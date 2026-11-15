జడ్డూ గురువు వద్ద ట్రైనింగ్- 18 ఏళ్లకే పాక్కు గట్టి షాక్- U19 ఆసియా కప్ ఫైనల్ 'హీరో' స్టోరీ ఇదే!
Mohit Ulva U19 Asia Cup : అండర్-19 ఆసియా కప్ ఫైనల్లో పాకిస్థాన్పై భారత్కు చారిత్రక విజయాన్ని అందించిన యువ ఆటగాడు మోహిత్ ఉల్వా ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాడు.
Published : November 15, 2026 at 9:06 AM IST
భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య క్రికెట్ మ్యాచ్ అంటేనే అభిమానుల్లో ఆసక్తి ఓ స్థాయిలో ఉంటుంది. అందులోనూ ఫైనల్ మ్యాచ్ అయితే ఉత్కంఠ ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అలాంటి కీలక పోరులో 18 ఏళ్ల భారత యువ ఆటగాడు మోహిత్ ఉల్వా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఓటమి అంచున ఉన్న టీమిండియాను తన బ్యాటింగ్తో విజయతీరాలకు చేర్చాడు. చివరి బంతికి బౌండరీ బాది భారత్కు ఒక్క వికెట్ తేడాతో విజయాన్ని అందించాడు. దీంతో అండర్-19 ఆసియా కప్ టైటిల్ను భారత్ సొంతం చేసుకుంది. ఒక్క ఇన్నింగ్స్తో మోహిత్ పేరు ఇప్పుడు క్రికెట్ అభిమానుల్లో మార్మోగుతోంది.
కష్టాల్లో ఉన్న జట్టును ఆదుకున్నాడు
పాకిస్థాన్ నిర్దేశించిన 338 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్కు ఆరంభంలో మంచి పరిస్థితులే కనిపించాయి. అయితే కీలక సమయాల్లో వరుసగా వికెట్లు పడటంతో జట్టు కష్టాల్లో పడింది. ఒక దశలో 252 పరుగులకే ఎనిమిది వికెట్లు కోల్పోయింది. అప్పటికి విజయానికి మరో 86 పరుగులు అవసరం కాగా, చేతిలో ఉన్నవి కేవలం రెండు వికెట్లే. దీంతో భారత ఓటమి ఖాయమని చాలామంది భావించారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పదో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చిన మోహిత్ ఉల్వా మ్యాచ్ స్వరూపాన్నే మార్చేశాడు. మరో ఎండ్లో ఉన్న మనల్ చౌహాన్తో కలిసి తొమ్మిదో వికెట్కు 57 పరుగుల కీలక భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. మనల్ అందించిన సహకారంతో మోహిత్ తన సహజమైన దూకుడుతో ఆడాడు. పాకిస్థాన్ బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగుతూ భారత శిబిరంలో విజయంపై ఆశలు పెంచాడు.
A performance we will remember for a very long time 🔥 Mohit Ulva is the Player of the Match for his 𝙘𝙡𝙪𝙩𝙘𝙝 𝙠𝙣𝙤𝙘𝙠 of 4️⃣9️⃣*(26) 🫡 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna #MensU19AsiaCup https://t.co/SgSuiVSCZz— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
మొత్తంగా 26 బంతులు ఎదుర్కొన్న మోహిత్ 49 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్లో ఐదు ఫోర్లు, మూడు సిక్సర్లు ఉన్నాయి. చివరి ఓవర్లో భారత్ విజయానికి మూడు పరుగులు అవసరమయ్యాయి. అహ్మద్ హుస్సేన్ వేసిన తొలి బంతికి మోహిత్ బీట్ అయ్యాడు. ఆ సమయంలో స్టంపౌట్ అయ్యే ప్రమాదం నుంచి త్రుటిలో తప్పించుకున్నాడు. అయినప్పటికీ ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా చివరి బంతిని ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఆ బంతిని క్రీజు నుంచి ముందుకొచ్చి వైడ్ లాంగ్ ఆఫ్ దిశగా బలంగా బాదాడు. బంతి బౌండరీ దాటడంతో భారత్ ఒక్క వికెట్ తేడాతో చారిత్రక విజయాన్ని అందుకుంది. సహచర ఆటగాళ్లు మైదానంలోకి పరుగెత్తుకొచ్చి మోహిత్ను అభినందించారు. అతడికి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు కూడా దక్కింది.
జడ్డేకు శిక్షణ ఇచ్చిన కోచ్ వద్దే
మోహిత్ ఉల్వా ప్రయాణంలో మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఉంది. గుజరాత్కు చెందిన ఈ 18 ఏళ్ల ఆటగాడు జామ్నగర్లోని క్రికెట్ బంగ్లా అకాడమీలో శిక్షణ పొందాడు. రవీంద్ర జడేజా క్రికెట్ కెరీర్ ప్రారంభంలో అతడి ప్రతిభను గుర్తించి తీర్చిదిద్దిన కోచ్ మహేంద్రసిన్హ్ చౌహాన్ వద్దే మోహిత్ కూడా క్రికెట్ పాఠాలు నేర్చుకున్నాడు. చిన్నప్పటి నుంచి క్రికెట్పై ఆసక్తి ఉన్న మోహిత్ మొదట తన బంధువులతో కలిసి గ్రామంలో టెన్నిస్ బాల్ క్రికెట్ ఆడేవాడు. ఆ తర్వాత అకాడమీలో చేరి ఆటలో మెళకువలు నేర్చుకున్నాడు.
