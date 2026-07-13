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'చరిత్రలో నిలిచిపోయే రోజు'- లార్డ్స్ టెస్టులో ఆసక్తికర విశేషాలు ఇవే!

లార్డ్స్​ టెస్టులో ఇంగ్లాండ్​ను చిత్తుగా ఓడించిన భారత్- టీమ్ఇండియా మహిళల క్రికెట్​లో అరుదైన అధ్యాయం- మ్యాచ్ గురించి మరిన్ని విశేషాలివే

India Lords Test
India Lords Test (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 6:45 PM IST

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India Lords Test Win 2026 : '13-07-2026' ఈ తేదీ భారత మహిళల క్రికెట్​లో చరిత్రలో ఎప్పటికీ నిలిచిపోయే రోజు. ప్రతిష్ఠాత్మక లార్డ్స్ మైదానం టెస్టు మ్యాచ్​లో ఆతిథ్య ఇంగ్లాండ్​ను చిత్తుగా ఓడించి హర్మన్​ప్రీత్ సేన చిరస్మరణీయ విజయం అందుకుంది. జట్టు సమష్ఠి ప్రదర్శన, అద్భుతమమైన ఆట తీరుతో ఈ చరిత్రాత్మక విజయం సాధ్యమైంది. దీంతో ఇది భారత క్రికెట్ చరిత్రపుటల్లో నిలిచిపోనుంది. అటు టీమ్ఇండియా అభిమానులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ విజయం​ గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలు మీ కోసం!

తొలి నుంచే డామినేషన్
ఈ మ్యాచ్​లో టాస్ ఓడిపోయినప్పటికీ భారత్ తొలి రోజు నుంచే పూర్తిగా ఆధిపత్యం చలాయించింది. ఏ దశలోనూ ఇంగ్లాండ్ విజయం దిశగా సాగలేదు. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన (83 పరుగులు), కెప్టెన్ హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్ (58 పరుగులు), దీప్తి శర్మ (57 పరుగులు) ముగ్గురూ హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించడంతో భారత్ పోరాడగలిగే 285 పరుగులు చేయగలిగింది. ఆ తర్వాత తొలి బౌలింగ్​లోనూ అదే సత్తా చాటుతూ ప్రత్యర్థిని 170 రన్స్​కే ఆలౌట్ చేసింది.

లార్డ్స్​ బోర్డులో ఇద్దరి పేర్లు!
ఈ మ్యాచ్​తో టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు క్రాంతి గౌడ్, యస్తికా భాటియా తమతమ కెరీర్​లో అరుదైన ఘనత సాధించారు. రెండో రోజు ఆటలో తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 5 వికెట్లతో సత్తా చాటి ఇంగ్లాండ్​ పతనాన్ని శాసించిన క్రాంతి గౌడ్​ తన పేరును లార్డ్స్​ ఆనర్స్ బోర్డులో లిఖించుకుంది. దీంతో ఈ గౌరవం అందుకున్న తొలి మహిళా క్రికెటర్​గా రికార్డు సాధించింది. అంతకుముందు ఏ మహిళా ప్లేయర్​కు కూడా ఈ గౌరవం దక్కలేదు.

ఆ తర్వాత మూడో రోజు భారత్ రెండో ఇన్నింగ్స్​లో వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ యస్తికా భాటియా శతకం బాదేసింది. వన్ డౌన్​లో బ్యాటింగ్​కు వచ్చిన భాటియా 158 బంతులు ఎదుర్కొని 113 పరుగులు చేసింది. ఇందులో 14 ఫోర్లు ఉన్నాయి. దీంతో లార్డ్స్ మైదానంలో టెస్ట్ సెంచరీ సాధించిన తొలి మహిళా క్రికెటర్‌గా యస్తికా భాటియా చరిత్ర సృష్టించింది. ఫలితంగా ఆమె పేరు కూడా అక్కడి ప్రఖ్యాత 'ఆనర్స్ బోర్డు'పై కెక్కింది. ఇది భారత క్రికెట్​ చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయంగా చెప్పవచ్చు.

