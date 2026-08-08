2027 వరల్డ్కప్కు నేరుగా క్వాలిఫై అయిన అఫ్గానిస్థాన్- వెస్టిండీస్కు భారీ షాక్
ఐర్లాండ్ను 92 పరుగుల తేడాతో ఓడించి ఆఫ్గానిస్థాన్ - తాజా విజయంతో 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్కు నేరుగా అర్హత
Published : August 8, 2026 at 6:56 PM IST
Afghanistan WC 2027 : 2027 వన్డే వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్కు అఫ్గానిస్థాన్ జట్టు క్వాలిఫయర్స్ ఆడకుండానే నేరుగా అర్హత సాధించింది. తాజాగా ఐర్లాండ్తో జరిగిన వన్డే మ్యాచ్లో విజయం సాధించడంతో అఫ్గాన్కు డైరెక్ట్ క్వాలిఫికేషన్ దక్కింది. దీంతో ఈ టోర్నమెంట్కు అర్హత సాధించిన తొమ్మిదో జట్టుగా అఫ్గాన్ నిలిచింది. మరోవైపు, తాజా ఓటమితో ప్రపంచ కప్కు నేరుగా అర్హత సాధించాలన్న ఐర్లాండ్ ఆశలు ఆవిరయ్యాయి. టోర్నీలో ఆడాలంటే ఐర్లాండ్ ఇక క్వాలిఫయర్స్లో తలపడాల్సి ఉంది.
ఆఫ్గాన్కు బెర్త్ ఎలా దక్కిందంటే?
2027 ప్రపంచ కప్లో మొత్తం 14 జట్లు పాల్గొంటాయి. ఇందులో ర్యాంకింగ్స్ ఆధారంగా 10 జట్లు నేరుగా క్వాలిఫై కానుండగా, క్వాలిఫికేషన్ రౌండ్లో సత్తా చాటిన మరో నాలుగు టీమ్స్కు అర్హత దక్కుతుంది. అయితే ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 30 వరకు అంతర్జాతీయ వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో టాప్ 8లో ఉన్న జట్లు టోర్నీకి నేరుగా అర్హత సాధిస్తాయి. ఇందులో ఆతిథ్య దేశాలుగా సౌతాఫ్రికా, జింబాబ్వే డైరెక్ట్ క్వాలిఫకేషన్ ఉంటుంది.
ర్యాంకింగ్స్ ఆధారంగా మిగిలిన ఎనిమిది జట్లు ఖరారవుతాయి. తాజాగా ఐర్లాండ్తో విజయం అనంతరం ఆఫ్గానిస్థాన్ 90 రేటింగ్ పాయింట్లతో ఎనిమిదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఆ తర్వాత 83 రేటింగ్స్తో బంగ్లాదేశ్ తొమ్మిది, 77 రేటింగ్స్తో వెస్టిండీస్ పదో ప్లేస్ల్లో ఉన్నాయి. అయితే ఇందులో విండీస్ జట్టు కటాఫ్ తేదీ (సెప్టెంబర్ 30) నాటికి అఫ్గాన్ను అధిగమించలేదు. కాబట్టి, ఆ జట్టుకు డైరెక్ట్ బెర్త్ దక్కింది. దీంతో వెస్టిండీస్కు భారీ షాక్ తగిలినట్లైంది.
