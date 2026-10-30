రషీద్ ఖాన్ 'డబుల్ సెంచరీ' - T20ల్లో తొలి బౌలర్గా రికార్డ్
Rashid Khan T20i Wickets : రషీద్ ఖాన్ అరుదైన రికార్డు సాధించాడు. ఇంటర్నేషనల్ టీ20ల్లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్గా నిలిచాడు.
Published : October 30, 2026 at 10:41 AM IST
Rashid Khan Records : షార్జా వేదికగా జింబాబ్వేతో జరిగిన రెండో టీ20లో అఫ్గానిస్థాన్ బౌలర్ రషీద్ ఖాన్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 200 వికెట్ల మార్క్ అందుకున్న తొలి బౌలర్గా తన పేరును రికార్డుల్లోకెక్కించుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్లో ఒక వికెట్ దక్కించుకున్న రషీద్ 200 వికెట్లు పూర్తి చేశాడు. ఇప్పటిదాకా ప్రపంచంలో ఏ బౌలర్ కూడా ఈ ఫీట్ అందుకోలేదు.
2015లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసిన రషీద్ 11ఏళ్లలోనే ఈ ఫీట్ సాధించాడు. ఇప్పటిదాకా అతడు 120 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇందులో రెండుసార్లు ఐదు, నాలుగుసార్లు నాలుగు వికెట్ల ప్రదర్శనలు చేశాడు. ఇక ఈ లిస్ట్లో రషీద్ ఖాన్ తర్వాత ఇంగ్లాండ్ స్పిన్నర్ ఆదిల్ రషీద్ రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. అతడు 153 మ్యాచ్ల్లో 171 వికెట్లు తీశాడు. అంటే తొలి రెండు స్థానాల్లో ఉన్న బౌలర్ల మధ్య 29 వికెట్ల గ్యాప్ ఉంది.
ఇక భారత్ నుంచి అర్షదీప్ సింగ్ ఈ లిస్ట్లో టాప్లో ఉన్నాడు. అతడు 102 మ్యాచ్ల్లో 149 వికెట్లు తీశాడు. ఇంకొక్క వికెట్ పడగొడితే 150 మైలురాయి అందుకుంటాడు. అయితే అర్షదీప్ 2022లోనే టీ20ల్లోకి వచ్చాడు. అంటే నాలుగేళ్లలోనే అతడు ఈ రేస్లో భారత్ నుంచి టాప్లో కొనసాగుతుండడం విశేషం.
A HISTORY-MAKING MOMENT! 👑 WICKET NO. 2️⃣0️⃣0️⃣ IN T20I CRICKET! 🔥 @rashidkhan_19 etches his name in the history books and becomes the first-ever player in the world to reach 200 wickets in men’s T20I cricket! 👏 #AfghanAtalan | #AFGvZIM | #GloriousNationVictoriousTeam https://t.co/GZiDGEv9n2— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 29, 2026
అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్లు
- రషీద్ ఖాన్ (అఫ్గానిస్థాన్)- 200 వికెట్లు
- ఆదిల్ రషీద్ (ఇంగ్లాండ్)- 171 వికెట్లు
- ఈషాన్ ఖాన్ (హాంగ్కాంగ్) - 165 వికెట్లు
- ఇష్ సోథి (న్యూజిలాండ్) - 165 వికెట్లు
- టిమ్ సౌథీ (న్యూజిలాండ్) - 164 వికెట్లు
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, 19 వికెట్ల తేడాతో అప్గానిస్థాన్ విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆ జట్టు 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 221 పరుగులు చేసింది. అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ (116 పరుగులు) సెంచరీతో అదరగొట్టగా, ఐజాజ్ అహ్మద్ (52 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. చివర్లో రషీద్ ఖాన్ (25 పరుగులు నాటౌట్, 6 బంతుల్లోనే) నాలుగు సిక్స్లతో రఫ్పాడించాడు. అనంతరం ఛేదనలో జింబాబ్వే ఓవర్లన్నీ ఆడి 202 పరుగులకు పరిమితమైంది.