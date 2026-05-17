చరిత్ర సృష్టించిన విరాట్ కోహ్లీ- IPL చరిత్రలో 'ఒకే ఒక్కడు'

పంజాబ్​ కింగ్స్ వర్సెస్ ఆర్సీబీ - హాఫ్ సెంచరీ సాధించిన విరాట్ కోహ్లీ- ఐపీఎల్ చరిత్రలో మరో రికార్డు

Published : May 17, 2026 at 5:26 PM IST

Virat Kohli IPL Record : 'ఐపీఎల్​లో రికార్డుల జోరయా! అందులోనూ విరాట్ కోహ్లీ రికార్డులు వేరయా!'. ఆర్సీబీ స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ సాధించిన ఘనతలు చూశాక ఎవరైనా ఈ డైలాగ్​కు ఒప్పుకోవాల్సిందే! 37 ఏళ్ల వయసులోనూ కుర్రాళ్లకు గట్టి పోటీనిస్తూ ఈ సీజన్​లో ఆరెంజ్ క్యాప్ కోసం విరాట్ పోటీ పడుతున్న తీరు అద్భుతం. ఐపీఎల్ చరిత్రలో అనేక రికార్డులు నెలకొల్పిన విరాట్, తాజాగా పంజాబ్ కింగ్స్​తో మ్యాచ్​లో ఐపీఎల్​లతో పాటుగా టీ20 క్రికెట్​లో వరల్డ్​ రికార్డు సాధించాడు. మరి ఆ రికార్డులు ఏంటంటే?

విరాట్ అదుర్స్!
ధర్మశాల వేదికగా పంజాబ్​తో జరుగుతున్న మ్యాచ్​లో ఆర్సీబీ తొలుత బ్యాటింగ్​కు దిగింది. ఓపెనర్ బెతెల్ (11) ఔటైనా, విరాట్ (58 పరుగులు) అద్భుత హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. ఇందులో 4 ఫోర్లు, 3 సిక్స్​లు ఉండడం విశేషం. ఈ క్రమంలోనే విరాట్ ప్రస్తుత సీజన్​లో 500 పరుగుల మార్క్ అందుకున్నాడు. దీంతో 19ఏళ్ల ఐపీఎల్ చరిత్రలో విరాట్ తొమ్మిదోసారి ఈ ఫీట్ సాధించాడు. అత్యధికసార్లు 500+ పరుగులు బాదిన బ్యాటర్​గానూ రికార్డును మెరుగుపర్చుకున్నాడు. 2011 ఎడిషన్​లో తొలిసారి 500 పరుగులు నమోదు చేసిన విరాట్ ఆ తర్వాత 16 సీజన్లలో ఏకంగా తొమ్మిసార్లు ఈ ఫీట్​ను రిపీట్ చేశాడు.

గతంలో విరాట్ 500+ పరుగులు బాదిన సీజన్లు

  • 500* పరుగులు - 2026
  • 657 పరుగులు - 2025
  • 741 పరుగులు - 2024
  • 639 పరుగులు - 2023
  • 530 పరుగులు - 2018
  • 973 పరుగులు - 2016
  • 505 పరుగులు - 2015
  • 634 పరుగులు - 2013
  • 557 పరుగులు - 2011

ఐపీఎల్​లో అత్యధికసార్లు 500+ పరుగులు

  • విరాట్ కోహ్లీ - 9
  • డేవిడ్ వార్నర్ - 7
  • కేఎల్ రాహుల్ - 7
  • శిఖర్ ధావన్ - 5
  • సురేశ్ రైనా, గేల్, బట్లర్, డికాక్, గైక్వాడ్- తలో మూడేసి సార్లు

వరల్డ్ రికార్డ్
ఈ మ్యాచ్​లో విరాట్- దేవదత్ పడిక్కల్ జోడీ రెండో వికెట్​కు 41 బంతుల్లోనే 76 పరుగుుల జోడించింది. దీంతో విరాట్ వరల్డ్​ రికార్డును సమం చేశాడు. టీ20 క్రికెట్​లో అత్యధిక 50+ పైగా భాగస్వామ్యాల్లో పాలుపంచుకున్న బ్యాటర్​గా ఇంగ్లాండ్ స్టార్ అలెక్స్ హేల్స్​తో సమానంగా నిలిచాడు. ఈ ఇద్దరూ టీ20 కెరీర్​లో ఏకంగా 210సార్లు 50+ పైగా భాగస్వామ్యాల్లో పాలుపంచుకున్నారు.

పురుషుల T20లలో అత్యధిక 50-పైగా భాగస్వామ్యాల్లో పాలుపంచుకున్న బ్యాటర్లు

  • 210 - అలెక్స్ హేల్స్ (ఇంగ్లాండ్)
  • 210 - విరాట్ కోహ్లీ (భారత్)
  • 200 - డేవిడ్ వార్నర్ (ఆస్ట్రేలియా)
  • 196 - బాబర్ ఆజం (పాకిస్థాన్)
  • 191 - క్రిస్ గేల్ (వెస్టిండీస్)

అందులోనూ విరాట్​దే పైచేయి
విరాట్ కోహ్లీకి ఇది 67వ హాఫ్ సెంచరీ. అత్యధిక అర్ధ శతకాలు బాదిన రికార్డు కూడా తన పేరిటే ఉంది. ఈ లిస్ట్​లో విరాట్ తర్వాత డేవిడ్ వార్నర్ (62), శిఖర్ ధావన్ (53), రోహిత్ శర్మ (49), రాహుల్ (40) వరుసగా ఉన్నారు. అలాగే ఐపీఎల్​లో ఒకే ఫ్రాంచైజీ తరఫున ఓపెనర్​గా 5500 పరుగులు పూర్తి చేసిన ఏకైక బ్యాటర్​గానూ రికార్డు కొట్టాడు.

టాప్​లో కోహ్లీ
ఇక ఓవరాల్​ కెరీర్​లో విరాట్ టన్నుల కొద్దీ పరుగులు సాధించాడు. ఇప్పటిదాకా ఐపీఎల్​లో 280 మ్యాచ్​లు ఆడిన విరాట్ 9203 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 9 సెంచరీలు, 67 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఈ జాబితాలో విరాట్​కు దరిదాపుల్లోనూ ఎవరూ లేరు. రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్న రోహిత్ శర్మ 7314 (279 మ్యాచ్​ల్లో) ఉన్నాడు. ఈ ఇద్దరి తర్వాత వరుసగా శిఖర్ ధావన్ (6769 పరుగులు), డేవిడ్ వార్నర్ (6565 పరుగులు), కేఎల్ రాహుల్ (5699 పరుగులు) ఉన్నారు.

