RCB ఫ్రాంచైజీ కోసం రంగంలోకి అదానీ గ్రూప్- రేస్​లో మరో 4 కంపెనీలు కూడా!

ఆర్​సీబీ ఫ్రాంచైజీలో మెజారిటీ వాటా కలిగిన డియాజియో ఇండియా- తమ హోల్డింగ్స్​లో కొంత భాగాన్ని విక్రయించాలని నిర్ణయం- కొనుగోలుకు ఆసక్తి చూపుతున్న అదానీ, జిందాల్​, పూనావాలా!

RCB
RCB (RCB 'x' Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 17, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
RCB Sale News : 2025 ఇండియన్​ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్​)​ ఛాంపియన్ అయిన "రాయల్​ ఛాలెంజర్స్​ బెంగళూరు" (ఆర్​సీబీ) ఫ్రాంచైజీ కొనుగోలుకు బడా సంస్థలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి. వాటిలో అదానీ, జిందాల్​, పూనావాలాలు సహా రెండు అమెరికన్ బేస్డ్​​ కంపెనీలు కూడా ఉండడం గమనార్హం.

పోటాపోటీ!
ఆర్​సీబీ ఫ్రాంచైజీ కొనుగోలు విషయంలో అదర్​ పూనావాలా ముందు వరుసలో ఉన్నట్లు సమాచారం. న్యూస్​ రిపోర్టుల ప్రకారం, పూనావాలాకు చెందిన సీరం ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆర్​సీబీ కొనుగోలుకు పావులు కదుపుతోంది. అయితే దీనికి పోటీగా గౌతమ్ అదానీకి చెందిన అదానీ గ్రూప్​, పార్థ్​ జిందాల్​కు చెందిన జేఎస్​డబ్ల్యూ కూడా బరిలోకి దిగాయి. దిల్లీకి చెందిన ఓ బడా వ్యాపారవేత్త కూడా రేసులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఇంతకీ 'ఆర్​సీబీ'ని అమ్మేది ఎవరు?
రాయల్ ఛాలెంజర్స్​ బెంగళూరు (ఆర్​సీబీ)లో డియాజియో ఇండియాకు మెజారిటీ వాటా ఉంది. అది తన హోల్డింగ్​లోఉన్న షేర్లను విక్రయించడానికి ఆసక్తి చూపిస్తోంది. అందుకే అదానీ, జిందాల్, పూనావాలా సహా రెండు అమెరికన్​ బేస్డ్​ కంపెనీలు ఆ వాటాలు దక్కించుకోవడానికి పోటీ పడుతున్నాయి. అయితే ఆ డీల్​ విలువ ఎంత అనేది ఇంకా అధికారికంగా తెలియరాలేదు.

అయితే 2025 సీజన్​లో ఆర్​సీబీ ఛాంపియన్​గా నిలవడంతో, దాని విలువ భారీగా పెరిగింది. ఈ ఏడాది జులై నాటికి ఆర్​సీబీ ఫ్రాంచైజీ విలువ సుమారు రూ.2300 కోట్లుగా, అంతకుముందు రూ.1946 కోట్లు ఉండేదని జాతీయ మీడియా తమ కథనాల్లో వెల్లడించింది. కానీ, తాజా వార్తల ప్రకారం, ఆర్​సీబీ ఫ్రాంచైజ్​ తాజా టర్మ్​ షీట్ విలువ- కనీసం 2 బిలియన్​ యూఎస్​ డాలర్లు ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది.

జిందాల్​ వర్సెస్​ అదానీ
జేఎస్​డబ్ల్యూ గ్రూప్​నకు ఓనర్ అయిన పార్థ్​ జిందాల్​కు, ఇప్పటికే ఐపీఎల్​లోని మరొక ఫ్రాంచైజీ అయిన దిల్లీ క్యాపిటల్స్​లో సగం వాటా ఉంది. ఒకవేళ జిందాల్​ ఆర్​సీబీ ఫ్రాంచైజీని కొనుగోలు చేయాలంటే, కచ్చితంగా దిల్లీ క్యాపిటల్స్​లోని తన వాటా అమ్మకపు అగ్రిమెంట్​పై సంతకం చేయాల్సి ఉంటుంది.

అదానీ 2022లో అహ్మదాబాద్ జట్టు (గుజరాత్​ టైటాన్స్​) కోసం జరిగిన బిడ్​లో పాల్గొన్నారు. కానీ కొంచెంలో అది మిస్​ అయ్యింది. ఆ టీమ్​ సీవీసీ క్యాపిటల్ చేతికి చిక్కింది. దీనితో ఐపీఎల్​ వ్యాపారంలోకి అదానీ ప్రవేశించలేకపోయారు. మరి ఈసారి ఆర్​సీబీ ఫ్రాంచైజీని కొనుగోలు చేసి, ఆయన ఐపీఎల్​లోకి ప్రవేశిస్తారో, లేదో చూడాలి.

ఇంతకీ డియాజియో "ఆర్​సీబీ"ని ఎందుకు విక్రయిస్తోంది?
ఐపీఎల్​ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఏటా ఆయా ఐపీఎల్​ జట్ల ఖర్చులు భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. దీనికి తోడు ఇటీవల రియల్ మనీ గేమింగ్ అప్లికేషన్లపై నిషేధం విధించారు. దీనితో ఐపీఎల్​ టీమ్​ ఓనర్ల ఆదాయానికి భారీగా గండిపడింది. డియాజియో ప్రధానంగా లిక్కర్​ సెగ్మెంట్​కు చెందినది. అందుకే అధిక ఖర్చులు కలిగిన ఐపీఎల్​ ఫ్రాంచైజీని నడపడానికి ఆసక్తి చూపడం లేదు. అందుకే ఆర్​సీబీలోని తమ మెజారిటీ వాటాలను అమ్మేయాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది.

భారీ​ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్​
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్​లో భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న జట్లలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఫ్రాంచైజీ ఒకటి. ఆర్సీబీ జట్టుకు కోట్లలో అభిమానులు ఉన్నారు. ఐపీఎల్​లో సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెర దించతూ, ఆ ఏడాదే ఆర్సీబీ టోర్నీలో ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. యంగ్ కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్ నాయకత్వంలో ట్రోఫీని ముద్దాడింది.

