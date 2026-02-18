అభిషేక్ మరో 'సారీ'- వరుసగా మూడు డకౌట్లతో చెత్త రికార్డ్- ఆందోళనలో ఫ్యాన్స్!
Published : February 18, 2026 at 7:34 PM IST
Abhishek Sharma T20 World Cup : టీమ్ఇండియా సంచలనం అభిషేక్ శర్మ పేలవ ప్రదర్శన కొనసాగుతోంది. ఎన్నో అంచనాలతో కెరీర్లో తొలి వరల్డ్కప్ బరిలో దిగిన అభిషేక్ వరుసగా మూడోసారి డకౌట్ అయ్యాడు. ఈ టోర్నీలో ఇప్పటికే యూఎస్ఏ, పాకిస్థాన్తో డకౌట్ అయిన అభిషేక్ తాజాగా నెదర్లాండ్స్తో మ్యాచ్లోనూ అభిషేక్ పరుగుల ఖాతా తెరవకుండానే పెవిలియన్ చేరాడు. దీంతో పొట్టి కప్పు టోర్నమెంట్లో వరుసగా మూడుసార్లు డకౌట్ అయిన భారత రెండో ప్లేయర్గా చెత్త రికార్డు మూటగట్టుకున్నాడు.
మూడు మ్యాచ్లు జీరో పరుగులు
టీ20 వరల్డ్కప్ ప్రారంభానికి ముందు అభిషేక్పై భారీగానే అంచనాలు నెలకొన్నాయి. కెరీర్లో ఇప్పటికే అనేక రికార్డులు కొల్లగొట్టిన అభిషేక్ ఈ టోర్నీలోనూ తనదైన మార్క్ చూపిస్తాడని అంతా అనుకున్నారు. అయితే అమెరికాతో మ్యాచ్లో తొలి బంతికే ఔటైన అతడు, తర్వాత జరిగిన నమీబియా మ్యాచ్కు దూరమయ్యాడు. ఇక పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్లో భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగి నాలుగు బంతులు ఆడి పరుగులేమీ చేయకుండానే సల్మాన్ అఘా బౌలింగ్లో పెవిలియన్ చేరాడు.
తాజాగా నెదర్లాండ్స్తో మ్యాచ్లోనూ అదే రిపీట్ అయ్యింది. చిన్న జట్టు, పైగా మనపై ఎలాంటి ఒత్తిడి లేదు. పైగా భారత్దే తొలుత బ్యాటింగ్. దీంతో ఈ మ్యాచ్లో అభిషేక్ చెలరేగిపోయి ఆడడం ఖాయమని ఫ్యాన్స్ అనుకున్నారు. కానీ, ఆ అంచనాలకు బ్రేక్ పడేందకు ఎంతో సమయం పట్టలేదు. మూడు బంతులు ఎదుర్కొన్న అభిషేక్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభమైన నిమిషాల్లోనే పెవిలియన్ చేరి తీవ్రంగా నిరాశపర్చాడు. అలా ఈ టోర్నీలో ఇప్పటిదాకా మూడు మ్యాచ్లు ఆడి 8 బంతులు ఎదుర్కొన్న అభిషేక్ అసలు పరుగుల ఖాతానే తెరవకపోవడం గమనార్హం.
చెత్త రికార్డు
కాగా, టీ20 వరల్డ్కప్ హిస్టరీలో వరుసగా మూడు మ్యాచ్ల్లో డకౌట్గా పెవిలియన్ చేరిన రెండో భారత బ్యాటర్గా అభిషేక్ చెత్త రికార్డు మూటగట్టుకున్నాడు. అతడికంటే ముందు ఆశిష్ నెహ్రా (2010- 2016) ఈ పెలవ రికార్డ్ నమోదు చేశాడు. ఇక ఈ లిస్ట్లో ఓవరాల్గా అభిషేక్ నాలుగో బ్యాటర్. ఇప్పటిదాకా వెస్టిండీస్ ప్లేయర్ ఆండ్రూ ఫ్లెచర్ (2009), రోజర్ ముకాస (ఉగాండ, 2024) ఈ చెత్త రికార్డు మూటగట్టుకున్నారు.
రెండు నెలల్లోనే ఐదోసారి
కాగా, ఈ ఏడాది ప్రారంభమైన రెండు నెలల్లోనే అభిషేక్ ఐదుసార్లు డకౌట్ అయ్యాడు. గతనెల న్యూజిలాండ్తో జరిగిన టీ20 సిరీస్లో రెండుసార్లు పరుగుల ఖాతా తెరవకుండానే ఔట్ అయ్యాడు. ఈ సిరీస్లో రెండు, నాలుగో మ్యాచ్లో అభిషేక్ 'సున్నా'కే పెవిలియన్ చేరాడు. ఇక తాజాగా టీ20 వరల్డ్కప్లో మూడుసార్లు ఈ చెత్త ఫీట్ నమోదు చేశాడు. దీంతో ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్లో అత్యధికసార్లు టీ20ల్లో డకౌటైన ఆరో ఓపెనింగ్ బ్యాటర్గా నిలిచాడు.
టీ20ల్లో ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్లో అత్యధికసార్లు డకౌటైన ఓపెనర్లు
- 6 - సైమ్ అయూబ్ (పాకిస్థాన్, 2025)
- 5 - చలోమ్వాంగ్ చత్ఫైసన్ (థాయ్లాండ్, 2024)
- 5 - కుశాల్ భుర్టెల్ (నేపాల్, 2024)
- 5 - ధర్మ కేసుమ (ఇండోనేసియా, 2025)
- 5 - పర్వేజ్ హొస్సేన్ ఎమోన్ (బంగ్లాదేశ్, 2025)
- 5 - అభిషేక్ శర్మ (భారత్, 2026)