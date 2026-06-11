యువ భారత్కు షాక్- టీమ్ఇండియాపై అఫ్గానిస్థాన్ గెలుపు
2026 ట్రై నేషన్ సిరీస్- టీమ్ఇండియాకు షాకిచ్చిన అఫ్గాన్ ఏ జట్టు- భారత్ ఏ తొలి ఓటమి
Published : June 11, 2026 at 6:52 PM IST
India A vs Afghanistan A : 2026 ట్రై సిరీస్లో యువ భారత్కు షాక్ తగిలింది. దంబుల్లా వేదికగా జరిగిన రెండో మ్యాచ్లో భారత్- ఏపై అఫ్గానిస్థాన్- ఏ డక్వర్త్ లూయిస్ పద్ధతిలో 4 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. మ్యాచ్కు వర్షం అంతరాయం కలిగించడంతో తొలుత ఆటను 49ఓవర్లకు కుదించారు. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా 349-9 భారీ స్కోర్ చేసింది. అనంతరం మరోసారి వర్షం ఆటకు అంతరాయం కలిగించింది. దీంతో అఫ్గాన్ టార్గెట్ను 38 ఓవర్లలో 294గా నిర్ణయించారు.
అయితే రెండో ఇన్నింగ్స్లో అఫ్గాన్ 25.5 ఓవర్లకు 177-2 వద్ద ఉన్న సమయంలో మళ్లీ వర్షం కురిసి మళ్లీ ఆట ఆగిపోయింది. డక్వర్త్ లూయిస్ ప్రకారం అప్పటికి అఫ్గాన్ నాలుగు పరుగుల ముందంజలో ఉంది. దీంతో డీఎల్ఎస్ పద్ధతిలో అఫ్గాన్ ఏ విజయం సాధించింది. అఫ్గాన్ జట్టులో ఇమ్రాన్ మీర్ (75* పరుగులు), బషీర్ షా (51* పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. భారత బౌలర్లలో అర్షద్ ఖాన్, అనుకుల్ రాయ్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 49 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 349 పరుగులు చేసింది. ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్ (84 పరుగులు), రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (66 పరుగులు), తిలక్ వర్మ (66 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో అదరగొట్టారు. వైభవ్ సూర్యవంశీ (44 పరుగులు), సుయాన్ష్ షెగ్డే (40 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నారు. అఫ్గాన్ బౌలర్లలో అబ్దుల్లా అహ్మద్జాయ్ 5 వికెట్లు, ఫర్మానుల్లా సఫీ 3, ఇమ్రాన్ మీర్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
కాగా, ప్రస్తుత ట్రై సిరీస్లో భారత్ ఏ కు ఇది తొలి ఓటమి. గత మ్యాచ్లో శ్రీలంకతో నెగ్గిన తిలక్ సేన, ఈ మ్యాచ్లో ఓడింది. తదుపరి మ్యాచ్ జూన్ 15న శ్రీలంకతో ఆడాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 17న అఫ్గాన్తో తలపడాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ సిరీస్లో భారత్ ఫైనల్కు చేరాలంటే ఈ రెండింటిలో కనీసం ఒక్కదాంట్లోనైనా నెగ్గాల్సిందే!