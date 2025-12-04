ETV Bharat / sports

విరాట్ సెంచరీ చేసినా టీమ్​ఇండియా ఓటమి- ఇప్పటివరకు ఎన్నిసార్లు ఇలా జరిగిందంటే?

2462 రోజుల తర్వాత విరాట్ సెంచరీ వృథా- ఆరేళ్ల తర్వాత అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​లో ఓడిపోయవడం ఇదే తొలిసారి

Virat Kohli
Ind Vs SA Virat Century : దక్షిణాఫ్రికాతో రాయ్‌పూర్‌లోని షహీద్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ అంతర్జాతీయ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన రెండో వన్డేలో టీమ్​ఇండియా భారీ స్కోర్ చేసినప్పటికీ ఓటమిని చవి చూసింది. విరాట్ కోహ్లీ, గైక్వాడ్ అద్భుత సెంచరీలు చేసినా భారత్‌కు ఓటమి తప్పలేదు. అయితే రెండో వన్డేలో కోహ్లీ సెంచరీ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే కోహ్లీ సెంచరీ చేసిన మ్యాచ్‌లో టీమ్​ఇండియా ఓడిపోవడం చాలా అరుదు.

అయితే రెండో వన్డేలో అలాంటి అరుదైన సంఘటనే జరిగింది. దాదాపు 2462 రోజుల తర్వాత కోహ్లీ సెంచరీ చేసిన మ్యాచ్‌లో టీమ్​ఇండియా ఓడిపోయింది. ప్రపంచ క్రికెట్ చరిత్రలో ఇదొక రికార్డు అనే చెప్పాలి. ఈ గణాంకాల వివరాలు అందుబాటులో లేకపోయినా, రికీ పాంటింగ్, బ్రియాన్ లారా, సచిన్ లాంటి దిగ్గజాలు సెంచరీలు చేసినప్పుడు వారి టీమ్‌లో ఓడిపోవడం చాలా అరుదుగా జరిగాయి.

చివరిసారిగా 2019 మార్చి 8న రాంచీలో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కోహ్లీ శతకం బాదినప్పటికీ భారత్ ఓటమి పాలైంది. ఆ మ్యాచ్‌లో విరాట్ కోహ్లీ 95 బంతుల్లో 123 పరుగులు చేశాడు. కానీ, 315 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో భారత్ కేవలం 281 పరుగులకే పరిమితమైంది. తన సొంతగడ్డపై మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీ ఆడిన చివరి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఇదే. అంటే దాదాపు ఆరేళ్ల తర్వాత కోహ్లీ సెంచరీ చేసిన మ్యాచ్‌లో టీమ్​ఇండియా ఓడిపోయింది.

కెరీర్‌లో 14సార్లు ఓటమి
దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన రెండో వన్డేలో కోహ్లీ సాధించిన ఈ సెంచరీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌( వన్డే, టెస్టు, టీ20 కలిపి) అతడికి 84వ శతకం. అన్ని ఫార్మాట్లలో కలిపి ఇప్పటివరకు కోహ్లీ సెంచరీ చేసిన మ్యాచ్‌ల్లో భారత్ కేవలం 14 సార్లు మాత్రమే ఓటమిని చవిచూసింది. ఇక వన్డేల విషయానికి వస్తే కోహ్లీ నారాయణ్ సింగ్ స్టేడియంలో చేసిన సెంచరీతో ఆయన శతకాల సంఖ్య 53కు చేరుకున్నాయి. వీటిలో భారత్ 8 మ్యాచ్​ల్లో ఓడిపోయింది. 2011లో ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన వన్డేలో కోహ్లీ 107 పరుగులు చేశాడు. కోహ్లీ సెంచరీ చేసిన తర్వాత భారత్ ఓడిపోయిన తొలి మ్యాచ్ ఇదే. ఆ తర్వాత 2017, 2019లో ఒకటి చొప్పున, 2014, 2016లో రెండు చొప్పున, 2018లో రెండు మ్యాచ్‌లలో కోహ్లీ సెంచరీ చేసినా టీమ్​ఇండియా ఓటమిని చవిచూసింది.

తొలి టెస్ట్ కెప్టెన్సీలో చేదు అనుభవం
విరాట్ కోహ్లీ ఖాతాలో టెస్టు క్రికెట్‌లో 30 సెంచరీలు ఉన్నాయి. వీటిలో కేవలం ఆరు మ్యాచ్‌లలోనే టీమ్​ఇండియా ఓడిపోయింది. అయితే ఈ ఫార్మాట్‌లో కోహ్లీకి అరుదైన ఓటమి కూడా ఉంది. 2014లో కోహ్లీ టెస్ట్ జట్టుకు కెప్టెన్‌గా ఎంపికయ్యాడు. అదే ఏడాది డిసెంబర్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో అడిలైడ్ వేదికగా టెస్ట్ మ్యాచ్ జరిగింది. కెప్టెన్‌గా కోహ్లీకి ఇదే తొలి టెస్టు. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో కోహ్లీ అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేశాడు. రెండు ఇన్నింగ్స్‌లలోనూ సెంచరీలు చేశాడు. కానీ భారత్ ఓడిపోయింది. ఇది కోహ్లీకి వ్యక్తిగతంగా ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే మ్యాచ్. 2012, 2015లో ఒకటి చొప్పున 2018లో మూడు మ్యాచ్​లో టీమ్​ఇండియా ఓడిపోయింది. కోహ్లీ సెంచరీ చేసిన మ్యాచ్‌ల్లో భారత్ ఓటమి శాతం చాలా తక్కువగానే ఉండటం గమనార్హం.
ఇక క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ తెందూల్కర్ విషయానికి వస్తే, అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 1989 నుంచి 2013 వరకు 664 మ్యాచ్‌లు ఆడి 100 శతకాలు సాధించారు. ఈ 100 సెంచరీల్లో భారత్ ఓడిపోయిన మ్యాచ్‌ల సంఖ్య 25 మాత్రమే కావడం గమనార్హం.

