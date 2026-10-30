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రషీద్ ఖాన్ 'డబుల్ సెంచరీ' - T20ల్లో తొలి బౌలర్​గా రికార్డ్

Rashid Khan T20i Wickets : రషీద్ ఖాన్ అరుదైన రికార్డు సాధించాడు. ఇంటర్నేషనల్ టీ20ల్లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్​గా నిలిచాడు.

Rashid Khan
రషీద్ ఖాన్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2026 at 10:41 AM IST

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Rashid Khan Records : షార్జా వేదికగా జింబాబ్వేతో జరిగిన రెండో టీ20లో అఫ్గానిస్థాన్ బౌలర్ రషీద్ ఖాన్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో 200 వికెట్ల మార్క్ అందుకున్న తొలి బౌలర్​గా తన పేరును రికార్డుల్లోకెక్కించుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్​లో ఒక వికెట్ దక్కించుకున్న రషీద్ 200 వికెట్లు పూర్తి చేశాడు. ఇప్పటిదాకా ప్రపంచంలో ఏ బౌలర్ కూడా ఈ ఫీట్ అందుకోలేదు.

2015లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేసిన రషీద్ 11ఏళ్లలోనే ఈ ఫీట్ సాధించాడు. ఇప్పటిదాకా అతడు 120 మ్యాచ్​లు ఆడాడు. ఇందులో రెండుసార్లు ఐదు, నాలుగుసార్లు నాలుగు వికెట్ల ప్రదర్శనలు చేశాడు. ఇక ఈ లిస్ట్​లో రషీద్ ఖాన్ తర్వాత ఇంగ్లాండ్ స్పిన్నర్ ఆదిల్ రషీద్ రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. అతడు 153 మ్యాచ్​ల్లో 171 వికెట్లు తీశాడు. అంటే తొలి రెండు స్థానాల్లో ఉన్న బౌలర్ల మధ్య 29 వికెట్ల గ్యాప్ ఉంది.

ఇక భారత్​ నుంచి అర్షదీప్​ సింగ్ ఈ లిస్ట్​లో టాప్​లో ఉన్నాడు. అతడు 102 మ్యాచ్​ల్లో 149 వికెట్లు తీశాడు. ఇంకొక్క వికెట్ పడగొడితే 150 మైలురాయి అందుకుంటాడు. అయితే అర్షదీప్ 2022లోనే టీ20ల్లోకి వచ్చాడు. అంటే నాలుగేళ్లలోనే అతడు ఈ రేస్​లో భారత్​ నుంచి టాప్​లో కొనసాగుతుండడం విశేషం.

అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్లు

  • రషీద్ ఖాన్ (అఫ్గానిస్థాన్)- 200 వికెట్లు
  • ఆదిల్ రషీద్ (ఇంగ్లాండ్)- 171 వికెట్లు
  • ఈషాన్ ఖాన్ (హాంగ్​కాంగ్) - 165 వికెట్లు
  • ఇష్ సోథి (న్యూజిలాండ్) - 165 వికెట్లు
  • టిమ్ సౌథీ (న్యూజిలాండ్) - 164 వికెట్లు

ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, 19 వికెట్ల తేడాతో అప్గానిస్థాన్ విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆ జట్టు 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 221 పరుగులు చేసింది. అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ (116 పరుగులు) సెంచరీతో అదరగొట్టగా, ఐజాజ్ అహ్మద్ (52 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. చివర్లో రషీద్ ఖాన్ (25 పరుగులు నాటౌట్, 6 బంతుల్లోనే) నాలుగు సిక్స్​లతో రఫ్పాడించాడు. అనంతరం ఛేదనలో జింబాబ్వే ఓవర్లన్నీ ఆడి 202 పరుగులకు పరిమితమైంది.

TAGGED:

RASHID KHAN T20I WICKETS
రషీద్ ఖాన్ టీ20 వికెట్లు
టీ20ల్లో అత్యధిక వికెట్లు ఎవరివి

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