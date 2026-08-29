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'ఏజ్ జస్ట్ నెంబరే బాస్'- 51ఏళ్ల వయసులో వరల్డ్ క్రికెట్​లో రేర్ రికార్డ్

అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్‌లో సంచలనం - 5 వికెట్ల ప్రదర్శన చేసిన 51 ఏళ్ల మహిళా క్రికెటర్- 94ఏళ్ల నాటి రికార్డు బ్రేక్

51 Years 5 Fer
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2026 at 6:56 PM IST

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51 Years Old 5 Fer : 51 ఏళ్లు నిండిన ఏ క్రికెటర్ అయినా ఆటకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసి హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. కానీ, 'ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్' (Isle of Man) జట్టుకు చెందిన జోన్ హిక్స్ మాత్రం ఈ వయసులో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో చరిత్ర సృష్టించింది. ఒక ఇంటర్నేషనల్ టీ20 మ్యాచ్​లో 5 వికెట్లు పడగొట్టింది. దీంతో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మ్యాచ్‌లో ఐదు వికెట్లు తీసిన అత్యంత ఎక్కువ వయసున్న క్రికెటగా (పురుషులు, మహిళల విభాగాల్లో) నిలిచింది. ఈ క్రమంలో ఆమె 94ఏళ్ల నాటి రికార్డును బద్దలు కొట్టింది.

రొమేనియా వేదికగా మహిళల కాంటినెంటల్ కప్‌ జరగుతోంది. ఇందులో భాగంగా రీసెంట్​గా ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్ - గ్రీస్ తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్​లోనే ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న జోన్ హిక్స్ అరుదైన రికార్డును సాధించింది. తన నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో 10 పరుగులిచ్చి ఏకంగా 5 వికెట్లు పడగొట్టింది. ఇందులో నలుగురిని క్లీన్ బౌల్డ్ చేయగా, మరొక బ్యాటర్​ను ఎల్‌బీడబ్ల్యూగా పెవిలియన్​కు చేర్చింది.

1932 నాటి రికార్డు బ్రేక్
క్రికెట్ చరిత్రలో (పురుషుల లేదా మహిళల విభాగంలో) ఐదు వికెట్లు తీసిన అత్యంత వృద్ధ బౌలర్‌గా ఇప్పటివరకు ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన బెర్ట్ ఐరన్‌మాంగర్ పేరిట రికార్డు ఉండేది. 1932లో 49 ఏళ్ల వయసులో దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్‌లోని రెండు ఇన్నింగ్స్‌లలోనూ బెర్ట్ ఐదు వికెట్లు తీశాడు. ఇప్పుడు 51 ఏళ్ల వయసులో జోన్ హిక్స్ ఆ రికార్డును అధిగమించింది. 40 ఏళ్ల వయసులో మహిళా క్రికెట్‌లోకి అడుగుపెట్టిన హిక్స్, ఆఫ్ స్పిన్నర్​గా ఎదిగింది. ఇప్పటివరకు ఆమె 22 T20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లలో 33 వికెట్లు పడగొట్టింది.

అయితే క్రికెట్‌లో ఐదు వికెట్లు తీయడం ఇది కొత్తేమీ కాదు. ఇప్పటిదాకా అనేక సందర్భాల్లో ఎందరోమంది క్రికెటర్లు ఈ ఫీట్ సాధించారు. కానీ 51 ఏళ్ల వయసులో అదీనూ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లో ఒక మహిళా క్రికెటర్ ఈ ఘనత సాధించడం అనేదే ఇక్కడ విశేషం. కాగా, హిక్స్ గతంలో కూడా ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శన చేసింది. ఆమె 2024 ఆగస్టులో మాల్టాపై 10 పరుగులిచ్చి 5 వికెట్లు తీసింది. ఆ రోజుకు ఆమె వయసు 49 ఏళ్ల 162 రోజులు. ఇక ఆరు రోజుల తర్వాత మరోసారి ఈ ఫీట్ సాధించింది. 49 ఏళ్ల 168 రోజుల వయసులో గ్రీస్‌పై 22 పరుగులకు 5 వికెట్లు పడగొట్టింది.

రొమేనియాలో 'ఉమెన్స్ కాంటినెంటల్ కప్' జరుగుతోంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్ జట్టు టాస్ గెలిచి మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో గ్రీస్ తొలుత బ్యాటింగ్​కు దిగింది. ఆ జట్టు 15 ఓవర్లలో కేవలం 52 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. జోన్ హిక్స్ ప్రత్యర్థిని వణికించింది. గ్రీస్ తరఫున అర్గిరోపౌలో (17 పరుగులు) మాత్రమే రెండంకెల స్కోరును అందుకోగలిగింది. ఈ చిన్న లక్ష్యాన్ని ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్ జట్టు 6 ఓవర్లలో ఒక వికెట్ కోల్పోయి ఛేదించి విజయం సాధించింది.

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TAGGED:

51 YEARS OLD 5 FER
T20 CRICKET RECORD
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