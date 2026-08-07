'ప్రతిసారీ గోల్డ్ మెడల్ రాదు- అతడూ మనలా మనిషే కదా!'- నీరజ్కు మద్దతుగా మాజీ చీఫ్
కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో సిల్వర్ మెడల్తో సరిపెట్టుకున్న నీరజ్పై విమర్శలు- గోల్డ్ రాలేదంటూ ట్రోల్స్- మద్దతుగా నిలిచిన ఆదిల్ సుమరివాలా
Published : August 7, 2026 at 4:09 PM IST
Neeraj Chopra Commonwealth Games 2026 : గ్లాస్గోలో వేదికగా జరిగిన 2026 కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో రజత పతకం సాధించినందుకు స్టార్ జావెలిన్ త్రోయర్ నీరజ్ చోప్రాపై విమర్శలు వచ్చాయి. గోల్డ్ సాధిస్తాడన్న భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగిన నీరజ్ రెండో స్థానంలో సరిపెట్టుకున్నందుకు అతడిని ట్రోల్స్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో అథ్లెటిక్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (AFI) ఎంపిక కమిటీ చైర్మన్ ఆదిల్ సుమరివాలా నీరజ్కు మద్దతు తెలిపారు. నీరజ్ ఇప్పటికీ భారత అత్యుత్తమ ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్ అథ్లెట్ అని ఆయన విమర్శకులకు గుర్తుచేశారు.
ఈ క్రీడలకు ముందు అతడు గాయం బారిన పడ్డాడని ఆదిల్ అన్నారు. నెలల తరబడి రిహబిలిటేషన్ సిల్వర్ మెడల్ సాధించడం కూడా అత్యుత్తమే అని అన్నారు. ఈ క్రమంలోనే నీరజ్ ప్రదర్శనపై వస్తున్న విమర్శలను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. "గాయం తర్వాత నీరజ్ ఈ స్థాయికి తిరిగి వచ్చి రజత పతకం గెలవడం భారత అథ్లెటిక్స్కు చాలా అద్భుతమైన విషయం. రాబోయే రోజుల్లో అతను మరింత మెరుగుపడతాడని మాకు నమ్మకం ఉంది" అని ఆదిల్ సుమరివాలా పీటీఐకి తెలిపారు.
A double podium finish to remember! 🥈🥉🇮🇳— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 31, 2026
Congratulations to Neeraj Chopra for winning Silver and Yash Vir Singh for securing Bronze in the Men's Javelin Throw at the Commonwealth Games.
Two Indians finishing on the podium is a historic first for this event. This is a truly… pic.twitter.com/QmqnW2VJT1
అతను కూడా మనిషే కదా!
ఏ అథ్లెట్ కూడా ఎప్పటికీ అజేయంగా ఉండలేడని సుమరివాలా అన్నారు. దేశంలోని అగ్రశ్రేణి క్రీడాకారులపై అవాస్తవిక అంచనాలు పెట్టుకోవద్దని హెచ్చరించారు. "నీరజ్ ప్రతిసారీ స్వర్ణ పతకాలే గెలవడం కుదరకపోవచ్చు. అప్పుడప్పుడు రజత పతకాలు కూడా వస్తాయి. అతను కూడా మనిషే. ఆ విషయాన్ని అక్కడితో వదిలేయాలి. అతను గెలిచిన రజత పతకాల విజయాలను కూడా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి"
"మనకు రెండు ఒలింపిక్ పతకాలు, ఒక స్వర్ణం, ఒక రజతం ఎవరు ఇచ్చారు? ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లో స్వర్ణం, జూనియర్ ప్రపంచ రికార్డుతో పాటు ఒక స్వర్ణ పతకం ఎవరు ఇచ్చారు? ఆసియా క్రీడల్లో స్వర్ణం, కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో స్వర్ణ, రజతాలు, ఆసియా ఛాంపియన్షిప్లో స్వర్ణం ఎవరు ఇచ్చారు? నీరజ్ ఏ పతకం గెలిచినా, దాన్ని మనం బోనస్గా తీసుకోవాలి. కాబట్టి, అతను రజత పతకం గెలిచినా కూడా మనం దానిని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి. అంతేకాని, అతడిని తక్కువ అంచనా వేయకూడదు. అతను ఏది చేయాల్సి వచ్చినా, అది చేస్తాడు. ఆ విషయం అతనికి తెలుసు. అన్నింటికీ మించి, భారత్లో గొప్ప అథ్లెట్లలో అతడు ఒకడు" అని సుమరివాలా పేర్కొన్నారు.
కాగా, రీసెంట్గా ముగిసిన గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో నీరజ్ భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగాడు. అతడు పక్కాగా స్వర్ణం సాధిస్తాడని అందరికీ నమ్మకం ఉంది. కానీ ఫైనల్లో శ్రీలంక అథ్లెట్ రుమేశ్ పతిరాగే రూపంలో నీరజ్కు పోటీ ఎదురైంది. అతడి కంటే సుమారు మూడున్నర మీటర్ల దూరానికి ఈటెను విసిరిన రుమేశ్కు గోల్డ్ దక్కింది. దీంతో నీరజ్ రెంజో స్థానంతో సరిపెట్టుకున్నాడు. ఇదే పోటీలో భారత్కు చెందిన యశ్వీర్ సింగ్ మూడో స్థానంలో నిలిచి కాంస్యం పట్టేశాడు. దీంతో జావెలిన్ త్రోలో భారత్కు రెండు పతకాలు వచ్చాయి.