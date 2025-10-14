ETV Bharat / sports

రోహిత్ శర్మ రీప్లేస్‌మెంట్‌పై మాజీ క్రికెటర్– ఆ కాంబినేషన్ పవర్ ఫుల్ అంట!

యశస్వి ఓపెనింగ్​కు వస్తే రోహిత్‌ను మర్చిపోతారు- మాజీ క్రికెటర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Rohit Sharma Latest News
Rohit Sharma Latest News (Source: IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 14, 2025 at 4:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rohit Sharma Latest News : టీమ్​ఇండియాలో ఇప్పుడు యువ శక్తి మొదలైనట్లు కనిపిస్తోంది. లెజెండరీ ఆటగాళ్ల స్థానాలను భర్తీ చేసేందుకు యంగ్ ప్లేయర్స్ మధ్య తీవ్రమైన పోటీ నడుస్తోంది. ఇటీవల ముగిసిన ఆసియా కప్‌లో యంగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ అదరగొట్టే ప్రదర్శనతో 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' అవార్డు గెలుచుకుని, రోహిత్ శర్మకు అసలైన వారసుడు అతడేనని అందరితోనూ అనిపించుకున్నాడు. కానీ, సెలెక్టర్లు మాత్రం అతడికి ఇంకా సమయం పడుతుందని పక్కనపెట్టారు. సరిగ్గా ఇదే టైమ్​లో టీమ్​ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ ఒకరు సీన్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి, అసలు సిసలైన వారసుడు అతడు కాదు, మరొకడు ఉన్నాడని చెప్పి పెద్ద ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. ఇంతకీ ఎవరా ఆటగాళ్లు? ఆ మాజీ క్రికెటర్ చెప్పిన లెక్కలేంటి?

అభిషేక్ జోరు- కానీ సెలెక్టర్ల బ్రేక్!
ఇటీవల ముగిసిన ఆసియా కప్‌లో తన ఆల్‌రౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్‌తో అదరగొట్టిన యంగ్ ప్లేయర్ అభిషేక్ శర్మ, రోహిత్ శర్మ స్థానానికి సరైనోడని చాలా మంది భావించారు. ఆస్ట్రేలియా 'A'తో జరిగిన సిరీస్‌కు కూడా అతడిని వెంటనే ఎంపిక చేయడంతో, ఆస్ట్రేలియాతో జరగనున్న మెయిన్ సిరీస్‌లో కూడా చోటు ఖాయమని ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, బీసీసీఐ రోహిత్ స్థానంలో అభిషేక్‌ను సిద్ధం చేస్తోందని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ, సెలెక్టర్లు మాత్రం అతన్ని ఇంకా వెయిటింగ్ లిస్ట్‌లోనే ఉంచి అందరికీ షాక్ ఇచ్చారు. అభిషేక్ తన అవకాశం కోసం మరికొంత కాలం వేచి చూడక తప్పదని స్పష్టం చేశారు.

సీన్‌లో కొత్త ట్విస్ట్
అభిషేక్ శర్మ గురించి చర్చ జరుగుతున్న సమయంలో టీమ్​ఇండియాలో మాజీ ఓపెనర్, ప్రముఖ కామెంటేటర్ ఆకాశ్ చోప్రా ఒక కొత్త వాదనను తెరపైకి తెచ్చాడు. వన్డేల్లో రోహిత్ శర్మ తర్వాత ఓపెనింగ్ స్లాట్‌కు అభిషేక్ శర్మ కంటే ముందు యశస్వి జైస్వాల్ రేసులో ఉన్నాడని స్పష్టం చేశాడు. ఇప్పటికే టెస్ట్ క్రికెట్‌లో ఓపెనర్‌గా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్న యశస్వి, త్వరలోనే అన్ని ఫార్మాట్లలో రెగ్యులర్ ప్లేయర్ అవుతాడని జోస్యం చెప్పాడు. "అభిషేక్ శర్మ గురించి చాలా చర్చ జరుగుతోంది, కానీ నా అభిప్రాయం ప్రకారం యశస్వికే మొదట అవకాశం ఇవ్వాలి. అతడిని ఎక్కువ కాలం పక్కన పెట్టలేరు" అని ఆకాశ్ చోప్రా గట్టిగా చెప్పాడు.

