు. కాగా, 2023 వన్డే వరల్డ్కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ నుంచి వన్డేల్లో టీమ్ఇండియా టాస్ నెగ్గడం లేదు. ఈ రెండేళ్ల కాలంలో రోహిత్ శర్మ, కేఎల్ రాహుల్, శుభ్మన్ గిల్ ముగ్గురు భారత్కు కెప్టెన్గా వ్యవహరించారు.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have won the toss and elected to field first.— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
Updates ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/vYNPSa1iKF
ఒక మార్పు
అయితే ఈ మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా ఒక కీలక మార్పుతో బరిలోకి దిగింది. ఆల్రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ను పక్కనపెట్టింది. అతడి స్థానంలో యువ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మను జట్టులోకి తీసుకున్నట్లు రాహుల్ చెప్పాడు. మరోవైపు రెండో వన్డేలో గెలిచి జోరుమీదున్న సౌతాఫ్రికా జట్టులో రెండు మార్పులు చేసింది. బర్గర్, జోర్జీ స్థానాల్లో జట్టులోకి రికెల్టన్, బార్ట్మాన్ వచ్చినట్లు కెప్టెన్ బవుమా తెలిపాడు. అయితే మూడు వన్డేల సిరీస్లో ఇరుజట్లు చెరో మ్యాచ్ నెగ్గాయి. ఇది ఇరుజట్లకు డూ ఆర్ డై మ్యాచ్. ఇందులో నెగ్గిన టీమ్ సిరీస్ విజేతగా నిలుస్తుంది.
Mood when you finally win a toss! 😅— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
2️⃣1️⃣st time lucky 🪙
Updates ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFirstBank | @klrahul pic.twitter.com/bA0CqUFNvO
చివరిసారి ఎప్పుడు?
ఈ మ్యాచ్కు ముందు టీమ్ఇండియా ఎప్పుడు టాస్ నెగ్గిందో తెలుసా? 2023 వన్డే వరల్డ్ కప్లో న్యూజిలాండ్తో జరిగిన సెమీఫైనల్లో టీమ్ఇండియా చివరిసారిగా టాస్ గెలిచింది. ఆ తర్వాత ఈ మ్యాచ్కు ముందుగాకా భారత్ జట్టు టాస్ గెలిచిందే లేదు. ఈ మధ్యలో టీమ్ఇండియాకు ముగ్గురు కెప్టెన్లుగా వ్యవహరించారు. అందులో అత్యధింగా రోహిత్ శర్మ అత్యధికంగా 12 సార్లు టాస్ ఓడిపోయాడు. తర్వాత కేఎల్ రాహుల్ 5, శుభ్మన్ గిల్ 3 సార్లు టాస్ కోల్పోయారు.
Here's a look at #TeamIndia's Playing XI for the series decider 🙌— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
Updates ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/SAeo0okUT8
భారత్ తర్వాత ఎవరంటే?
వన్డేల్లో అత్యధిక సార్లు (20) టాస్ ఓడిన చెత్త రికార్డ్ భారత్పైనే ఉంది. ఈ లిస్ట్లో టీమ్ఇండియా తర్వాత రెండో స్థానంలో నెదర్లాండ్స్ ఉంది. ఆ జట్టు 2011 నుంచి 2013 మధ్య వరుసగా 11 మ్యాచుల్లో టాస్ ఓడిపోయింది.
భారత్ ప్లేయింగ్ XI : రోహిత్ శర్మ, యశస్వీ జైస్వాల్, విరాట్ కోహ్లీ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, తిలక్ వర్మ, కేఎల్ రాహుల్(కెప్టెన్), రవీంద్ర జడేజా, హర్షిత్ రాణా, కుల్దీప్ యాదవ్, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ
సౌతాఫ్రికా ప్లేయింగ్ 11 : ర్యాన్ రికెల్టన్, క్వింటన్ డి కాక్(వికెట్ కీపర్), టెంబా బవుమా(కెప్టెన్), మాథ్యూ బ్రీట్జ్కే, ఐడెన్ మార్క్రమ్, డివాల్డ్ బ్రెవిస్, మార్కో యాన్సెన్, కార్బిన్ బాష్, కేశవ్ మహరాజ్, లుంగి ఎంగ్డి, ఒట్నీల్ బార్ట్మన్
విశాఖలో టీమ్ఇండియా ట్రాక్ రికార్డ్- ఆ స్టేడియంలో రో-కో ఎన్ని పరుగులు చేశారంటే?
విరాట్ సెంచరీ ఎఫెక్ట్- విశాఖ వన్డేకు భారీ క్రేజ్- నిమిషాల్లో టికెట్లు సోల్డ్ఔట్