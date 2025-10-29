54ఏళ్లలో భారత్​ నుంచి ఐదుగురే- వరల్డ్ నెం 1 బ్యాటర్లుగా రికార్డ్ కొట్టింది వీళ్లే!

ETV Bharat / sports

ఆల్​టైమ్ బెస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిన రోహిత్- అరుదైన లిస్ట్​లో హిట్​మ్యాన్​కు చోటు

ICC ODI Rankings
ICC ODI Rankings (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 7:06 PM IST

ICC ODI Rankings : టీమ్ఇండియా సీనియర్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ తాజా ఐసీసీ ర్యాకింగ్స్​లో నెం.1 స్థానం దక్కించుకొని ప్రపంచ రికార్డు కొట్టాడు. ప్రస్తుతం 781 రేటింగ్స్​తో రోహిత్ టాప్ ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు. 2007లో వన్డేల్లో అరంగేట్రం చేసిన రోహిత్ దాదాపు 18ఏళ్లుగా టీమ్​ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. ఇన్నేళ్లలో అనేక రికార్డులు సాధించిన రోహిత్, ర్యాకింగ్స్​లో మాత్రం రెండో స్థానం వద్దే ఆగిపోయాడు.

తాజాగా ఆసీస్​తో సిరీస్​లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన చూపించడంతో ఆల్​టైమ్ బెస్ట్ ర్యాంక్ సాధించాడు. ఈ క్రమంలోనే పలు ఘనతలు సాధించాడు. టీమ్ఇండియా నుంచి టాప్ 1 ర్యాంక్ అందుకున్న ఐదో బ్యాటర్​గా నిలిచాడు. 54ఏళ్ల వన్డే చరిత్రలో టీమ్ఇండియా నుంచి ఇప్పటిదాకా ఈ ఘనత కేవలం ఐదుగురు బ్యాటర్లే అందుకోవడం విశేషం. మరి ఆ క్రికెటర్లు ఎవరు? ఎప్పుడు ఇది సాధించారో తెలుసుకుందాం!

తొలి ప్లేయర్​ అతడే
క్రికెట్ గాడ్, భారత దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్ వన్డేల్లో నెం.1 ర్యాంగ్ సాధించిన టీమ్ఇండియా తొలి బ్యాటర్​గా రికార్డు సాధించాడు. 24ఏళ్ల కెరీర్​లో సచిన్ ఒకటికాదు పలుమార్లు ఈ ఘనత అందుకున్నాడు. 881 రేటింగ్ పాయింట్లు అతడి ఆల్​టైమ్ బెస్ట్. సచిన్ కంటే ముందు వరల్డ్ నెం.1 బ్యాటర్​ స్థానాన్ని భారత్ నుంచి ఎవరూ అందుకోలేదు.

Sachin Tendulkar
సచిన్ తెందుల్కర్ (Source : Getty Images)

రెండో ఆటగాడు
టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్, మిస్టర్ కూల్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ కెరీర్ ప్రారంభంలోనే ఈ ఘనత సాధించాడు. 2006లో వన్డే ర్యాంకింగ్స్​లో అగ్రస్థానం దక్కించుకున్న ధోనీ, ఈ ఘతన అందుకున్న భారత రెండో బ్యాటర్​గా రికార్డు కొట్టాడు. అతడి ఆల్​టైమ్ బెస్ట్ రేటింగ్స్ 826. 2004లో వన్డేల్లో అరంగేట్రం చేసిన ధోనీ 2019 జులైలో రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. 15ఏళ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్​లో ధోనీ 350 వన్డేలు ఆడాడు.

MS Dhoni
మహేంద్రసింగ్ ధోనీ (Source : Getty Images)

మూడో ప్లేస్ 'కింగ్'దే
వన్డే క్రికెట్‌లో ప్రపంచ నంబర్ 1 బ్యాటర్​గా నిలిచిన భారత మూడో ప్లేయర్ విరాట్ కోహ్లీనే. అంతేకాదు భారత్ నుంచి మూడు ఫార్మాట్లలో నెం.1 ర్యాంక్ అందుకున్న ఏకైక ఆటగాడు కూడా విరాట్ కోహ్లీనే కావడం విశేషం. అలాగే ప్రపంచంలోనే మూడు (టెస్టు, వన్డే, టీ20) ఫార్మాట్లలో 900+ రేటింగ్స్ సాధించిన ఒకే ఒక్క క్రికెటర్ కూడా కింగ్ కోహ్లీయే.

Virat Kohli
విరాట్ కోహ్లీ (Source : Associated Press)

నాలుగో ప్లేయర్​గా ప్రస్తుత కెప్టెన్
టీమ్ఇండియా వన్డే కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ ఈ ఘనత అందుకున్న నాలుగో బ్యాటర్​. 2023లో తొలిసారి గిల్ వన్డేల్లో నెం.1 స్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు. 2019లో అరంగేట్రం చేసిన గిల్, నాలుగేళ్లలోనే ఈ మైలురాయి సాధించడం విశేషం. ఇక 847 పాయింట్లు అతడి ఆల్​టైమ్ బెస్ట్ రేటింగ్స్.

తాజాగా హిట్​మ్యాన్
ఇక తాజాగా ఈ లిస్ట్​లో హిట్​మ్యాన్ చేరిపోయాడు. ఇన్నేళ్ల కెరీర్​లో తొలిసారి వన్డే నెం.1 బ్యాటర్​గా నిలిచి ఈ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ​అలాగే అతి పెద్ద వయసు (38ఏళ్ల 182 రోజులు) లో వన్డేల్లో అగ్రస్థానం సాధించిన క్రికెటర్​గానూ రోహిత్ ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు.

వన్డే ఫార్మాట్​లో రోహిత్ శర్మ పేరిట ఉన్న రికార్డులు

  • అత్యధిక వ్యక్తిగత వన్డే స్కోరు - 264 పరుగులు vs శ్రీలంక (2014)
  • వన్డే ప్రపంచ కప్‌లలో అత్యధిక సెంచరీలు- 7
  • అత్యధిక వన్డే డబుల్ సెంచరీలు- 3
  • భారత్​ తరపున అత్యధిక వన్డే సిక్సర్లు- 349

చరిత్ర సృష్టించిన రోహిత్ శర్మ- 38ఏళ్ల వయసులో వరల్డ్ రికార్డ్

చరిత్ర సృష్టించిన రోహిత్ శర్మ- దాదా ఆల్​టైమ్ రికార్డ్ బ్రేక్