వారి ఓపెనింగ్ చాలు
ఆకాశ్ చోప్రా అంతటితో ఆగకుండా, ఒక సంచలన కామెంట్ చేశాడు. ఒకవేళ శుభ్‌మన్ గిల్, యశస్వి జైస్వాల్ కలిసి వన్డేల్లో ఓపెనింగ్ చేయడం మొదలుపెడితే, వాళ్లిద్దరి దూకుడు ముందు ప్రేక్షకులు రోహిత్ శర్మను కూడా మిస్ అవ్వకపోవచ్చని అన్నాడు. "గిల్ ఇప్పటికే కెప్టెన్సీ బాధ్యతలతో ముందుకు వెళ్తున్నాడు. అతడితో పాటు యశస్వి ఓపెనింగ్ చేస్తే, ఆ కాంబినేషన్ చాలా పవర్‌ఫుల్‌గా ఉంటుంది. అప్పుడు బహుశా రోహిత్ లేని లోటు కూడా ఎవరికీ తెలియకపోవచ్చు" అని చోప్రా తన యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో విశ్లేషించాడు. ఇది రోహిత్ ఫ్యాన్స్‌కు అంతగా నచ్చకపోయినా, టీమ్​ఇండియాలో ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్‌కు అద్దం పడుతోంది.

ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఇదే, 2026 తర్వాత అంతా చేంజ్!
ఆకాశ్ చోప్రా కేవలం వన్డేల గురించే కాదు, T20 ఫార్మాట్ గురించి కూడా తన అంచనాలను పంచుకున్నాడు. 2026 T20 వరల్డ్ కప్ తర్వాత, టీమ్​ఇండియాలో T20 ఓపెనింగ్ స్లాట్‌లో పెద్ద మార్పులు జరగవచ్చని అన్నాడు. అప్పటికి, యశస్వి జైస్వాల్, అభిషేక్ శర్మ ఇద్దరూ ఓపెనర్లుగా మారే అవకాశం ఉందని, అప్పుడు శుభ్‌మన్ గిల్‌ను నంబర్ 3 స్థానంలో ఆడించవచ్చని అభిప్రాయపడ్డాడు. యశస్వికి ఎప్పుడు అవకాశం వచ్చినా దాన్ని యూజ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఒకసారి అతను జట్టులో స్థిరపడితే, ఇక ఇతరులను ఎవరూ మిస్ అవ్వరు. నెక్స్ట్ వరల్డ్ కప్ నాటికి అతను టీమ్‌లో రెగ్యులర్ స్టార్టర్ అవుతాడు అని ఆదిత్య చోప్రా తేల్చి చెప్పాడు.

ఆసీస్ గడ్డపై అసలు పరీక్ష
మొత్తం మీద, రోహిత్ శర్మ వారసత్వాన్ని అందిపుచ్చుకోవడానికి యంగ్ ప్లేయర్స్ మధ్య పోటీ తారస్థాయికి చేరింది. అభిషేక్ శర్మ రేసులో ఉన్నా, ఎక్స్‌పర్ట్స్ మాత్రం యశస్వి జైస్వాల్ వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు. రాబోయే ఆస్ట్రేలియా సిరీస్‌లో రోహిత్, యశస్వి ఇద్దరూ జట్టులో ఉన్నారు. ఈ సిరీస్‌లో రోహిత్ తన ఫామ్‌ను నిరూపించుకోవాల్సిన ఒత్తిడిలో ఉండగా, యశస్వికి కూడా ఇది ఒక రకంగా అగ్నిపరీక్షే. ఈ పోటీ భారత క్రికెట్ భవిష్యత్తుకు మంచిదే అయినా, 'హిట్‌మ్యాన్' కెరీర్‌కు మాత్రం ఇది కచ్చితంగా ఒక అలెర్ట్ సిగ్నల్ అనే చెప్పాలి.

TAGGED:

YASHASVI JAISWAL SELECTION
ABHISHEK SHARMA CAREER GROWTH
EAM INDIA AUSTRALIA TOUR
INDIA VS AUSTRALIA 2025
ROHIT SHARMA LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ!

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.