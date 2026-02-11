ఆసుపత్రిలో అభిషేక్ శర్మ- నమీబియాతో జరిగే టీ20 మ్యాచ్లో ఆడటం డౌటే!
కడుపులో ఇన్ఫెక్షన్తో ఆసుపత్రిలో చేరిన క్రికెటర్ అభిషేక్ శర్మ - దిల్లీలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో రెండు రోజులుగా చికిత్స - గురువారం నమీబియాతో జరిగే టీ20 మ్యాచ్లో ఆడటంపై సందిగ్ధత
Published : February 11, 2026 at 9:34 AM IST
Abhishek Sharma Hospitalised: భారత టీ20 ప్రపంచకప్ జట్టులో సభ్యుడైన డాషింగ్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ కడుపులో ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా ఆసుపత్రిలో చేరాడు. గత రెండు రోజులుగా అభిషేక్ దిల్లీలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో గురువారం నమీబియాతో జరగనున్న టీ20 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లో అతడు ఆడటంపై సందిగ్ధత నెలకొంది.
అభిషేక్ శర్మకు ఉన్న సమస్యను గుర్తించేందుకు కొన్ని వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారని బీసీసీఐ వర్గాలు చెప్పాయి. అతను ఈ రోజు డిశ్చార్జ్ అవుతాడో, లేదో స్పష్టత లేదని సదరు వర్గాలు వెల్లడించాయి. నమీబియాతో మ్యాచ్కు అభిషేక్ అందుబాటులో లేకుంటే సంజు శాంసన్ ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగుతాడని సమాచారం. ఫిబ్రవరి 15న కొలంబోలో పాకిస్థాన్తో జరగనున్న మ్యాచ్కు అభిషేక్ అందుబాటులో ఉంటాడని టీమ్ మేనేజ్మెంట్ ఆశాభావం వ్యక్తంచేస్తుంది.