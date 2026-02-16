ETV Bharat / sports

అజ్మతుల్లా ఆల్​రౌండ్ షో- ఎట్టకేలకు బోణీ కొట్టిన అఫ్గానిస్థాన్

T20 World CUp 2026 : యూఏఈపై అఫ్గానిస్థాన్ విజయం- రాణించిన అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్

Afghanistan vs United Arab Emirates
Afghanistan vs United Arab Emirates (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 16, 2026 at 3:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

AFG vs UAE T20 World Cup : టీ20 ప్రపంచకప్​లో అఫ్గానిస్థాన్ ఎట్టకేలకు బోణీ కొట్టింది. ఈ టోర్నీలో తొలి రెండు మ్యాచ్​లో ఓటమిపాలైన అఫ్గాన్, తాజాగా యూఏఈపై ఘన విజయం సాధించింది. యూఏఈ నిర్దేశించిన 161 పరుగుల టార్గెట్​ను 19.2 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఇబ్రహీం జర్దాన్ (53 పరుగులు), అజ్ముతుల్లా ఒమర్జాయ్ (40* పరుగులు) రాణించారు. యూఏఈ బౌలర్లలో జునైద్ సిద్ధిఖీ 2, మహ్మద్ అర్ఫాన్ చెరో 2, మహ్మద్ జువాదుల్లా 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన యూఏఈ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో9 వికెట్ల నష్టానికి 160 పరుగులు చేసింది. షోయబ్ ఖాన్ (68 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించగా, అలిశన్ షరఫు (40 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నాడు. అఫ్గాన్ బౌలర్లలో అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ 4, ముజీబ్ అర్ రెహ్మాన్ 2, రషీద్ ఖాన్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

కాగా, ఈ మ్యాచ్​లో అఫ్గాన్ కెప్టెన్ రషీద్ ఖాన్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్​లో అర్ఫాన్ వికెట్ తీయడంతో టీ20ల్లో 700 వికెట్లు పడగొట్టిన తొలి బౌలర్​గా నిలిచాడు. ఇందులో ఆయా దేశాల లీగుల్లో, అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్​లో కలిపి ఈ వికెట్లు సాధించాడు. టీ20 క్రికెట్​లో 700 వికెట్ల మైలురాయి అందుకున్న ఏకైక బౌలర్​గా రషీద్ నిలిచాడు.

ఇక ప్రస్తుత టోర్నమెంట్​లో గ్రూప్ డీలో ఉన్న అఫ్గాన్ తొలి మ్యాచ్​లో న్యూజిలాండ్​ను ఢీ కొట్టింది. ఆ మ్యాచ్​లో 5 వికెట్ల తేడాతో ఓడింది. తర్వాత సౌతాఫ్రికాతో మ్యాచ్​లో గెలుపు అంచులదాకా వెళ్లి బోల్తా కొట్టింది. ఆ మ్యాచ్​ డ్రా అవ్వడంతో సూపర్ ఓవర్ ఆడారు. అయితే సూపర్ ఓవర్ కూడా డ్రా అవ్వడంతో రెండోసారి సూపర్ ఓవర్ నిర్వహించాల్సి వచ్చింది. ఇక రెండో సూపర్ ఓవర్​లో 5 పరుగుల తేడాతో సౌతాఫ్రికా నెగ్గింది.

TAGGED:

AFGHANISTAN VS UNITED ARAB EMIRATES
AFG VS UAE T20 WORLD CUP
RASHID KHAN T20 WICKETS
T20 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.