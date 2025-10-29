54ఏళ్లలో భారత్ నుంచి ఐదుగురే- వరల్డ్ నెం 1 బ్యాటర్లుగా రికార్డ్ కొట్టింది వీళ్లే!
ఆల్టైమ్ బెస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిన రోహిత్- అరుదైన లిస్ట్లో హిట్మ్యాన్కు చోటు
Published : October 29, 2025 at 7:06 PM IST
ICC ODI Rankings : టీమ్ఇండియా సీనియర్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ తాజా ఐసీసీ ర్యాకింగ్స్లో నెం.1 స్థానం దక్కించుకొని ప్రపంచ రికార్డు కొట్టాడు. ప్రస్తుతం 781 రేటింగ్స్తో రోహిత్ టాప్ ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు. 2007లో వన్డేల్లో అరంగేట్రం చేసిన రోహిత్ దాదాపు 18ఏళ్లుగా టీమ్ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. ఇన్నేళ్లలో అనేక రికార్డులు సాధించిన రోహిత్, ర్యాకింగ్స్లో మాత్రం రెండో స్థానం వద్దే ఆగిపోయాడు.
తాజాగా ఆసీస్తో సిరీస్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన చూపించడంతో ఆల్టైమ్ బెస్ట్ ర్యాంక్ సాధించాడు. ఈ క్రమంలోనే పలు ఘనతలు సాధించాడు. టీమ్ఇండియా నుంచి టాప్ 1 ర్యాంక్ అందుకున్న ఐదో బ్యాటర్గా నిలిచాడు. 54ఏళ్ల వన్డే చరిత్రలో టీమ్ఇండియా నుంచి ఇప్పటిదాకా ఈ ఘనత కేవలం ఐదుగురు బ్యాటర్లే అందుకోవడం విశేషం. మరి ఆ క్రికెటర్లు ఎవరు? ఎప్పుడు ఇది సాధించారో తెలుసుకుందాం!
తొలి ప్లేయర్ అతడే
క్రికెట్ గాడ్, భారత దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్ వన్డేల్లో నెం.1 ర్యాంగ్ సాధించిన టీమ్ఇండియా తొలి బ్యాటర్గా రికార్డు సాధించాడు. 24ఏళ్ల కెరీర్లో సచిన్ ఒకటికాదు పలుమార్లు ఈ ఘనత అందుకున్నాడు. 881 రేటింగ్ పాయింట్లు అతడి ఆల్టైమ్ బెస్ట్. సచిన్ కంటే ముందు వరల్డ్ నెం.1 బ్యాటర్ స్థానాన్ని భారత్ నుంచి ఎవరూ అందుకోలేదు.
రెండో ఆటగాడు
టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్, మిస్టర్ కూల్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ కెరీర్ ప్రారంభంలోనే ఈ ఘనత సాధించాడు. 2006లో వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానం దక్కించుకున్న ధోనీ, ఈ ఘతన అందుకున్న భారత రెండో బ్యాటర్గా రికార్డు కొట్టాడు. అతడి ఆల్టైమ్ బెస్ట్ రేటింగ్స్ 826. 2004లో వన్డేల్లో అరంగేట్రం చేసిన ధోనీ 2019 జులైలో రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. 15ఏళ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్లో ధోనీ 350 వన్డేలు ఆడాడు.
మూడో ప్లేస్ 'కింగ్'దే
వన్డే క్రికెట్లో ప్రపంచ నంబర్ 1 బ్యాటర్గా నిలిచిన భారత మూడో ప్లేయర్ విరాట్ కోహ్లీనే. అంతేకాదు భారత్ నుంచి మూడు ఫార్మాట్లలో నెం.1 ర్యాంక్ అందుకున్న ఏకైక ఆటగాడు కూడా విరాట్ కోహ్లీనే కావడం విశేషం. అలాగే ప్రపంచంలోనే మూడు (టెస్టు, వన్డే, టీ20) ఫార్మాట్లలో 900+ రేటింగ్స్ సాధించిన ఒకే ఒక్క క్రికెటర్ కూడా కింగ్ కోహ్లీయే.
నాలుగో ప్లేయర్గా ప్రస్తుత కెప్టెన్
టీమ్ఇండియా వన్డే కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ ఈ ఘనత అందుకున్న నాలుగో బ్యాటర్. 2023లో తొలిసారి గిల్ వన్డేల్లో నెం.1 స్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు. 2019లో అరంగేట్రం చేసిన గిల్, నాలుగేళ్లలోనే ఈ మైలురాయి సాధించడం విశేషం. ఇక 847 పాయింట్లు అతడి ఆల్టైమ్ బెస్ట్ రేటింగ్స్.
తాజాగా హిట్మ్యాన్
ఇక తాజాగా ఈ లిస్ట్లో హిట్మ్యాన్ చేరిపోయాడు. ఇన్నేళ్ల కెరీర్లో తొలిసారి వన్డే నెం.1 బ్యాటర్గా నిలిచి ఈ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అలాగే అతి పెద్ద వయసు (38ఏళ్ల 182 రోజులు) లో వన్డేల్లో అగ్రస్థానం సాధించిన క్రికెటర్గానూ రోహిత్ ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు.
వన్డే ఫార్మాట్లో రోహిత్ శర్మ పేరిట ఉన్న రికార్డులు
- అత్యధిక వ్యక్తిగత వన్డే స్కోరు - 264 పరుగులు vs శ్రీలంక (2014)
- వన్డే ప్రపంచ కప్లలో అత్యధిక సెంచరీలు- 7
- అత్యధిక వన్డే డబుల్ సెంచరీలు- 3
- భారత్ తరపున అత్యధిక వన్డే సిక్సర్లు- 349
