అభిషేక్ మరో 'సారీ'- వరుసగా మూడు డకౌట్లతో చెత్త రికార్డ్- ఆందోళనలో ఫ్యాన్స్!

Abhishek Sharma T20 World Cup : టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్​కు భారీ షాక్- మూడోసారి సున్నాకే ఔటైన అభిషేక్ శర్మ- కెరీర్​లోనే అత్యంత చెత్త రికార్డు నమోదు

Abhishek Sharma (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 18, 2026 at 7:34 PM IST

2 Min Read
Abhishek Sharma T20 World Cup : టీమ్ఇండియా సంచలనం అభిషేక్ శర్మ పేలవ ప్రదర్శన కొనసాగుతోంది. ఎన్నో అంచనాలతో కెరీర్​లో తొలి వరల్డ్​కప్​ బరిలో దిగిన అభిషేక్ వరుసగా మూడోసారి డకౌట్ అయ్యాడు. ఈ టోర్నీలో ఇప్పటికే యూఎస్​ఏ, పాకిస్థాన్​తో డకౌట్ అయిన అభిషేక్ తాజాగా నెదర్లాండ్స్​తో మ్యాచ్​లోనూ అభిషేక్ పరుగుల ఖాతా తెరవకుండానే పెవిలియన్ చేరాడు. దీంతో పొట్టి కప్పు టోర్నమెంట్​లో వరుసగా మూడుసార్లు డకౌట్ అయిన భారత రెండో ప్లేయర్​గా చెత్త రికార్డు మూటగట్టుకున్నాడు.

మూడు మ్యాచ్​లు జీరో పరుగులు
టీ20 వరల్డ్​కప్ ప్రారంభానికి ముందు అభిషేక్​పై భారీగానే అంచనాలు నెలకొన్నాయి. కెరీర్​లో ఇప్పటికే అనేక రికార్డులు కొల్లగొట్టిన అభిషేక్ ఈ టోర్నీలోనూ తనదైన మార్క్ చూపిస్తాడని అంతా అనుకున్నారు. అయితే అమెరికాతో మ్యాచ్​లో తొలి బంతికే ఔటైన అతడు, తర్వాత జరిగిన నమీబియా మ్యాచ్​కు దూరమయ్యాడు. ఇక పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్​లో భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగి నాలుగు బంతులు ఆడి పరుగులేమీ చేయకుండానే సల్మాన్ అఘా బౌలింగ్​లో పెవిలియన్ చేరాడు.

తాజాగా నెదర్లాండ్స్​తో మ్యాచ్​లోనూ అదే రిపీట్ అయ్యింది. చిన్న జట్టు, పైగా మనపై ఎలాంటి ఒత్తిడి లేదు. పైగా భారత్​దే తొలుత బ్యాటింగ్. దీంతో ఈ మ్యాచ్​లో అభిషేక్ చెలరేగిపోయి ఆడడం ఖాయమని ఫ్యాన్స్ అనుకున్నారు. కానీ, ఆ అంచనాలకు బ్రేక్ పడేందకు ఎంతో సమయం పట్టలేదు. మూడు బంతులు ఎదుర్కొన్న అభిషేక్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభమైన నిమిషాల్లోనే పెవిలియన్ చేరి తీవ్రంగా నిరాశపర్చాడు. అలా ఈ టోర్నీలో ఇప్పటిదాకా మూడు మ్యాచ్​లు ఆడి 8 బంతులు ఎదుర్కొన్న అభిషేక్ అసలు పరుగుల ఖాతానే తెరవకపోవడం గమనార్హం.

చెత్త రికార్డు
కాగా, టీ20 వరల్డ్​కప్ హిస్టరీలో వరుసగా మూడు మ్యాచ్​ల్లో డకౌట్​గా పెవిలియన్ చేరిన రెండో భారత బ్యాటర్​గా అభిషేక్ చెత్త రికార్డు మూటగట్టుకున్నాడు. అతడికంటే ముందు ఆశిష్ నెహ్రా (2010- 2016) ఈ పెలవ రికార్డ్ నమోదు చేశాడు. ఇక ఈ లిస్ట్​లో ఓవరాల్​గా అభిషేక్ నాలుగో బ్యాటర్. ఇప్పటిదాకా వెస్టిండీస్ ప్లేయర్ ఆండ్రూ ఫ్లెచర్ (2009), రోజర్ ముకాస (ఉగాండ, 2024) ఈ చెత్త రికార్డు మూటగట్టుకున్నారు.

రెండు నెలల్లోనే ఐదోసారి
కాగా, ఈ ఏడాది ప్రారంభమైన రెండు నెలల్లోనే అభిషేక్ ఐదుసార్లు డకౌట్ అయ్యాడు. గతనెల న్యూజిలాండ్​తో జరిగిన టీ20 సిరీస్​లో రెండుసార్లు పరుగుల ఖాతా తెరవకుండానే ఔట్ అయ్యాడు. ఈ సిరీస్​లో రెండు, నాలుగో మ్యాచ్​లో అభిషేక్ 'సున్నా'కే పెవిలియన్ చేరాడు. ఇక తాజాగా టీ20 వరల్డ్​కప్​లో మూడుసార్లు ఈ చెత్త ఫీట్ నమోదు చేశాడు. దీంతో ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్​లో అత్యధికసార్లు టీ20ల్లో డకౌటైన ఆరో ఓపెనింగ్ బ్యాటర్​గా నిలిచాడు.

టీ20ల్లో ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్​లో అత్యధికసార్లు డకౌటైన ఓపెనర్లు

  • 6 - సైమ్ అయూబ్ (పాకిస్థాన్, 2025)
  • 5 - చలోమ్‌వాంగ్ చత్‌ఫైసన్ (థాయ్‌లాండ్, 2024)
  • 5 - కుశాల్ భుర్టెల్ (నేపాల్, 2024)
  • 5 - ధర్మ కేసుమ (ఇండోనేసియా, 2025)
  • 5 - పర్వేజ్ హొస్సేన్ ఎమోన్ (బంగ్లాదేశ్, 2025)
  • 5 - అభిషేక్ శర్మ (భారత్​, 2026)

