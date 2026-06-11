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యువ భారత్​కు షాక్- టీమ్ఇండియాపై అఫ్గానిస్థాన్ గెలుపు

2026 ట్రై నేషన్ సిరీస్- టీమ్ఇండియాకు షాకిచ్చిన అఫ్గాన్ ఏ జట్టు- భారత్ ఏ తొలి ఓటమి

India A vs Afghanistan A
India A vs Afghanistan A (Source : BCCI 'x' Post)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 6:52 PM IST

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India A vs Afghanistan A : 2026 ట్రై సిరీస్​లో యువ భారత్​కు షాక్ తగిలింది. దంబుల్లా వేదికగా జరిగిన రెండో మ్యాచ్​లో భారత్- ఏ​పై అఫ్గానిస్థాన్- ఏ డక్​వర్త్​ లూయిస్ పద్ధతిలో​ 4 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. మ్యాచ్​కు వర్షం అంతరాయం కలిగించడంతో తొలుత ఆటను 49ఓవర్లకు కుదించారు. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా 349-9 భారీ ​స్కోర్ చేసింది. అనంతరం మరోసారి వర్షం ఆటకు అంతరాయం కలిగించింది. దీంతో అఫ్గాన్ టార్గెట్​ను 38 ఓవర్లలో 294గా నిర్ణయించారు.

అయితే రెండో ఇన్నింగ్స్​లో అఫ్గాన్ 25.5 ఓవర్లకు 177-2 వద్ద ఉన్న సమయంలో మళ్లీ వర్షం కురిసి మళ్లీ ఆట ఆగిపోయింది. డక్​వర్త్ లూయిస్ ప్రకారం అప్పటికి అఫ్గాన్ నాలుగు పరుగుల ముందంజలో ఉంది. దీంతో డీఎల్​ఎస్ పద్ధతిలో అఫ్గాన్ ఏ విజయం సాధించింది. అఫ్గాన్ జట్టులో ఇమ్రాన్ మీర్ (75* పరుగులు), బషీర్ షా (51* పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. భారత బౌలర్లలో అర్షద్ ఖాన్, అనుకుల్ రాయ్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 49 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 349 పరుగులు చేసింది. ప్రభ్​సిమ్రన్ సింగ్ (84 పరుగులు), రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (66 పరుగులు), తిలక్ వర్మ (66 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో అదరగొట్టారు. వైభవ్ సూర్యవంశీ (44 పరుగులు), సుయాన్ష్ షెగ్డే (40 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నారు. అఫ్గాన్ బౌలర్లలో అబ్దుల్లా అహ్మద్జాయ్ 5 వికెట్లు, ఫర్మానుల్లా సఫీ 3, ఇమ్రాన్ మీర్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

కాగా, ప్రస్తుత ట్రై సిరీస్​లో భారత్​ ఏ కు ఇది తొలి ఓటమి. గత మ్యాచ్​లో శ్రీలంకతో నెగ్గిన తిలక్ సేన, ఈ మ్యాచ్​లో ఓడింది. తదుపరి మ్యాచ్​ జూన్ 15న శ్రీలంకతో ఆడాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 17న అఫ్గాన్​తో తలపడాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ సిరీస్​లో భారత్ ఫైనల్​కు చేరాలంటే ఈ రెండింటిలో కనీసం ఒక్కదాంట్లోనైనా నెగ్గాల్సిందే!

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INDIA A VS AFGHANISTAN A
TRI SERIES 2026

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