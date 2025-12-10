70ఏళ్ల వయసులో ప్రపంచకప్నకు ఎంపిక- ఈయనకు ఏజ్ జస్ట్ నంబరే!
వరల్డ్కప్లో 70ఏళ్ల క్రికెటర్- భారత సీనియర్ జట్టులో తమిళనాడు రైతుకు చోటు
Published : December 10, 2025 at 10:31 PM IST
70 Year OLD Cricketer : క్రీడలపై యువత ఆసక్తిని కోల్పోతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో 70 ఏళ్ల వయసులో ఓ వ్యక్తి భారత జెర్సీ కోసం పోరాడి ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలిచారు. ప్రపంచ వేదికపై దేశానికి గౌరవం తీసుకువాలనే సంకల్పంతో క్రికెట్ మైదానంలో అడుగుపెట్టాడు. పట్టుదల ఉంటే అనుకున్నది సాధించడానికి వయస్సు అడ్డంకి కాదని నిరూపించాడు 70 ఏళ్ల తమిళనాడు క్రికెటర్.
35-40 ఏళ్లు దాటితే రిటైర్మెంట్ ఎప్పుడని ప్రశ్నలు మొదలయ్యే ఈ ఆటలో ఏకంగా ఏడు పదుల వయసులో భారత జాతీయ జట్టుకు ఎంపికయ్యాడు. అందులోనూ ఆయన న్యూజిలాండ్లో జరగనున్న ప్రపంచకప్కు ఎంపిక కావడం గమనార్హం. ఇంతకీ ఆయన ఎవరు? మలివయసులో భారత క్రికెట్ జట్టులో ఆయనకు చోటు ఎలా దక్కింది? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు జిల్లా పొల్లాచి సమీపంలోని కాళియప్ప గౌండన్పుత్తూరుకు చెందిన రైతు ఉదయగిరి కాశీయప్పన్ న్యూజిలాండ్లో జరగనున్న అండర్- 70 ప్రపంచ కప్ టోర్నీకి ఎంపికయ్యారు. 16 మంది సభ్యులున్న భారత జట్టులో చోటు దక్కించుకున్న ఏకైక తమిళనాడు ఆటగాడు ఈయనే. అండర్-70 ప్రపంచ కప్కు ఎంపిక కావడంపై ఉదయగిరి కాశీయప్పన్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ సందర్భంగా క్రికెట్ పట్ల తనకున్న ఇష్టాన్ని వెల్లడించారు. మ్యాచ్లో గెలిచామా? ఓడామా? అనేది ముఖ్యం కాదని, ఎంత బాగా ఆడామన్నదే ముఖ్యమని ఆయన అన్నారు. ప్రస్తుతం 35ఏళ్లు దాటిన విరాట్ కోహ్లి, రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్పై చర్చ జరుగుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో 70 ఏళ్ల వయస్సున్న ఉదయగిరి అంతర్జాతీయ వేదికపై దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
బాల్యం నుంచే క్రికెట్పై ఆసక్తి
చిన్నతనంలో కోయంబత్తూరులోని ఆంగ్లో ఇండియన్ స్కూల్లో చదువుకున్నప్పటి నుంచే క్రీడలపై తనకు మక్కువ పెరిగిందని ఉదయగిరి తెలిపారు. విదేశీయులు ఆడే అన్ని క్రీడలపై ఆసక్తి ఉండేదన్నారు. ‘ముఖ్యంగా సమయం దొరికినప్పుడల్లా క్రికెట్ ఆడేవాడిని. కామర్స్ డిగ్రీ పూర్తయ్యాక వ్యవసాయ విద్యను అభ్యసించడంతో కొంతకాలం క్రికెట్కు దూరమయ్యాను. గత 45 ఏళ్లుగా స్వగ్రామంలో వ్యవసాయం చేస్తున్నాను’ అని ఉదయగిరి వెల్లడించారు.
ఇలా ఎంపికయ్యాడు
ముంబయిలో అండర్- 70 ప్రపంచకప్ కోసం ఆటగాళ్ల ఎంపిక జరుగుతుందని తన సోదరుడి ద్వారా ఉదయగిరి తెలుసుకున్నారు. ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే ఆయన ముంబయికి వెళ్లారు. ఎంపిక మ్యాచ్ల్లో తాను బాగా ఆడటంతో సెలెక్టర్లు భారత జట్టుకు ఎంపిక చేసినట్లు ఆయన చెప్పారు. దేశం తరఫున ఆడటం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని ఉదయగిరి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచకప్ కోసం తీవ్రంగా శిక్షణ పొందుతున్నానని తెలిపారు.
ఈ సిరీస్లో ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ మాజీ ఆటగాళ్లు కూడా పాల్గొంటారని, పోటీ చాలా కఠినంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ, భారత్ తరపున ఆడి గెలవడమే తన లక్ష్యమని చెప్పారు. ఇదిలా ఉండగా, 70 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఇంత చురుకుగా ఉండటానికి కారణాన్ని ఉదయగిరి వెల్లడించారు.
"నేను 70 ఏళ్ల వయసులో క్రికెట్లో చురుకుగా ఉండటానికి కారణం క్రమం తప్పని వ్యాయామం, క్రీడలే. యువతరం కూడా తమ శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం కోసం తప్పకుండా క్రీడలను జీవితంలో భాగం చేసుకోవాలి" అని ఉదయగిరి పేర్కొన్నారు.