కెనడాపై అఫ్గాన్ ఆల్రౌండ్ షో- గ్రాండ్ విక్టరీతో టోర్నీకి ముగింపు
T20 World cup 2026- కెనడాపై విజయం సాధించిన అఫ్గాన్- రాణించిన జర్దాన్, నబీ- పొట్టి కప్పులో ఒక్క విజయం కూడా నమోదు చేయని కెనడా
Published : February 19, 2026 at 10:56 PM IST
Afghanistan vs Canada : టీ20 ప్రపంచకప్ను అఫ్గానిస్థాన్ విజయంతో ముగించింది. గ్రూప్ డీలో భాగంగా కెనడాతో గురువారం చెన్నై వేిదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో అఫ్గానిస్థాన్ 82 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. 201 పరుగుల భారీ ఛేదనలో కెనడా 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 118 పరుగులే చేసింది. హర్ష్ ఠకర్ (20 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. అఫ్గాన్ బౌలర్లలో మహ్మద్ నబీ 4, రషీద్ ఖాన్ 2, ముజీబ్ అర్ రెహ్మాన్, అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన అఫ్గాన్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి 200 పరుగులు చేసింది. ఇబ్రహీం జర్దాన్ (95 పరుగులు, 56 బంతుల్లో, 7 ఫోర్లు, 5 సిక్స్లు) త్రుటిలో సెంచరీ మిస్ అయ్యాడు. సిద్దికుల్లా అటల్ (44 పరుగులు), రహ్మానుల్లా గుర్భాజ్ (30 పరుగులు) రాణించడంతో అఫ్గాన్ భారీ స్కోర్ సాధించింది. కెనడా బౌలర్లలో జస్కారన్ సింగ్ 3, దిలిన్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
T20 ప్రపంచ కప్లలో ఆఫ్గాన్కు భారీ విజయాలు (పరుగుల పరంగా)
- 130 పరుగులు vs స్కాట్లాండ్- షార్జా 2021
- 125 పరుగులు vs ఉగాండా - ప్రావిడెన్స్ 2024
- 84 పరుగులు vs న్యూజిలాండ్- ప్రావిడెన్స్ 2024
- 82 పరుగులు vs కెనడా- చెన్నై 2026
ఈ మ్యాచ్తో అఫ్గాన్, కెనడా జట్ల వరల్డ్కప్ టోర్నీ ముగిసింది. గ్రూప్ డీలో ఉన్న ఇరుజట్లు సూపర్ 8 కు చేరకుండానే టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాయి. నాలుగు మ్యాచ్ల్లో రెండు విజయాలు, రెండు ఓటములతో అఫ్గాన్ పట్టికలో మూడో స్థానంతో ముగిచింది. మరోవైపు గ్రూప్ దశలో ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్ల్లోనూ ఓడిన కెనడా చిట్ట చివరి స్థానంలో ఉంది. ఈ గ్రూప్ నుంచి సౌతాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్ జట్లు సూపర్ 8కు అర్హత సాధించాయి.