అయితే భారత క్రికెట్ దిగ్గజాలు సచిన్ తెందుల్కర్, విరాట్ కోహ్లీలాంటి బ్యాటర్లకు సైతం లార్డ్స్​లో సెంచరీ సాధించడం సాధ్యం కాలేదు. అలాంటిది 26ఏళ్ల యస్తిక ఈ ఘనత అందుకుంది. ఇక లార్డ్స్​లో శతకం బాదిన భారత 11వ క్రికెటర్​గానూ నిలిచింది. వినూ మన్కడ్, దిలీప్ వెంగ్‌సర్కార్, గుండప్ప విశ్వనాథ్, రవిశాస్త్రి, మహ్మద్ అజారుద్దీన్, సౌరభ్ గంగూలీ, అజిత్ అగార్కర్, రాహుల్ ద్రవిడ్, కేఎల్ రాహుల్ అజింక్యా రహానే లార్డ్స్‌లో టెస్టు సెంచరీలు చేశారు.

హర్మన్ ఖాతాలో అరుదైన ఘనత
భారత క్రికెట్ జట్టు (మహిళలు, పురుషుల)కు లార్డ్స్ గ్రౌండ్​లో టెస్టు మ్యాచ్​ నెగ్గడం ఇది నాలుగోసారి. ఈ క్రమంలో లార్డ్స్​ మైదానంలో టెస్టు విజయం అందుకున్న కెప్టెన్​గా హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్ తన కెరీర్​లో అదురైన ఘనత సాధించింది. ఆమె కంటే ముందు కపిల్ దేవ్, ధోనీ, విరాట్ అక్కడ భారత్​ను విజేతగా నిలిపారు.

మంధానకు మిస్
ఈ మ్యాచ్​లో రెండు ఇన్నింగ్స్​ల్లోనూ స్మృతి మంధాన అదరగొట్టింది. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 83 పరుగులు బాదిన ఆమె, రెండో ఇన్నింగ్స్​లో 70 రన్స్ చేసింది. ఇలా రెండు హాఫ్ సెంచరీలు బాదింది. కానీ సెంచరీ చేసే ఛాన్స్ మాత్రం మిస్ చేసుకుంది. దీంతో ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక మైదానంలో శతకం అందుకోలేకపోయింది.

టెస్టుల్లో భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు

  • 1976-1999 : 26 మ్యాచ్‌లు- 1 విజయం- 5 ఓటములు- 20 డ్రా
  • 2002-2006 : 8 మ్యాచ్‌లు- 2 విజయాలు- 1 ఓటమి- 5 డ్రా
  • 2014 నుంచి ఇప్పటిదాకా : 9 మ్యాచ్‌లు- 6 విజయాలు- 1 ఓటమి- 2 డ్రా

కాగా, టీమ్ఇండియా మహిళలు 2023 డిసెంబర్ తర్వాత ఐదు టెస్టులు ఆడగా, అందులో నాలుగు మ్యాచ్​లు గెలిచింది. అలాగే ఇంగ్లాండ్​తో ఇప్పటిదాకా 16 టెస్టుల్లో తలపడగా ఇందులో భారత్ నాలుగింట నెగ్గింది. ఇంగ్లాండ్ ఒకే టెస్టులో (1995)లో విజయం సాధించింది. 11 మ్యాచ్​లు డ్రాగా ముగిశాయి.

లార్డ్స్‌ మైదానంలో భారత్ టెస్టు విజయాలు (పురుషులు, మహిళల క్రికెట్​లో కలిపి)

  • 1986 - 5 వికెట్ల తేడాతో (కెప్టెన్: కపిల్ దేవ్)
  • 2014 - 95 పరుగుల తేడాతో (కెప్టెన్: ధోనీ)
  • 2021 - 151 పరుగుల తేడాతో (కెప్టెన్: విరాట్ కోహ్లీ)
  • 2026 - 270 పరుగుల తేడాతో (కెప్టెన్: హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్)

భారత్ తుది జట్టు : స్మృతి మంధాన, షఫాలీ వర్మ, యాస్తిక భాటియా (వికెట్ కీపర్), హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), జెమిమా రోడ్రిగ్స్, రిచా ఘోష్, దీప్తి శర్మ, స్నేహ్ రానా, సయాలీ సత్ఘరే, శ్రీ చరణి, క్రాంతి గౌడ్ (ఈ జట్టు భారత మహిళా క్రికెట్​లో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది)

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