మోహిత్ మొదట ఆఫ్ స్పిన్నర్గా తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడు. అయితే అతడి శారీరక సామర్థ్యాన్ని, వేగంగా పరుగెత్తే లక్షణాన్ని గమనించిన కోచ్ చౌహాన్ ఫాస్ట్ బౌలింగ్ ప్రయత్నించాలని సూచించాడు. దీంతో క్రమంగా మీడియం పేస్ బౌలర్గా మారాడు. మరోవైపు బ్యాటింగ్పైనా దృష్టి పెట్టాలని తండ్రి మహేశ్భాయ్ ఉల్వా ప్రోత్సహించాడు. బౌలింగ్తో పాటు బ్యాటింగ్ సాధన కోసం బౌలింగ్ మెషీన్, త్రోడౌన్లతో ప్రత్యేకంగా ప్రాక్టీస్ చేయించాడు. ఆ సాధన మోహిత్లో బ్యాటింగ్ నైపుణ్యాన్ని పెంచింది. ముఖ్యంగా కింది వరుసలో వచ్చి వేగంగా పరుగులు చేయగల ఆటగాడిగా ఎదగడానికి ఉపయోగపడింది.
Take a bow, Mohit Ulva! 🫡🙌 The celebrations begin after a victory for the ages 🥳 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna #MensU19AsiaCup https://t.co/jjCB1u8pKQ— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
సౌరాష్ట్ర నుంచి భారత జట్టు వరకు
మోహిత్ తండ్రి రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (ఆర్పీఎఫ్)లో పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు రాజ్కోట్కు బదిలీ కావడంతో మోహిత్ సౌరాష్ట్ర వయో విభాగ క్రికెట్లో ఆడే అవకాశం దక్కించుకున్నాడు. అంతకుముందు సౌరాష్ట్ర ప్రీమియర్ లీగ్లోనూ ఆడాడు. ఆ సమయంలో జయదేవ్ ఉనద్కత్ నుంచి కూడా బౌలింగ్కు సంబంధించి ప్రోత్సాహం పొందాడు. నెట్స్లో ఉనద్కత్ వేసిన స్లోయర్ బౌన్సర్ను గమనించి తాను కూడా ప్రయత్నించినట్లు మోహిత్ వెల్లడించాడు. అలా బౌలింగ్లో నైపుణ్యం పెంచుకుంటూనే బ్యాటింగ్లోనూ తనదైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. భారత అండర్-19 జట్టులో చోటు సంపాదించాడు. 2026లో ఆస్ట్రేలియా అండర్-19 జట్టుతో జరిగిన యూత్ టెస్టులో అరంగేట్రం చేశాడు. తొలి అవకాశాల్లోనే 92 పరుగులు చేసి తనలోని బ్యాటింగ్ ప్రతిభను చాటుకున్నాడు. శ్రీలంకతో జరిగిన అండర్-19 పరిమిత ఓవర్ల సిరీస్లోనూ ఆడాడు.
నమ్మకమే తన బలమంటున్న మోహిత్
పాకిస్థాన్తో ఫైనల్లో చివరి బంతి వరకు నిలబడి జట్టును గెలిపించిన తర్వాత మోహిత్ తన అనుభవాలను పంచుకున్నాడు. ఆ సమయంలో తన మనసులో పెద్దగా ఆలోచనలేమీ లేవని, తనపై తనకు ఉన్న నమ్మకం, భగవంతుడిపై విశ్వాసంతోనే బ్యాటింగ్ కొనసాగించానని చెప్పాడు. టోర్నీలో అంతకుముందు తన ప్రదర్శన పెద్దగా చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో లేదని అంగీకరించాడు. తాను ప్రధానంగా బౌలర్ అయినప్పటికీ, తనలో మంచి ఆల్రౌండర్ ఉన్నాడనే నమ్మకం ఎప్పుడూ ఉండేదని తెలిపాడు. ఈ మ్యాచ్లో మనల్ చౌహాన్ ఇచ్చిన సహకారం ఎంతో కీలకమని మోహిత్ పేర్కొన్నాడు. అతడు క్రీజులోకి వచ్చి మంచి భాగస్వామ్యం నెలకొల్పడంతో తనకు పని పూర్తి చేసే అవకాశం దక్కిందన్నాడు. చివరి బంతికి మూడు పరుగులు అవసరమైనప్పుడు బౌండరీ కొట్టగలననే నమ్మకంతోనే ఉన్నానని వివరించాడు.
ముఖ్యంగా చిగురుపాటి వెంకట ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం తనలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచిందని గుర్తు చేసుకున్నాడు. సహజమైన ఆట ఆడాలని, చివరి వరకు క్రీజులో ఉంటే మ్యాచ్ను ముగించగలవని వెంకట తనకు చెప్పినట్లు వెల్లడించాడు. తాను చేయగలనని, చివరి వరకు పోరాడి జట్టును గెలిపిస్తానని ఎప్పుడూ తనకు తాను చెప్పుకుంటానని మోహిత్ తెలిపాడు. ఒకవైపు జడేజా వంటి స్టార్ ఆటగాడికి శిక్షణ ఇచ్చిన కోచ్ వద్ద క్రికెట్ పాఠాలు, మరోవైపు తండ్రి ప్రోత్సాహం, తన కష్టానికి తోడు ఆత్మవిశ్వాసం. ఇవన్నీ మోహిత్ను ఈ స్థాయికి చేర్చాయి. అండర్-19 ఆసియా కప్ ఫైనల్లో చివరి బంతికి బౌండరీతో భారత్కు విజయాన్ని అందించిన అతడు, తన క్రికెట్ ప్రయాణంలో మరచిపోలేని ముద్ర వేశాడు.
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