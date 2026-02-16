అజ్మతుల్లా ఆల్రౌండ్ షో- ఎట్టకేలకు బోణీ కొట్టిన అఫ్గానిస్థాన్
T20 World CUp 2026 : యూఏఈపై అఫ్గానిస్థాన్ విజయం- రాణించిన అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్
Published : February 16, 2026 at 3:15 PM IST
AFG vs UAE T20 World Cup : టీ20 ప్రపంచకప్లో అఫ్గానిస్థాన్ ఎట్టకేలకు బోణీ కొట్టింది. ఈ టోర్నీలో తొలి రెండు మ్యాచ్లో ఓటమిపాలైన అఫ్గాన్, తాజాగా యూఏఈపై ఘన విజయం సాధించింది. యూఏఈ నిర్దేశించిన 161 పరుగుల టార్గెట్ను 19.2 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఇబ్రహీం జర్దాన్ (53 పరుగులు), అజ్ముతుల్లా ఒమర్జాయ్ (40* పరుగులు) రాణించారు. యూఏఈ బౌలర్లలో జునైద్ సిద్ధిఖీ 2, మహ్మద్ అర్ఫాన్ చెరో 2, మహ్మద్ జువాదుల్లా 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన యూఏఈ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో9 వికెట్ల నష్టానికి 160 పరుగులు చేసింది. షోయబ్ ఖాన్ (68 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించగా, అలిశన్ షరఫు (40 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నాడు. అఫ్గాన్ బౌలర్లలో అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ 4, ముజీబ్ అర్ రెహ్మాన్ 2, రషీద్ ఖాన్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
కాగా, ఈ మ్యాచ్లో అఫ్గాన్ కెప్టెన్ రషీద్ ఖాన్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్లో అర్ఫాన్ వికెట్ తీయడంతో టీ20ల్లో 700 వికెట్లు పడగొట్టిన తొలి బౌలర్గా నిలిచాడు. ఇందులో ఆయా దేశాల లీగుల్లో, అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్లో కలిపి ఈ వికెట్లు సాధించాడు. టీ20 క్రికెట్లో 700 వికెట్ల మైలురాయి అందుకున్న ఏకైక బౌలర్గా రషీద్ నిలిచాడు.
Afghanistan trump past UAE in a gripping contest at the #T20WorldCup 💪— T20 World Cup (@T20WorldCup) February 16, 2026
📝: https://t.co/OW3L7K9Dmt pic.twitter.com/SPBfjmdq54
ఇక ప్రస్తుత టోర్నమెంట్లో గ్రూప్ డీలో ఉన్న అఫ్గాన్ తొలి మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ను ఢీ కొట్టింది. ఆ మ్యాచ్లో 5 వికెట్ల తేడాతో ఓడింది. తర్వాత సౌతాఫ్రికాతో మ్యాచ్లో గెలుపు అంచులదాకా వెళ్లి బోల్తా కొట్టింది. ఆ మ్యాచ్ డ్రా అవ్వడంతో సూపర్ ఓవర్ ఆడారు. అయితే సూపర్ ఓవర్ కూడా డ్రా అవ్వడంతో రెండోసారి సూపర్ ఓవర్ నిర్వహించాల్సి వచ్చింది. ఇక రెండో సూపర్ ఓవర్లో 5 పరుగుల తేడాతో సౌతాఫ్రికా నెగ్గింది.