'దాచడానికి ఏమీ లేదు' : రెండో పెళ్లి చేసుకున్న రషీద్ ఖాన్!- ఫొటో వైరల్
రషీద్ ఖాన్ సంచనల పోస్టు- కన్ఫ్యూజన్లో నెటిజన్లు
Published : November 12, 2025 at 2:56 PM IST
Rashid Khan Second Marriage : అఫ్గానిస్థాన్ క్రికెటర్ రషీద్ ఖాన్ ప్రస్తుతం క్రీడా వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాడు. ఇటీవల రషీద్ ఖాన్ ఓ ఈవెంట్కు హాజరయ్యాడు. ఆ సమయంలో అతడి పక్కన ఓ అమ్మాయి కనిపించింది. ఆ ఆమ్మాయితో రషీద్ చాలా చనువుగా ఉన్నట్లు కనిపించాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో ఆ ఆమ్మాయి ఎవరా? అని నెటిజన్లు ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రషీద్ ఖాన్ స్వయంగా ఓ పోస్ట్ చేశాడు.
ఈవెంట్లో అతడి పక్కన కనిపించింది తన భార్యేనని రషీద్ ఖాన్ తాజా పోస్ట్లో చెప్పుకొచ్చాడు. '2025 ఆగస్టు 02న నా జీవితంలో ఓ అర్థవంతమైన అధ్యాయం ప్రారంభమైంది. నేను ఆశించే ప్రేమ, ప్రశాంతత లభించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాను. అయితే రీసెంట్గా ఓ ఛారిటీ ఈవెంట్ను నేను నా భార్యను తీసుకొని వెళ్లాను. ఇంత చిన్న విషయంపై ఏవేవో ఊహాగానాలు చేయడం దురదృష్టకరం. అయితే దాచడానికి ఏమీ లేదు. ఆమె నా భార్య. మాకు మద్దతుగా నిలుస్తూ, అర్థం చేసుకుంటున్న ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్యూ' అని రషీద్ రాసుకొచ్చాడు.
🚨 BREAKING NEWS 🚨— Criclytics (@Criclytics_1) November 11, 2025
- Reports of Rashid Khan's second marriage.
- A woman seen in a charity event in Netherlands seated besides Rashid Khan is supposed to be his wife.
• Reports are saying that the marriage happened on 2nd august.
• His first marriage happened in October… pic.twitter.com/oB8YRvoMX5
ఇక్కడే అసలు కన్ఫ్యూజన్ మొదలైంది. అది కొత్త అనుమానాలకు దారి తీస్తుంది. తాజా పోస్టులో రషీద్ తనకు 'ఈ ఏడాది ఆగస్టులో పెళ్లి జరిగింది' అని రాసుకొచ్చాడు. కానీ, వాస్తవానికి గతేడాది అక్టోబర్ 03నే రషీద్కు పెళ్లి జరిగింది. అఫ్గాన్ రాజధాని కాబుల్లోని ఓ ప్రైవేటు హోటల్లో రషీద్, తన కజిన్ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. అంతేకాదు రషీద్తో పాటు అతడి ముగ్గురు సోదరులు జకియుల్లా, రజా ఖాన్, అమీర్ ఖలీల్ కూడా అదే రోజు వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే అప్పుడు తన భార్య ఫొటో మాత్రం బయటకు రాలేదు.
This man, Rashid Khan ( Afghan Cricketer) — clearly over 33 yet claiming to be 23 — married lavishly in Kabul (to his cousin) just a few months ago, now confirms a second nikah ( with the woman he loves). How utterly pathetic this culture is pic.twitter.com/98YDOwBLJG— N 🇵🇸 (@FeministNYG) November 11, 2025
దీంతో ఇప్పుడు రషీద్ చెబుతున్నది తన రెండో వివాహం గురించే కావొచ్చని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. దీనిపై ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకంగా స్పందిస్తున్నారు. తొలి వివాహం 2024 అక్టోబర్లో అయితే, తాజాగా 2025 ఆగస్టులో పెళ్లి అని చెప్పడంతో అభిమానులు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. కొంతమంది నెటిజన్లు అయితే, రషీద్ రెండో వివాహం చేసుకున్నాడని పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు. '10 నెలల గ్యాప్లోనే రెండు పెళ్లిళ్లా' అని షాక్ అవుతున్నారు. కానీ, అతడు మొదటి భార్యకు విడాకులు ఇచ్చి, ఆగస్టులో రెండో వివాహం చేసుకున్నాడా? లేదా తొలి వివాహాన్ని కొనసాగిస్తూనే, ఈ పెళ్లి చేసుకున్నాడా అనేది తెలియాల్సి ఉంది.
@rashidkhan_19 has confirmed his second marriage with a UK based Afghan girl via a instagram.— IMomand (@IbrahimReporter) November 11, 2025
Congratulations pic.twitter.com/4MC16g7gO4
రషీద్ క్రికెట్ కెరీర్
27 ఏళ్ల రషీద్ ఖాన్ ప్రస్తుతం ఆఫ్గానిస్థాన్ T20 జట్టుకు కెప్టెన్గా ఉన్నాడు. 2015లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన అతడు ఇప్పటిదాకా 6 టెస్టులు, 117 వన్డేలు, 108 T20 మ్యాచ్లలో ఆడాడు. టెస్టుల్లో 45 వికెట్లు, 920 పరుగులు చేయగా, వన్డేల్లో 210 వికెట్లు, 4127 రన్స్ సాధించాడు. ఇక టీ20ల్లో 182 వికెట్లు పడగొట్టిన అతడు, 2492 పరుగులు నమోదు చేశాడు.
