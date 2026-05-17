చరిత్ర సృష్టించిన విరాట్ కోహ్లీ- IPL చరిత్రలో 'ఒకే ఒక్కడు'
Published : May 17, 2026 at 5:26 PM IST
Virat Kohli IPL Record : 'ఐపీఎల్లో రికార్డుల జోరయా! అందులోనూ విరాట్ కోహ్లీ రికార్డులు వేరయా!'. ఆర్సీబీ స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ సాధించిన ఘనతలు చూశాక ఎవరైనా ఈ డైలాగ్కు ఒప్పుకోవాల్సిందే! 37 ఏళ్ల వయసులోనూ కుర్రాళ్లకు గట్టి పోటీనిస్తూ ఈ సీజన్లో ఆరెంజ్ క్యాప్ కోసం విరాట్ పోటీ పడుతున్న తీరు అద్భుతం. ఐపీఎల్ చరిత్రలో అనేక రికార్డులు నెలకొల్పిన విరాట్, తాజాగా పంజాబ్ కింగ్స్తో మ్యాచ్లో ఐపీఎల్లతో పాటుగా టీ20 క్రికెట్లో వరల్డ్ రికార్డు సాధించాడు. మరి ఆ రికార్డులు ఏంటంటే?
విరాట్ అదుర్స్!
ధర్మశాల వేదికగా పంజాబ్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగింది. ఓపెనర్ బెతెల్ (11) ఔటైనా, విరాట్ (58 పరుగులు) అద్భుత హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. ఇందులో 4 ఫోర్లు, 3 సిక్స్లు ఉండడం విశేషం. ఈ క్రమంలోనే విరాట్ ప్రస్తుత సీజన్లో 500 పరుగుల మార్క్ అందుకున్నాడు. దీంతో 19ఏళ్ల ఐపీఎల్ చరిత్రలో విరాట్ తొమ్మిదోసారి ఈ ఫీట్ సాధించాడు. అత్యధికసార్లు 500+ పరుగులు బాదిన బ్యాటర్గానూ రికార్డును మెరుగుపర్చుకున్నాడు. 2011 ఎడిషన్లో తొలిసారి 500 పరుగులు నమోదు చేసిన విరాట్ ఆ తర్వాత 16 సీజన్లలో ఏకంగా తొమ్మిసార్లు ఈ ఫీట్ను రిపీట్ చేశాడు.
గతంలో విరాట్ 500+ పరుగులు బాదిన సీజన్లు
- 500* పరుగులు - 2026
- 657 పరుగులు - 2025
- 741 పరుగులు - 2024
- 639 పరుగులు - 2023
- 530 పరుగులు - 2018
- 973 పరుగులు - 2016
- 505 పరుగులు - 2015
- 634 పరుగులు - 2013
- 557 పరుగులు - 2011
ఐపీఎల్లో అత్యధికసార్లు 500+ పరుగులు
- విరాట్ కోహ్లీ - 9
- డేవిడ్ వార్నర్ - 7
- కేఎల్ రాహుల్ - 7
- శిఖర్ ధావన్ - 5
- సురేశ్ రైనా, గేల్, బట్లర్, డికాక్, గైక్వాడ్- తలో మూడేసి సార్లు
వరల్డ్ రికార్డ్
ఈ మ్యాచ్లో విరాట్- దేవదత్ పడిక్కల్ జోడీ రెండో వికెట్కు 41 బంతుల్లోనే 76 పరుగుుల జోడించింది. దీంతో విరాట్ వరల్డ్ రికార్డును సమం చేశాడు. టీ20 క్రికెట్లో అత్యధిక 50+ పైగా భాగస్వామ్యాల్లో పాలుపంచుకున్న బ్యాటర్గా ఇంగ్లాండ్ స్టార్ అలెక్స్ హేల్స్తో సమానంగా నిలిచాడు. ఈ ఇద్దరూ టీ20 కెరీర్లో ఏకంగా 210సార్లు 50+ పైగా భాగస్వామ్యాల్లో పాలుపంచుకున్నారు.
పురుషుల T20లలో అత్యధిక 50-పైగా భాగస్వామ్యాల్లో పాలుపంచుకున్న బ్యాటర్లు
- 210 - అలెక్స్ హేల్స్ (ఇంగ్లాండ్)
- 210 - విరాట్ కోహ్లీ (భారత్)
- 200 - డేవిడ్ వార్నర్ (ఆస్ట్రేలియా)
- 196 - బాబర్ ఆజం (పాకిస్థాన్)
- 191 - క్రిస్ గేల్ (వెస్టిండీస్)
అందులోనూ విరాట్దే పైచేయి
విరాట్ కోహ్లీకి ఇది 67వ హాఫ్ సెంచరీ. అత్యధిక అర్ధ శతకాలు బాదిన రికార్డు కూడా తన పేరిటే ఉంది. ఈ లిస్ట్లో విరాట్ తర్వాత డేవిడ్ వార్నర్ (62), శిఖర్ ధావన్ (53), రోహిత్ శర్మ (49), రాహుల్ (40) వరుసగా ఉన్నారు. అలాగే ఐపీఎల్లో ఒకే ఫ్రాంచైజీ తరఫున ఓపెనర్గా 5500 పరుగులు పూర్తి చేసిన ఏకైక బ్యాటర్గానూ రికార్డు కొట్టాడు.
టాప్లో కోహ్లీ
ఇక ఓవరాల్ కెరీర్లో విరాట్ టన్నుల కొద్దీ పరుగులు సాధించాడు. ఇప్పటిదాకా ఐపీఎల్లో 280 మ్యాచ్లు ఆడిన విరాట్ 9203 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 9 సెంచరీలు, 67 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఈ జాబితాలో విరాట్కు దరిదాపుల్లోనూ ఎవరూ లేరు. రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్న రోహిత్ శర్మ 7314 (279 మ్యాచ్ల్లో) ఉన్నాడు. ఈ ఇద్దరి తర్వాత వరుసగా శిఖర్ ధావన్ (6769 పరుగులు), డేవిడ్ వార్నర్ (6565 పరుగులు), కేఎల్ రాహుల్ (5699 పరుగులు) ఉన్నారు.
