విషాదం : పాకిస్థాన్ వైమానిక దాడి- ముగ్గురు క్రికెటర్లు మృతి
పాకిస్థాన్ దాడిలో మృతి చెందిన ముగ్గురు అఫ్గాన్ క్రికెటర్లు
Published : October 18, 2025 at 7:32 AM IST
Afghanistan Cricket Players Died : పొరుగు దేశాలతో శాంతియుత సంబంధాలు కొనసాగించాలనే ఉద్దేశం పాకిస్థాన్కు అస్సలు కనిపించడం లేదు. తాజాగా మరోసారి దాని దురాగతం బయటపడింది. భారత్పై ఇటీవల సైనికులతో యుద్ధానికి దిగిన పాక్ ఈసారి తన మరో సరిహద్దు దేశం అఫ్గానిస్థాన్పై దాడికి పాల్పడింది. తూర్పు పాక్టికా ప్రావిన్స్లో పాకిస్థాన్ వైమానిక దళం బాంబు దాడులు జరిపింది.
ఈ దాడిలో ఎనిమిది మంది మృతిచెందగా, మరో ఏడుగురు గాయపడ్డారు. మృతుల్లో ముగ్గురు క్రికెటర్లు ఉన్నట్లు అఫ్గానిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (ACB) ధ్రువీకరించింది. దీంతో వచ్చే నెలలో పాకిస్థాన్, శ్రీలంక జట్లతో జరగాల్సిన ముక్కోణపు టీ20 సిరీస్ నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు ఏసీబీ ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా ఏసీబీ సోషల్ మీడియా వేదికగా సంతాపం వ్యక్తం చేస్తూ పోస్ట్ పెట్టిది.
"పాక్టికా ప్రావిన్స్లోని ఉరుగూన్ జిల్లాకు చెందిన ముగ్గురు యువ క్రికెటర్లు పాకిస్థాన్ వైమానిక దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పాక్ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ దాడిలో ఎనిమిది మంది పౌరులు మరణించారు. వారిలో ముగ్గురు అఫ్గాన్ క్రికెటర్లు కబీర్ అఘా, సిబ్గుతుల్లా, హరూన్ ఉన్నారు. పాక్టికా రాజధాని శరణలో స్నేహపూర్వక మ్యాచ్ ఆడిన అనంతరం స్వగ్రామానికి తిరిగి వస్తుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. అఫ్గాన్ అథ్లెట్ క్రికెటింగ్ కుటుంబానికి ఇది తీరని లోటు. మృతుల కుటుంబాలకు మా ప్రగాఢ సానుభూతి. గాయపడిన పౌరులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాం. పాకిస్థాన్ పాల్గొనబోయే ముక్కోణపు టీ20 సిరీస్ నుంచి వైదొలగాలని మేము నిర్ణయించుకున్నాం" అని అఫ్గాన్ బోర్డు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసింది.
Statement of Condolence— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 17, 2025
The Afghanistan Cricket Board expresses its deepest sorrow and grief over the tragic martyrdom of the brave cricketers from Urgun District in Paktika Province, who were targeted this evening in a cowardly attack carried out by the Pakistani regime.
ఆఫ్ఘాన్ క్రికెట్ బోర్డు నిర్ణయం
ఈ దుర్ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి గౌరవార్థం, నవంబర్ చివర్లో జరగాల్సిన ట్రై-నేషన్ టీ20 సిరీస్ నుంచి ఆఫ్ఘాన్ జట్టు తప్పుకుంటోంది. ఈ సిరీస్లో శ్రీలంక, పాకిస్థాన్, అఫ్గాన్ పాల్గొనాల్సి ఉంది. కానీ, తాజా దాడికి నిరసనగా అఫ్గాన్ ఆ సిరీస్ను బాయ్కట్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. 'బోర్డు ప్రకారం, ఉరుగూన్ జిల్లాలో జరిగిన దాడిలో కబీర్, సిబ్గతుల్లా, హరూన్ అనే ముగ్గురు దేశీయ క్రికెటర్లు బలయ్యారు. మరో ఏడుగురు గాయపడ్డారు' అని అఫ్ఘాన్ క్రికెట్ బోర్డు తమ అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపింది.
We are deeply saddened by the cowardly military attack in Argun, Paktika, that martyred innocent civilians and fellow cricketers. This brutal act by the Pakistani army is an assault on our people, pride, and independence.but it will never break the Afghan spirit.— Gulbadin Naib (@GbNaib) October 17, 2025
క్రికెటర్ల సంతాపం - నివాళులు
"పాకిస్థానీ వైమానిక దాడుల్లో మహిళలు, పిల్లలు, అలాగే దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించాలని కలలు కన్న యువ క్రికెటర్లు ప్రాణాలు కోల్పోవడం దారుణం. పౌర ప్రాంతాలపై దాడి చేయడం పూర్తిగా అమానుషం, చట్టవిరుద్ధం. ఇవి మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన. ఈ విషాద నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్తో జరగాల్సిన మ్యాచ్ల నుంచి తప్పుకునే అఫ్గాన్ బోర్డు నిర్ణయాన్ని నేను పూర్తిగా సమర్థిస్తున్నాను" అంటూ అఫ్గాన్ వన్డే కెప్టెన్ రషీద్ ఖాన్ ఎక్స్ (X)లో పోస్టు చేస్తూ తెలిపారు.
I am deeply saddened by the loss of civilian lives in the recent Pakistani aerial strikes on Afghanistan. A tragedy that claimed the lives of women, children, and aspiring young cricketers who dreamed of representing their nation on the world stage.— Rashid Khan (@rashidkhan_19) October 17, 2025
గుల్బదిన్ నయిబ్
"ఉరుగూన్ ప్రాంతంలో పాకిస్థానీ సైన్యం జరిపిన దాడి భయంకరమైనది. ఇది మన ప్రజల గౌరవం, స్వాతంత్య్రం దాడి చేసినట్టే. కానీ అఫ్గానిస్థాన్ స్పిరీట్ను ఇది ఎప్పటికీ చెరపలేదు"అని సీనియర్ ఆల్రౌండర్ గుల్బదిన్ నయిబ్ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ తెలిపాడు.
ఈ ఘటనతో అఫ్గానిస్థాన్ అంతటా విషాద వాతావరణం నెలకొంది. తమ సహచరులను కోల్పోయిన ఆటగాళ్లు, అభిమానులు దుఃఖంలో మునిగిపోయారు. పాకిస్థాన్ చర్యలపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
