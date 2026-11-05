ఒకే మ్యాచ్లో 51 రెడ్ కార్డ్లు- కుర్చీలు, స్ట్రెచర్లతో కొట్టుకున్న ఆటగాళ్లు- ఫుట్బాల్ చరిత్రలో తొలిసారి
51 Red Cards In Football: ఫుట్బాల్ మ్యాచ్లో ఆటగాళ్ల మధ్య మొదలైన వివాదం తీవ్రస్థాయికి చేరింది. దీంతో మ్యాచ్ రిఫరీ మొత్తం 51 రెడ్ కార్డ్లను జారీ చేయాల్సి వచ్చింది.
Published : November 5, 2026 at 1:32 PM IST
ఫుట్బాల్ మైదానంలో ఆటగాళ్ల మధ్య గొడవలు జరగడం సాధారణం. కొన్నిసార్లు ఈ వివాదాలు శారీరక దాడులకు దారితీయడం కూడా మనం అప్పుడప్పుడు చూస్తూనే ఉంటాం. అయితే ఫుట్బాల్ ప్రపంచంలో మునుపెన్నడూ చూడని ఘటన ఒకటి తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. మైదానంలో ఆటగాళ్ల మధ్య వాగ్వాదం క్రమంగా పెద్ద ఘర్షణగా మారింది. దీంతో 60 నిమిషాల వ్యవధిలోనే రిఫరీ ఏకంగా 51 రెడ్ కార్డులను జారీ చేయాల్సి వచ్చింది. ఒక ఫుట్బాల్ మ్యాచ్లో ఇన్ని రెడ్ కార్డులు ఇవ్వడం చరిత్రలో ఇదే మొదటిసారి. అయినప్పటికీ పరిస్థితి అదుపులోకి రాకపోవడంతో రిఫరీలు మొత్తం ఆటనే రద్దు చేశారు. ఇంతకీ ఈ మ్యాచ్ విషయాలు ఏంటంటే?
ఇదీ జరిగింది
ఈ ఘటన బ్రెజిల్లోని మినాస్ గెరైస్ రాష్ట్రం 'కాంపెయోనాటో మినిరో' (సెకండ్ డివిజన్) అండర్- 20 సెమీఫైనల్ మ్యాచ్లో జరిగింది. ఎస్టాడియో పార్క్ వేదికగా జరిగిన సెమీస్లో ఉబెర్లాండియా - మామోర్ జట్లు తలపడ్డాయి. అయితే మ్యాచ్లో రెండో అర్ధభాగం 54వ నిమిషం వద్ద మామోరే జట్టు ఒక గోల్ చేయడంతో, వారి ఆధిక్యం 3- 1కి పెరిగింది. ఆ వెంటనే మైదానంలో ఘర్షణ మొదలైంది.
రిఫరీ అధికారిక నివేదిక ప్రకారం, గోల్ చేసిన తర్వాత మామోరే జట్టు ఫార్వర్డ్ ఆటగాడు డావి, ప్రత్యర్థి జట్టు బెంచ్ వైపు పరిగెత్తి అక్కడ ఉన్న సబ్స్టిట్యూట్ ఆటగాళ్లను, సిబ్బందిని రెచ్చగొట్టాడు. దీంతో ఆగ్రహించిన ఉబెర్లాండియా జట్టు గోల్కీపింగ్ కోచ్, ఇతర ఆటగాళ్లు మైదానంలోకి దూసుకొచ్చి డావితో వాదనకు దిగారు. ఈ క్రమంలో ఇతర ఆటగాళ్లు, సాంకేతిక సిబ్బంది, బోర్డు సభ్యులు కూడా మైదానంలోకి దూసుకొచ్చారు. దీంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఇది హింసాత్మక ఘర్షణకు దారితీసింది.
GUINNESS WORLD RECORD HAS BEEN BROKEN IN BRAZIL IN A FOOTBALL GAME. A Guinness World Record was broken for the number of red cards in a single game, the Minas Gerais Under-20 Championship clash between Uberlândia and Mamoré saw 51 sendings off, including 43 players and eight members of coaching staff 🤯🟥 A mass brawl that began in the 54th minute saw the referee break a record that had stood since 2011 for the most expulsions in a single fixture, according to reports from O Tempo 😭 The referee's report indicated that the chaos wasn't limited to the players. Six ball boys reportedly participated in the aggression, throwing punches, kicks, and objects at players and members of the Mamoré coaching staff. Stretchers and chairs were also used in the fighting that took close to 40 minutes to subside, while local military police were forced to attend to assess the vandalism inside the stadium after the air had cooled 🇧🇷— Peter O.U (@Parisdreams_emp) November 4, 2026
కుర్చీలతో దాడులు- స్టేడియంలోకి పోలీసులు!
ఇరుజట్ల సిబ్బంది, బెంచ్పై ఉన్న సబ్సిట్యూట్ ఆటగాళ్లు మైదానంలోకి దూసుకురావడంతో పరిస్థితి అదుపు తప్పింది. మామోరే సభ్యులపై ప్రత్యర్థి జట్టు సిబ్బంది కుర్చీలు, స్ట్రెచర్లు, ఇతర వస్తువులతో దాడి చేసినట్లు తెలిసింది. పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు నిర్వాహకులు పోలీసులను స్టేడియంలోకి పిలిపించారు. అయితే మామోరే జట్టుకు చెందిన పరికరాలను ఉబెర్లాండియా సభ్యులు, సిబ్బంది ధ్వంసం చేశారని, దానికి ప్రతీకారంగా మామోరే జట్టు సభ్యులు ఉబెర్లాండియా డ్రెస్సింగ్ రూమ్ను ధ్వంసం చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
51 రెడ్ కార్డులతో ప్రపంచ రికార్డు
ఈ మ్యాచ్లో రిఫరీలు మొత్తం 51 రెడ్ కార్డులు జారీ చేశారు. దీంతో ఫుట్బాల్ చరిత్రలో అత్యధిక సంఖ్యలో రెడ్ కార్డులు నమోదైన మ్యాచ్గా ఇది నిలిచింది. ఈ ఘర్షణ జరగకముందే, ముగ్గురు ఆటగాళ్లను మైదానం నుంచి బహిష్కరించారు. ఆ తర్వాత హింసాత్మక ఘటనలో పాల్గొన్నందుకు, రిఫరీ మరో 48 మందికి రెడ్ కార్డులు జారీ చేశారు. రెడ్ కార్డులు అందుకున్న ఆ 51 మందిలో 43 మంది ఆటగాళ్లు, 8 మంది సహాయక సిబ్బంది, ఇద్దరు బోర్డు అధికారులు ఉన్నారు.
ఈ క్రమంలో ఫుట్బాల్ మ్యాచ్లో అత్యధిక సంఖ్యలో రెడ్ కార్డులు జారీ చేసిన మునుపటి రికార్డు బద్దలైంది. గతంలో ఈ రికార్డు అర్జెంటీనా టోర్నీలోనీ క్లేపోల్ (Claypole) - విక్టోరియానో అరేనాస్ (Victoriano Arenas) క్లబ్ల పేరిట ఉండేది. 2011లో జరిగిన ఐదో డివిజన్ మ్యాచ్లో 36 రెడ్ కార్డులు జారీ అయ్యాయి. తాజా మ్యాచ్తో ఆ రికార్డు బ్రేక్ అయ్యింది.
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