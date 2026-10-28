మళ్లీ నెం.1గా అభిషేక్ శర్మ- మెరుపు సెంచరీతో ర్యాంకింగ్స్లో టాప్లోకి
ఐసీసీ తాజా టీ20 ర్యాంకింగ్స్ విడుదల చేసింది. అభిషేక్ శర్మకు ఈ ర్యాంకింగ్స్లో టాప్ ప్లేస్ దక్కింది.
Published : October 28, 2026 at 3:20 PM IST
T20 Rankings : న్యూజిలాండ్తో మూడో టీ20లో మెరుపు సెంచరీతో రెచ్చిపోయిన టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ తాజాగా ఐసీసీ విడుదల చేసిన ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానం దక్కించుకున్నాడు. ఈ శతకం సాధించడంతో అతడు ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకొని టాప్ ప్లేస్కు దూసుకొచ్చాడు. కొద్దిరోజులుగా ఆగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్న ఇషాన్ కిషన్ రెండు స్థానాలు దిగజారాడు. ప్రస్తుతం అతడు మూడో ప్లేస్కు పడిపోయాడు. ఇక పాకిస్థాన్ బ్యాటర్ సహిబ్జాద ఫర్హాన్ రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.
ఇషాన్ను వెనక్కినెట్టి
ఇషాన్ కిషన్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాక మెరుపు వేగంతో ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానంలోకి దుసుకొచ్చాడు. గత కొన్ని వారాలుగా అతడే టాప్లో కొనసాగుతున్నాడు. అయితే ప్రస్తుతం న్యూజిలాండ్తో సిరీస్లో గత రెండు మ్యాచ్లకూ గాయం కారణంగా దూరమయ్యాడు. ఇదే సమయంలో అభిషేక్ శర్మ మూడో మ్యాచ్లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి శతకం సాధించాడు. దీంతో ఇషాన్ను వెనక్కినెట్టి అభిషేక్ నెంబర్ వన్ స్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు. అయితే గతంలోనూ అభిషేక్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు.
టాప్ 5 బ్యాటర్లు
- అభిషేక్ శర్మ (భారత్) - 897 రేటింగ్స్
- సహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (పాకిస్థాన్) - 883 రేటింగ్స్
- ఇషాన్ కిషన్ (భారత్) - 866 రేటింగ్స్
- హ్యారీ బ్రూక్ (ఇంగ్లాండ్) - 793 రేటింగ్స్
- జాస్ బట్లర్ (ఇంగ్లాండ్) - 789 రేటింగ్స్
ర్యాంకింగ్స్ స్పెషల్
అయితే ఈ వారం ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో మూడు వేర్వేరు విభాగాల్లో ముగ్గురు కొత్త క్రికెటర్లు టాప్ ప్లేస్ దక్కించుకోవడం విశేషం. టీ20లో అభిషేక్ టాప్ ప్లేస్కు దూసుకురాగా, టెస్టుల్లో సౌతాఫ్రికా క్రికెటర్ మార్కో యాన్సెన్ టెస్టు బౌలింగ్ విభాగంలో అగ్రస్థానం దక్కించుకున్నాడు. ఇక టెస్టు ఆల్రౌండ్ విభాగంలోనూ యాన్సెన్కే టాప్ ర్యాంక్ దక్కింది.
New No.1 T20I batter 🏏 New No.1 Test bowler 🔥 New No.1 Test all-rounder 👊 A massive week in the ICC Men's Player Rankings as two in-form stars ascend to the top spots 😲 https://t.co/nwWCLiixZn— ICC (@ICC) October 28, 2026
యాన్సెన్ రెండింట్లోనూ
ఇక బౌలింగ్ విభాగానికొస్తే, సౌతాఫ్రికా పేసర్ మార్కో యాన్సెన్ (876 రేటింగ్స్) ఐదు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని టాప్ ర్యాంక్ దక్కించుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియాతో సౌతాఫ్రికా ఆడుతున్న టెస్టు సిరీస్లో యాన్సెన్ అద్భుతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాడు. మూడు మ్యాచ్ల్లో ఇప్పటిదాకా అతడు 10 వికెట్లు కూల్చాడు. ఇదే విభాగంలో భారత పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా (853 రేటింగ్స్) ఐదో ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు. టెస్టుల్లోనే ఆల్రౌండర్ల విభాగంలో కూడా యాన్సెన్ (451 రేటింగ్స్) టాప్ ప్లేస్ దక్కించుకున్నాడు. అతడు టీమ్ఇండియా ఆల్రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా (422 రేటింగ్స్)ను వెనక్కినెట్టి అగ్రస్థానానికి దూసుకెళ్లాడు. ఇదివరకు టాప్లో ఉన్న రవీంద్ర జడేజా రెండో స్థానానికి పడిపోయాడు.