ETV Bharat / sports

మళ్లీ నెం.1గా అభిషేక్ శర్మ- మెరుపు సెంచరీతో ర్యాంకింగ్స్​లో టాప్​లోకి

ఐసీసీ తాజా టీ20 ర్యాంకింగ్స్ విడుదల చేసింది. అభిషేక్ శర్మకు ఈ ర్యాంకింగ్స్​లో టాప్​ ప్లేస్​ దక్కింది.

Abhishek Sharma
అభిషేక్ శర్మ (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 28, 2026 at 3:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 Rankings : న్యూజిలాండ్​తో మూడో టీ20లో మెరుపు సెంచరీతో రెచ్చిపోయిన టీమ్​ఇండియా బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ తాజాగా ఐసీసీ విడుదల చేసిన ర్యాంకింగ్స్​లో అగ్రస్థానం దక్కించుకున్నాడు. ఈ శతకం సాధించడంతో అతడు ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకొని టాప్​ ప్లేస్​కు దూసుకొచ్చాడు. కొద్దిరోజులుగా ఆగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్న ఇషాన్ కిషన్ రెండు స్థానాలు దిగజారాడు. ప్రస్తుతం అతడు మూడో ప్లేస్​కు పడిపోయాడు. ఇక పాకిస్థాన్ బ్యాటర్ సహిబ్జాద ఫర్హాన్ రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.

ఇషాన్​ను వెనక్కినెట్టి
ఇషాన్ కిషన్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాక మెరుపు వేగంతో ర్యాంకింగ్స్​లో అగ్రస్థానంలోకి దుసుకొచ్చాడు. గత కొన్ని వారాలుగా అతడే టాప్​లో కొనసాగుతున్నాడు. అయితే ప్రస్తుతం న్యూజిలాండ్​తో సిరీస్​లో గత రెండు మ్యాచ్​లకూ గాయం కారణంగా దూరమయ్యాడు. ఇదే సమయంలో అభిషేక్ శర్మ మూడో మ్యాచ్​లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి శతకం సాధించాడు. దీంతో ఇషాన్​ను వెనక్కినెట్టి అభిషేక్ నెంబర్ వన్ స్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు. అయితే గతంలోనూ అభిషేక్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు.

టాప్ 5 బ్యాటర్లు

  • అభిషేక్ శర్మ (భారత్) - 897 రేటింగ్స్
  • సహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (పాకిస్థాన్) - 883 రేటింగ్స్
  • ఇషాన్ కిషన్ (భారత్) - 866 రేటింగ్స్
  • హ్యారీ బ్రూక్ (ఇంగ్లాండ్) - 793 రేటింగ్స్
  • జాస్ బట్లర్ (ఇంగ్లాండ్) - 789 రేటింగ్స్

ర్యాంకింగ్స్ స్పెషల్
అయితే ఈ వారం ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్​లో మూడు వేర్వేరు విభాగాల్లో ముగ్గురు కొత్త క్రికెటర్లు టాప్ ప్లేస్ దక్కించుకోవడం విశేషం. టీ20లో అభిషేక్ టాప్​ ప్లేస్​కు దూసుకురాగా, టెస్టుల్లో సౌతాఫ్రికా క్రికెటర్ మార్కో యాన్సెన్ టెస్టు బౌలింగ్ విభాగంలో అగ్రస్థానం దక్కించుకున్నాడు. ఇక టెస్టు ఆల్​రౌండ్ విభాగంలోనూ యాన్సెన్​కే టాప్ ర్యాంక్ దక్కింది.

యాన్సెన్ రెండింట్లోనూ
ఇక బౌలింగ్ విభాగానికొస్తే, సౌతాఫ్రికా పేసర్ మార్కో యాన్సెన్ (876 రేటింగ్స్) ఐదు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని టాప్​ ర్యాంక్​ దక్కించుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియాతో సౌతాఫ్రికా ఆడుతున్న టెస్టు సిరీస్​లో యాన్సెన్ అద్భుతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాడు. మూడు మ్యాచ్​ల్లో ఇప్పటిదాకా అతడు 10 వికెట్లు కూల్చాడు. ఇదే విభాగంలో భారత పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా (853 రేటింగ్స్) ఐదో ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు. టెస్టుల్లోనే ఆల్​రౌండర్ల విభాగంలో కూడా యాన్సెన్​ (451 రేటింగ్స్) టాప్​ ప్లేస్ దక్కించుకున్నాడు. అతడు టీమ్ఇండియా ఆల్​రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా (422 రేటింగ్స్)ను వెనక్కినెట్టి అగ్రస్థానానికి దూసుకెళ్లాడు. ఇదివరకు టాప్​లో ఉన్న రవీంద్ర జడేజా రెండో స్థానానికి పడిపోయాడు.

TAGGED:

లేటెస్ట్ ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్​
అభిషేక్ శర్మ టీ20 ర్యాంక్ ఎంత
తాజా టీ20 ర్యాంకుల లిస్ట్
ICC LATEST RANKINGS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.