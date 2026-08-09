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టీమ్ఇండియాకు గాయాల టెన్షన్ - ఒకరిద్దరు కాదు జట్టుకు తొమ్మిది మంది దూరం!

శ్రీలంకతో సిరీస్​కు భారత ప్లేయర్లకు వరుస గాయాలు - కీలక మ్యాచ్​లకు ముందు స్టార్ ప్లేయర్లు దూరమవడం పెద్ద దెబ్బ- లిస్టు పెద్దదే​

Ind vs SL
Ind vs SL (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 3:35 PM IST

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Ind vs SL Test 2026 : సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత 2027 వరల్డ్​టెస్టు ఛాంపియన్​షిప్​లో కీలక టెస్టు సిరీస్​ ఆడనున్న టీమ్ఇండియాను గాయాలు వెంటాడుతున్నాయి. శ్రీలంకతో రెండు టెస్టు మ్యాచ్​ల సిరీస్​ ఈనెల 15న ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్​ కోసం బీసీసీఐ ఇప్పటికే జట్టును ప్రకటించింది. అయితే అందులో పలువురు తొలి మ్యాచ్​కు ముందే సిరీస్ మొత్తానికి దూరమయ్యారు. కీలక సిరీస్​కు ముందు ఇలా జరగడం అభిమానులకు కలవరపెడుతోంది. ఈ సిరీస్​కు ఎంపికైన ప్లేయర్లతోపాటు ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్​లో ఉన్న క్రికెటర్లెవరో ఓ లుక్కేద్దాం!

లంక సిరీస్​కు వీళ్లు దూరం!
గాయాల కారణంగా జట్టుకు ఎంపికైన తర్వాత పలువురు స్టార్ ప్లేయర్లు సిరీస్​కు దూరమయ్యారు. అందులో జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఒకరు. గత నెల కార్డిఫ్‌లో ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన రెండో వన్డేలో బుమ్రా గాయపడ్డాడు. అప్పట్నుంచి బీసీసీఐ 'సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్' రిహబిలిటేషన్​ సెంటర్​లో ఉంటున్నాడు. ఈ సిరీస్​ నాటికి కోలుకుంటాడని భావించినా అలా జరగలేదు. దీంతో అతడిని తప్పించి, ఆ స్థానాన్ని మేనేజ్​మెంట్ ఆకిబ్ నబీతో భర్తీ చేసింది.

తాజాగా ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్ సాయి సుదర్శన్ కూడా గాయం కారణంగా ఈ సిరీస్‌కు దూరమయ్యాడు. గత నెలలో జరిగిన ఇండియా 'ఎ' జట్టు శ్రీలంక పర్యటనలో సుదర్శన్ కాలి వేలికి గాయమైంది. ఆ పర్యటనలో రెండు అతడు రెండు సెంచరీలు సాధించాడు. అయితే గాయం తర్వాత అతడు బెంగళూరులోని 'సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్'లో ఉంటున్నాడుయ. అయితే మ్యాచ్ ప్రారంభమయ్యేనాటికి పూర్తిగా కోలుకునే అవకాశం లేకపోవడంతో సుదర్శన్​కు కూడా తప్పించారు. వీళ్లతోపాటు ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా నుంచి హర్షిత్ రాణా, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, వాషింగ్టన్ సుందర్‌ కూడా గాయాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

గిల్ గాయంతో ఆందోళన
ఇప్పటికే పలువురు కీలక ఆటగాళ్లు దూరం కాగా, రీసెంట్​గా ప్రాక్టీస్ సెషన్​లో కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్​కు కూడా గాయమైంది. దీంతో అతడు లంకతో మూడు రోజుల ప్రాక్టీస్ టెస్టులో ఆడలేదు. దీంతో ఆందోళన రెట్టింపు అయ్యింది. తొలి టెస్టుకు ఇంకా ఆరు రోజుల సమయం ఉంది. ఈలోగా గిల్ కోలుకోవాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.

లిస్ట్​లో వీళ్లు కూడా!
నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి సొంతగడ్డపై జూన్‌లో ఆఫ్గానిస్థాన్‌తో జరిగిన వన్డే సిరీస్‌లో బౌలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు గాయపడ్డాడు. అతడి ఎడమ కాలి తొడ కండరాలు పట్టేశాయి. ఇప్పుడిప్పుడు గాయం నుంచి కోలుకుంటున్నాడు. అలాగే ఆకాశ్ దీప్‌కు వెన్ను నొప్పి గాయంతో బాధపడుతున్నాడు. ఈ కారణంగా జట్టుకు దూరమయ్యాడు. వాషింగ్టన్ సుందర్ విషయానికొస్తే, తొడ వెనుక కండరాల (Hamstring) గాయంతో ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. హర్షిత్ రాణా, హార్దిక్ పాండ్య, వరుణ్ చక్రవర్తి కూడా గాయాల కారణంగా టీమ్ ఇండియాకు దూరమయ్యారు

ప్రస్తుతం గాయాలతో జట్టుకు దూరమైన ఆటగాళ్లు

  • హర్షిత్ రాణా - స్నాయువు
  • హార్దిక్ పాండ్య - తొడ స్ట్రెయిన్
  • జస్ప్రీత్ బుమ్రా - మోకాలి వాపు
  • నితీశ్ రెడ్డి - స్నాయువు
  • వాషింగ్టన్ సుందర్ - తొడ స్ట్రెయిన్
  • ఆకాశ్ దీప్ - లోయర్ బ్యాక్ స్ట్రెస్ ఫ్రాక్చర్
  • సాయి సుదర్శన్ - పాదాలకు గాయం
  • శుభమన్ గిల్ - కుడి వేలికి గాయం
  • వరుణ్ చక్రవర్తి - తొడ స్ట్రెయిన్
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SL vs IND టెస్టు సిరీస్ షెడ్యూల్

  • తొలి టెస్టు : ఆగస్టు 15-19- గాలె
  • రెండో టెస్టు : ఆగస్టు 23-27- కొలంబో

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