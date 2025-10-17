RCB ఫ్రాంచైజీ కోసం రంగంలోకి అదానీ గ్రూప్- రేస్లో మరో 4 కంపెనీలు కూడా!
ఆర్సీబీ ఫ్రాంచైజీలో మెజారిటీ వాటా కలిగిన డియాజియో ఇండియా- తమ హోల్డింగ్స్లో కొంత భాగాన్ని విక్రయించాలని నిర్ణయం- కొనుగోలుకు ఆసక్తి చూపుతున్న అదానీ, జిందాల్, పూనావాలా!
Published : October 17, 2025 at 4:51 PM IST
RCB Sale News : 2025 ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) ఛాంపియన్ అయిన "రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు" (ఆర్సీబీ) ఫ్రాంచైజీ కొనుగోలుకు బడా సంస్థలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి. వాటిలో అదానీ, జిందాల్, పూనావాలాలు సహా రెండు అమెరికన్ బేస్డ్ కంపెనీలు కూడా ఉండడం గమనార్హం.
పోటాపోటీ!
ఆర్సీబీ ఫ్రాంచైజీ కొనుగోలు విషయంలో అదర్ పూనావాలా ముందు వరుసలో ఉన్నట్లు సమాచారం. న్యూస్ రిపోర్టుల ప్రకారం, పూనావాలాకు చెందిన సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్సీబీ కొనుగోలుకు పావులు కదుపుతోంది. అయితే దీనికి పోటీగా గౌతమ్ అదానీకి చెందిన అదానీ గ్రూప్, పార్థ్ జిందాల్కు చెందిన జేఎస్డబ్ల్యూ కూడా బరిలోకి దిగాయి. దిల్లీకి చెందిన ఓ బడా వ్యాపారవేత్త కూడా రేసులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
PARTIES INTERESTED TO BUY RCB:— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 17, 2025
- Adar Poonawala (Serum Institute).
- Parth Jindal (JSW Group).
- Adani Group.
- A Delhi-based billionaire with multi-sector interests.
ఇంతకీ 'ఆర్సీబీ'ని అమ్మేది ఎవరు?
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ)లో డియాజియో ఇండియాకు మెజారిటీ వాటా ఉంది. అది తన హోల్డింగ్లోఉన్న షేర్లను విక్రయించడానికి ఆసక్తి చూపిస్తోంది. అందుకే అదానీ, జిందాల్, పూనావాలా సహా రెండు అమెరికన్ బేస్డ్ కంపెనీలు ఆ వాటాలు దక్కించుకోవడానికి పోటీ పడుతున్నాయి. అయితే ఆ డీల్ విలువ ఎంత అనేది ఇంకా అధికారికంగా తెలియరాలేదు.
అయితే 2025 సీజన్లో ఆర్సీబీ ఛాంపియన్గా నిలవడంతో, దాని విలువ భారీగా పెరిగింది. ఈ ఏడాది జులై నాటికి ఆర్సీబీ ఫ్రాంచైజీ విలువ సుమారు రూ.2300 కోట్లుగా, అంతకుముందు రూ.1946 కోట్లు ఉండేదని జాతీయ మీడియా తమ కథనాల్లో వెల్లడించింది. కానీ, తాజా వార్తల ప్రకారం, ఆర్సీబీ ఫ్రాంచైజ్ తాజా టర్మ్ షీట్ విలువ- కనీసం 2 బిలియన్ యూఎస్ డాలర్లు ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది.
జిందాల్ వర్సెస్ అదానీ
జేఎస్డబ్ల్యూ గ్రూప్నకు ఓనర్ అయిన పార్థ్ జిందాల్కు, ఇప్పటికే ఐపీఎల్లోని మరొక ఫ్రాంచైజీ అయిన దిల్లీ క్యాపిటల్స్లో సగం వాటా ఉంది. ఒకవేళ జిందాల్ ఆర్సీబీ ఫ్రాంచైజీని కొనుగోలు చేయాలంటే, కచ్చితంగా దిల్లీ క్యాపిటల్స్లోని తన వాటా అమ్మకపు అగ్రిమెంట్పై సంతకం చేయాల్సి ఉంటుంది.
అదానీ 2022లో అహ్మదాబాద్ జట్టు (గుజరాత్ టైటాన్స్) కోసం జరిగిన బిడ్లో పాల్గొన్నారు. కానీ కొంచెంలో అది మిస్ అయ్యింది. ఆ టీమ్ సీవీసీ క్యాపిటల్ చేతికి చిక్కింది. దీనితో ఐపీఎల్ వ్యాపారంలోకి అదానీ ప్రవేశించలేకపోయారు. మరి ఈసారి ఆర్సీబీ ఫ్రాంచైజీని కొనుగోలు చేసి, ఆయన ఐపీఎల్లోకి ప్రవేశిస్తారో, లేదో చూడాలి.
ఇంతకీ డియాజియో "ఆర్సీబీ"ని ఎందుకు విక్రయిస్తోంది?
ఐపీఎల్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఏటా ఆయా ఐపీఎల్ జట్ల ఖర్చులు భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. దీనికి తోడు ఇటీవల రియల్ మనీ గేమింగ్ అప్లికేషన్లపై నిషేధం విధించారు. దీనితో ఐపీఎల్ టీమ్ ఓనర్ల ఆదాయానికి భారీగా గండిపడింది. డియాజియో ప్రధానంగా లిక్కర్ సెగ్మెంట్కు చెందినది. అందుకే అధిక ఖర్చులు కలిగిన ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీని నడపడానికి ఆసక్తి చూపడం లేదు. అందుకే ఆర్సీబీలోని తమ మెజారిటీ వాటాలను అమ్మేయాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది.
భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న జట్లలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఫ్రాంచైజీ ఒకటి. ఆర్సీబీ జట్టుకు కోట్లలో అభిమానులు ఉన్నారు. ఐపీఎల్లో సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెర దించతూ, ఆ ఏడాదే ఆర్సీబీ టోర్నీలో ఛాంపియన్గా నిలిచింది. యంగ్ కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్ నాయకత్వంలో ట్రోఫీని ముద్దాడింది.
