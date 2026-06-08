అఫ్గాన్ ఆలౌట్- 6 వికెట్లతో చెలరేగిన మానవ్ సుతార్- భారత్కు భారీ ఆధిక్యం
అఫ్గానిస్థాన్ ఆలౌట్- తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారత్కు భారీ ఆధిత్యం- ఫాలో ఆన్లో ఆడుతున్న ప్రత్యర్థి
Published : June 8, 2026 at 11:52 AM IST
Ind vs Afg Test : భారత్తో జరుగుతున్న ఏకైక టెస్టులో అఫ్గానిస్థాన్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో ఆలౌట్ అయ్యింది. అరంగేట్ర కుర్రాడు మానవ్ సుతార్ విజృంభించడంతో అఫ్గాన్ బ్యాటర్లు చేతులెత్తేశారు. రహ్మత్ షా (60 పరుగులు) మినగా మిగిలిన వారందరూ విఫలమయ్యారు. అఫ్గాన్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 152 పరుగులకే కుప్పకూలింది. దీంతో తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారత్కు భారీ ఆధిక్యం దక్కడంతో అఫ్గాన్ను ఫాలోఆన్లో పడేసింది. ప్రస్తుతం అఫ్గాన్ రెండో ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించింది. మూడో రోజు లంచ్ సమయానికి ఆ జట్టు 18-0తో నిలిచింది. క్రీజులో సిద్ధికుల్లా అటల్ (16), అబ్దుల్ మాలిక్ (2) ఉన్నారు.
అఫ్గాన్ ఓవర్నైట్ స్కోర్ 113-5తో మూడో రోజు ఆట ప్రారంభించింది. అయితే రెండో రోజు కంటే వేగంగా భారత బౌలర్లు వికెట్లు తీశారు. ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను శాసిస్తూ మానవ్ సుతార్ 6 వికెట్లతో చెలరేగాడు. అతడి బౌలింగ్ ఎదుర్కోలేక బ్యాటర్లు చేతులెత్తాశారు. సుతార్ ఆరు వికెట్లు దక్కించుకోగా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ 3, వాషింగ్టన్ సుందర్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు. ప్రస్తుతం అఫ్గాన్ 394 పరుగుల వెనుకంజలో ఉంది.
Lunch on Day 3!!— BCCI (@BCCI) June 8, 2026
A commanding first session for #TeamIndia highlighted by Manav Suthar's fifer 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/JlZ6lhAfty