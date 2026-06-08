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అఫ్గాన్ ఆలౌట్- 6 వికెట్లతో చెలరేగిన మానవ్ సుతార్- భారత్​కు భారీ ఆధిక్యం

అఫ్గానిస్థాన్ ఆలౌట్- తొలి ఇన్నింగ్స్​లో భారత్​కు భారీ ఆధిత్యం- ఫాలో ఆన్​లో ఆడుతున్న ప్రత్యర్థి

India vs Afghanistan
India vs Afghanistan (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 11:52 AM IST

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Ind vs Afg Test : భారత్​తో జరుగుతున్న ఏకైక టెస్టులో అఫ్గానిస్థాన్ తొలి ఇన్నింగ్స్​లో ఆలౌట్ అయ్యింది. అరంగేట్ర కుర్రాడు మానవ్ సుతార్ విజృంభించడంతో అఫ్గాన్ బ్యాటర్లు చేతులెత్తేశారు. రహ్మత్ షా (60 పరుగులు) మినగా మిగిలిన వారందరూ విఫలమయ్యారు. అఫ్గాన్ మొదటి ఇన్నింగ్స్​లో 152 పరుగులకే కుప్పకూలింది. దీంతో తొలి ఇన్నింగ్స్​లో భారత్​కు భారీ ఆధిక్యం దక్కడంతో అఫ్గాన్​ను ఫాలోఆన్​లో పడేసింది. ప్రస్తుతం అఫ్గాన్ రెండో ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించింది. మూడో రోజు లంచ్ సమయానికి ఆ జట్టు 18-0తో నిలిచింది. క్రీజులో సిద్ధికుల్లా అటల్ (16), అబ్దుల్ మాలిక్ (2) ఉన్నారు.

అఫ్గాన్ ఓవర్​నైట్ స్కోర్ 113-5తో మూడో రోజు ఆట ప్రారంభించింది. అయితే రెండో రోజు కంటే వేగంగా భారత బౌలర్లు వికెట్లు తీశారు. ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను శాసిస్తూ మానవ్ సుతార్ 6 వికెట్లతో చెలరేగాడు. అతడి బౌలింగ్ ఎదుర్కోలేక బ్యాటర్లు చేతులెత్తాశారు. సుతార్ ఆరు వికెట్లు దక్కించుకోగా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ 3, వాషింగ్టన్ సుందర్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు. ప్రస్తుతం అఫ్గాన్ 394 పరుగుల వెనుకంజలో ఉంది.

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INDIA VS AFGHANISTAN
INDIA VS AFGHANISTAN

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