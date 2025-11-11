ETV Bharat / sports

క్రికెట్‌లో ఈ విచిత్రమైన రికార్డుల గురించి మీకు తెలుసా? తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!

కెరీర్​లో ఈ ఆటగాళ్ల పేరిట వింత రికార్డులు- లిస్ట్​లో పాక్, శ్రీలంక ప్లేయర్లు

6 Unexpected Cricket Records
6 Unexpected Cricket Records (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 11, 2025 at 9:31 AM IST

3 Min Read
6 Unexpected Cricket Records : క్రికెట్ అంటేనే సచిన్ సెంచరీలు, రోహిత్ డబుల్ సెంచరీలు, బుమ్రా యార్కర్లు. ఇవే మనకు గుర్తొస్తాయి. కానీ, ఈ ఆటలో ఎవరికీ తెలియని, ఊహించని రికార్డుల గురించి వింటేనే "అవునా, ఇలా కూడా జరిగిందా?" అనిపించే ఎన్నో విచిత్రమైన రికార్డులు ఉన్నాయి. బ్యాట్స్‌మెన్ కొట్టిన సిక్సర్ల రికార్డును ఒక బౌలర్ బ్రేక్ చేయడం, వికెట్ల కింగ్ డకౌట్లలో కూడా కింగ్ అవ్వడం లాంటివి ఈ లిస్టులో ఉన్నాయి. అవేంటో తెలిస్తే మీరు కచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతారు.

సెంచరీ లేదు కానీ 5000+ పరుగులు!
ఒక బ్యాట్స్‌మెన్ కెరీర్‌లో 1000 పరుగులు చేయడమే గొప్ప. అలాంటిది, పాకిస్తాన్ మాజీ కెప్టెన్ మిస్బా ఉల్ హక్ వన్డేలలో ఏకంగా 5122 పరుగులు చేశాడు. కానీ, అతని కెరీర్‌లో ఒక్కటంటే ఒక్క సెంచరీ కూడా లేకపోవడం అతిపెద్ద విచిత్రం. ఎంతో నిలకడగా ఆడుతూ 'మిస్టర్ డిపెండబుల్' అని పేరు తెచ్చుకున్నా, ఆ మూడంకెల మ్యాజిక్ ఫిగర్‌ను మాత్రం వన్డేలలో అందుకోలేకపోయాడు.

వికెట్లలో కింగ్, డకౌట్లలో కూడా
ఈ రికార్డు బహుశా మురళీధరన్ ఫ్యాన్స్‌కు కూడా నచ్చకపోవచ్చు. శ్రీలంక స్పిన్ లెజెండ్ ముత్తయ్య మురళీధరన్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అత్యధిక వికెట్లు (టెస్టుల్లో 800) తీసిన బౌలర్‌గా చరిత్ర సృష్టించాడు. కానీ, అదే సమయంలో బ్యాటింగ్‌లో కూడా ఒక చెత్త రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. మురళీధరన్ తన కెరీర్‌లో అన్ని ఫార్మాట్లలో కలిపి ఏకంగా 59 సార్లు 'డకౌట్' (0 రన్స్‌కే ఔట్) అయ్యాడు. ఇలా వికెట్లలోనూ, డకౌట్లలోనూ ఇతనే టాప్.

క్యాచ్‌లలో రారాజు
టెస్ట్ క్రికెట్‌లో కీపర్లు కాకుండా, ఫీల్డర్లు పట్టే క్యాచ్‌లు చాలా కీలకం. ఇంగ్లండ్ మాడ్రన్ గ్రేట్, స్టార్ బ్యాట్స్‌మెన్ జో రూట్, బ్యాటింగ్‌లోనే కాదు ఫీల్డింగ్‌లో కూడా ఒక అరుదైన రికార్డు సృష్టించాడు. టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలో నాన్ వికెట్ కీపర్‌గా అత్యధిక క్యాచ్‌లు (213) పట్టిన ఫీల్డర్ ఇతనే. ముఖ్యంగా స్లిప్స్‌లో అతను పట్టే క్యాచ్‌లు మ్యాచ్‌ను మలుపు తిప్పుతాయి.

2 బంతుల్లో 2 ఇన్నింగ్స్‌లు 0 రన్స్
టెస్ట్ క్రికెట్‌లో ఇది ఒక వింత రికార్డు. 2007లో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో, శ్రీలంక డ్యాషింగ్ ఓపెనర్ సనత్ జయసూర్య రెండు ఇన్నింగ్స్‌లలో కలిపి కేవలం రెండు బంతులు మాత్రమే ఎదుర్కొన్నాడు. మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో ఒక బంతి ఆడి 0 కి ఔట్ అయ్యాడు, రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో కూడా ఒక బంతి ఆడి 0 కే ఔట్ అయ్యాడు. ఇలా రెండు ఇన్నింగ్స్‌లలో కలిపి కేవలం 2 బంతులు మాత్రమే ఆడి, 'పెయిర్ డక్' (0, 0) నమోదు చేయడం చాలా అరుదు.

చరిత్రలో 'లాంగెస్ట్ డక్'
డకౌట్ అవ్వడం ఏ బ్యాట్స్‌మెన్‌కైనా అవమానమే. కానీ, న్యూజిలాండ్ టెయిల్ ఎండర్ జెఫ్ అలట్ మాత్రం 0 పరుగులకే ఔట్ అవ్వడానికి రికార్డు స్థాయిలో కష్టపడ్డాడు. ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో, అతను క్రీజులో ఉన్నంత సేపు సింగిల్ తీయకుండా ఏకంగా 77 బంతులు ఆడాడు. అయినా ఒక్క పరుగు కూడా చేయలేకపోయాడు. చివరికి 0 పరుగులకే ఔటయ్యాడు. ఇది క్రికెట్ చరిత్రలోనే 'లాంగెస్ట్ డక్'గా రికార్డ్ అయింది.

బ్యాట్స్‌మెన్ కాదు, బౌలర్ కానీ 12 సిక్సర్ల విధ్వంసం!
ఒక టెస్ట్ ఇన్నింగ్స్‌లో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన రికార్డు బ్రెండన్ మెకల్లమ్, బెన్ స్టోక్స్ లాంటి హిట్టర్ల పేరు మీద ఉంటుందనుకుంటే పప్పులో కాలేసినట్లే. ఈ రికార్డు 'సుల్తాన్ ఆఫ్ స్వింగ్' వసీం అక్రమ్ పేరు మీద ఉంది. 1996లో జింబాబ్వేపై జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో, వసీం అక్రమ్ ఒకే ఇన్నింగ్స్‌లో ఏకంగా 12 సిక్సర్లు బాది 257 పరుగులు చేశాడు. ఒక బౌలర్ సృష్టించిన ఈ సిక్సర్ల రికార్డు ఇప్పటికీ చెక్కుచెదరకుండా అలాగే ఉంది.

