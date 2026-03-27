ETV Bharat / sports

IPL నుంచి బ్యాన్ అయిన 8మంది క్రికెటర్లు- లిస్ట్​లో ఇండియన్ ప్లేయర్లు కూడా!

IPL Ban Players (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 27, 2026 at 4:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Cricketers Ban From IPL : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 19వ సీజన్ శనివారం (మార్చి 28న) ప్రారంభమవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో అందరూ రికార్డులు, థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్​ల గురించే చర్చించుకుంటారు. కానీ, ఐపీఎల్​లో రికార్డులే కాదు, కాంట్రవర్సీలు కూడా అనేకం ఉన్నాయి. అంపైర్ల తప్పిదాలు, ఆటగాళ్ల మధ్య వివాదాలూ ఉన్నాయి. అయితే వీటన్నింటిని అంటుంచితే పలువురు క్రికెటర్లు ఆయా కారణాల వల్ల ఐపీఎల్ నుంచి నిషేధం కూడా ఎదుర్కొన్నారు.

రీసెంట్​గా 2026 లీజన్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభానికి ముందే, ఇంగ్లాండ్ ఓపెనర్ బెన్ డకెట్ ఈ లీగ్ నుంచి తన పేరును ఉపసంహరించుకున్నాడు. దీంతో అతడిని బీసీసీఐ ఐపీఎల్ నుంచి నిషేధించే అవకాశం ఉంది. గతేడాది డకెట్‌ సహచర ఆటగాడు హ్యారీ బ్రూక్ కూడా ఇదే విధంగా ప్రవర్తించడంతో అతనిపై బీసీసీఐ వేటు వేసింది. రెండేళ్లు ఐపీఎల్​లో ఆడనుండా నిషేధం విధించింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటివరకు ఐపీఎల్​ నుంచి BCCI బ్యాన్​ చేసిన ఆటగాళ్లెవరో చూద్దాం!

ప్రవీణ్ తాంబే
"వయస్సు అనేది ఒక సంఖ్య మాత్రమే" అనే నానుడిని నిజం చేసిన ఆటగాడు ప్రవీణ్ తాంబే. 41ఏళ్ల వయసులో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున 2013లో ఐపీఎల్ అరంగేట్రం చేశాడు. 2016 వరకు ఐపీఎల్​ ఆడిన అతడు మొత్తం 33 మ్యాచ్‌ల్లో బరిలో దిగాడు. ఇందులో 7.75 ఎకానమీతో 28 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అయితే ముందస్తు అనుమతి లేకుండా ఇతర దేశాలలో ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్‌లో పాల్గొన్నందుకు బీసీసీఐ అతనిని ఐపీఎల్​లో ఆడకుండా నిషేధించింది.

స్టీవ్ స్మిత్
ఆస్ట్రేలియా స్టార్ బ్యాటర్ స్టీవ్ స్మిత్ 2018 మార్చిలో దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్ సందర్భంగా 'బాల్ ట్యాంపరింగ్' వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. ఈ సంఘటన తర్వాత క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా స్మిత్‌పై ఏడాది పాటు నిషేధం విధించింది. దీంతో ఆ ప్రభావం ఐపీఎల్​పైనా పడింది. IPLలో ఆడకుండా బ్యాన్ చేసింది.

లూక్ పోమర్స్‌బాక్
మాజీ ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్ లూక్ పోమర్స్‌బాక్‌ ఐపీఎల్ తొలి సీజన్​లోనే అరంగేట్రం చేశాడు. అయితే 2012లో దిల్లీ డేర్​డెవిల్స్​తో మ్యాచ్ తర్వాత హోటల్​లో అతడు ఒక అమెరికన్ మహిళపై దాడి చేశాడనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఐపీఎల్ సమయంలో ఇది తీవ్ర దుమారం రేపింది. ఆ సమయంలో లూక్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తరపున ఆడుతున్నాడు. ఈ సంఘటన కారణంగా ఫ్రాంచైజీ మిగిలిన టోర్నమెంట్ నుంచి సస్పెండ్ చేసింది.

రవీంద్ర జడేజా
టీమ్ఇండియా స్టార్ ఆల్‌రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా కూడా నిషేధం ఎదుర్కొన్నాడు. అతడిని 2010 ఐపీఎల్​ నుంచి బ్యాన్​ చేశారు. ఒప్పంద నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు జడేజాపై ఆ సీజన్​ నుంచి నిషేధం పడింది. ఆ సీజన్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్‌తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నప్పటికీ, అతను ముంబయి ఇండియన్స్‌తో కాంట్రాక్ట్​ కుదుర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు.

హ్యారీ బ్రూక్
ఇంగ్లాండ్ స్టార్ బ్యాటర్ హ్యారీ బ్రూక్‌పై బీసీసీఐ రెండేళ్ల నిషేధం విధించింది. BCCI కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, వేలంలో అమ్ముడైన తర్వాత చివరి నిమిషంలో టోర్నీలో ఆడేందుకు నిరాకరిస్తే రెండేళ్లపాటు నిషేధం పడుతుంది. గతేడాది బ్రూక్ విషయంలో ఇదే జరిగింది. 2025 ఐపీఎల్​ కోసం రూ.6.25 కోట్లకు దిల్లీకి అమ్ముడైన తర్వాత బ్రూక్, చివరి నిమిషంలో ఆడేందుకు నిరాకరించాడు. దీంతో బీసీసీఐ లీగ్​ నుంచి రెండేళ్లు (2025, 2026) అతడిని సస్పెండ్ చేసింది.

హర్భజన్ సింగ్
2008లో జరిగిన తొలి ఐపీఎల్​ సీజన్‌లో పంజాబ్- ముంబయి మధ్య మ్యాచ్​ వివాదానికి కేంద్ర బిందువుగా నిలిచింది. ఈ మ్యాచ్ అనంతరం శ్రీశాంత్‌ను హర్భజన్ సింగ్ చెంపదెబ్బ కొట్టాడు. ఈ ఘటన తర్వాత హర్భజన్‌పై ఆ సీజన్ మొత్తం నిషేధం పడింది.

డేవిడ్ వార్నర్
ఆస్ట్రేలియా మాజీ ఓపెనర్ డేవిడ్ వార్నర్ కూడా, స్టీవ్ స్మిత్‌తో కలిసి 'బాల్-ట్యాంపరింగ్' వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. దీంతో స్మిత్​తోపాటు వార్నర్​ను కూడా 2018 సీజన్ మొత్తం బ్యాన్ చేసింది. ఆ సీజన్​లో సన్​రైజర్స్​ హైదరాబాద్ జట్టును కేన్ విలియమ్సన్ నడిపించాడు.

మహ్మద్ ఆసిఫ్
పాకిస్థాన్ మాజీ పేసర్ మహ్మద్ ఆసిఫ్ ఒకప్పుడు ప్రపంచంలో అత్యుత్తమ బౌలర్లలో ఒకడు. 2008 సీజన్‌లో గ్లెన్​ మెక్​గ్రాత్​తో కలిసి దిల్లీ తరపున అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు. అయితే ఈ పాకిస్థాన్ పేసర్ మాదకద్రవ్యాలను ఉపయోగిస్తున్నట్లు తేలడంతో ఐపీఎల్ నుంచి బ్యాన్ చేశారు.

TAGGED:

MATCH FIXING IN IPL
PLAYERS BAN IN IPL
IPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.