CWC 2027 Qualifications :— Ragav X (@ragav_x) August 8, 2026
10 Direct Spots - as of today (real cutoff Sep 30)
1. SA (H)
2. ZIM (H)
3. IND
4. NZ
5. AUS
6. PAK
7. SL
8. ENG
9. AFG
10. BAN
Via Qualifers -(4)
West Indies & Ireland will have to play CWC 2027 Qualifiers to book their place in the 14 team… pic.twitter.com/U1RPDP1D4Q
నేరుగా క్వాలిఫై అయిన 10 టీమ్స్
- సౌతాఫ్రికా (ఆతిథ్య దేశంగా)
- జింబాబ్వే (ఆతిథ్య దేశంగా)
ర్యాంకింగ్ల ఆధారంగా
- భారత్
- న్యూజిలాండ్
- ఆస్ట్రేలియా
- పాకిస్థాన్
- శ్రీలంక
- ఇంగ్లాండ్
- ఆఫ్గానిస్థాన్
- బంగ్లాదేశ్
మిగిలిన నాలుగు స్థానాల కోసం క్వాలిఫైయర్స్ ఆడాల్సి ఉంటుంది. టోర్నమెంట్లో స్థానం దక్కించుకోవాలంటే వెస్టిండీస్, ఐర్లాండ్ క్వాలిఫైయర్స్లో ఆడాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో నెగ్గిన జట్టు 11వ టీమ్గా క్వాలిఫై అవుతుంది. ఆ తర్వాత 12, 13, 14వ స్థానాల్లో ఉన్న జట్ల మధ్య సూపర్ సిరీస్ మ్యాచ్లు ఉంటాయి. ఇందులో అత్యుత్తంగా ఆడిన ఒక జట్టు సూపర్ 12కు అర్హత సాధిస్తుంది. మిగిలిన రెండు టీమ్స్ ఎలిమినేట్ అవుతాయి. ఆ 12 టీమ్స్తో మెయిన్ టోర్నమెంట్ షురూ అవుతుంది.
మ్యాచ్ సాగిందిలా
అఫ్గానిస్థాన్ ప్రస్తుతం ఐర్లాండ్ పర్యటనలో ఉంది. ఈ టూర్లో ఇరుజట్లు మధ్య ఐదు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ ఆడుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఇటీవల జరిగిన తొలి మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దైంది. ఇక శుక్రవారం ఐర్లాండ్లోని ఫ్రెడ్డీస్ క్రికెట్ గ్రౌండ్లో జరిగిన రెండో వన్డేలో అఫ్గాన్ డక్వర్త్ లూయిస్ పద్ధతిలో 92 పరుగులు భారీ తేడాతో నెగ్గింది. ఈ మ్యాచ్కు కూడా వర్షం అంతరాయం కలిగించడంతో, ఒక్కో జట్టుకు 47 ఓవర్ల చొప్పున ఆటను కుదించారు. టాస్ గెలిచిన ఐర్లాండ్ మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. బ్యాటింగ్కు దిగిన ఆఫ్గా నిర్ణీత 47 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 299 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ఇబ్రహీం జద్రాన్ (84 పరుగులు) రాణించగా, సెదిఖుల్లా అటల్ (45 పరుగులు), హష్మతుల్లా షాహిదీ (36 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు.
𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐀𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐀𝐓 𝐖𝐎𝐑𝐊! 🪄🔥— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) August 7, 2026
Overs: 7.4
Runs: 34
Wickets: 6
Economy: 4.43@rashidkhan_19 was at his brilliant best this afternoon, claiming the Player of the Match award with his match-winning spell and a seventh ODI five-wicket haul. 🤩💙#AfghanAtalan | #IREvAFG |… pic.twitter.com/gmmUOG0VaP
అనంతరం ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ 33.4 ఓవర్లలోనే 207 పరుగులకు ఆలౌటైంది. కేడ్ కార్మైకేల్ (62 పరుగులు), ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ (36 పరుగులు) మాత్రమే ఫర్వాలేదనిపించారు. మిగిలిన బ్యాటర్లు ఫెయిల్ అయ్యారు. అఫ్గాన్ బౌలర్ రషీద్ ఖాన్ 6 వికెట్లు తీశాడు. దీంతో అతడికి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కింది. తాజా విజయంతో అఫ్గాన్ వరల్డ్కప్కు అర్హత సాధించడమే కాకుండా, ప్రస్తుత ఐదు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్లో 1- 0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. ఇక ఇరుజట్ల మధ్య మూడో వన్డే ఆగస్టు 10న జరగనుంది.
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