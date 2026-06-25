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కపిల్ సేన చరిత్ర సృష్టించిన రోజు- 1983 వరల్డ్ కప్ విజయానికి 43 ఏళ్లు

1983 జూన్ 25న లార్డ్స్ మైదానంలో వెస్టిండీస్‌పై అద్భుత విజయం- భారత క్రికెట్ రూపురేఖలను మార్చేసిన కపిల్ దేవ్ కెప్టెన్సీ- ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో ఆల్‌రౌండ్ షోతో అదరగొట్టిన మోహిందర్ అమర్‌నాథ్

Kapil Dev being handed the 1983 World Cup trophy
Kapil Dev being handed the 1983 World Cup trophy (Source : X/@ICC)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 25, 2026 at 2:22 PM IST

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India First Cricket World Cup Victory : భారత క్రికెట్ చరిత్రలో 1983 జూన్ 25వ తేదీ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని ఒక స్పెషల్ రోజు. సరిగ్గా 43 ఏళ్ల క్రితం ఇదే రోజున కపిల్ దేవ్ కెప్టెన్సీలో టీమ్​ఇండియా ప్రపంచకప్ ముద్దాడి చరిత్ర సృష్టించింది. హోమ్ ఆఫ్ క్రికెట్ అని పిలవబడే లార్డ్స్ మైదానంలో అప్పటివరకు ఎవరికీ సాధ్యం కాని రీతిలో ఏమాత్రం ఓటమి ఎరుగని వెస్టిండీస్ జట్టును చిత్తుగా ఓడించి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. అప్పటివరకు కేవలం ఒక సాధారణ ఆటగా మాత్రమే ఉన్న క్రికెట్‌ను ఈ అద్భుత విజయం మన దేశంలో ఒక పెద్ద ఎమోషన్‌గా మార్చేసింది. నేటికీ కోట్ల మంది అభిమానుల గుండెల్లో పదిలంగా ఉన్న ఆనాటి అద్భుత మ్యాచ్ గురించి పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే!

అంచనాలు తలకిందులు చేస్తూ
ఈ వరల్డ్ కప్ టోర్నీకి ముందు భారత జట్టుపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎవరికీ పెద్దగా అంచనాలు లేవు. 1975 అలాగే 1979 సంవత్సరాల్లో జరిగిన తొలి 2 ప్రపంచకప్ టోర్నీల్లో టీమ్​ఇండియా కనీసం గ్రూప్ దశను కూడా దాటలేక దారుణంగా విఫలమైంది. ఆ 2 టోర్నీల్లోనూ కప్పు గెలిచిన వెస్టిండీస్ జట్టు అప్పట్లో ప్రపంచ క్రికెట్‌ను ఒంటిచేత్తో శాసిస్తోంది. హ్యాట్రిక్ టైటిల్ కొట్టాలనే కసితో బరిలోకి దిగిన విండీస్ ఫేవరెట్‌గా ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. కానీ కపిల్ సేన మాత్రం ఎవరూ ఊహించని విధంగా అద్భుతమైన ఆటతీరుతో ఫైనల్ చేరి దిగ్గజ క్రికెట్ పండితులను సైతం ఆశ్చర్యపరిచింది. అండర్ డాగ్స్‌గా బరిలోకి దిగి ఏకంగా ఫైనల్ చేరడం అప్పట్లో ఒక పెద్ద సంచలనం రేపింది.

తక్కువ స్కోరుకే పరిమితం
ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన వెస్టిండీస్ ముందుగా ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. ఆండీ రాబర్ట్స్, మాల్కమ్ మార్షల్, మైఖేల్ హోల్డింగ్ లాంటి భయంకరమైన ఫాస్ట్ బౌలర్ల దెబ్బకు భారత బ్యాటర్లు పెవిలియన్‌కు క్యూ కట్టారు. కృష్ణమాచారి శ్రీకాంత్ 38 పరుగులు సందీప్ పాటిల్ 27 పరుగులు చేయడంతో టీమ్​ఇండియా 54 ఓవర్లలో కేవలం 183 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. విండీస్ బౌలర్లలో రాబర్ట్స్ 3 వికెట్లు తీయగా మిగతా బౌలర్లు తలో 2 వికెట్లు పడగొట్టి భారత ఇన్నింగ్స్‌ను కుప్పకూల్చారు. చాలా తక్కువ స్కోరుకే టీమ్​ఇండియా పరిమితం అవ్వడంతో మ్యాచ్ చూస్తున్న అభిమానుల్లో తీవ్ర నిరాశ నెలకొంది. కప్పు మనకు రావడం కష్టమే అని చాలామంది అప్పట్లో ఫిక్స్ అయిపోయారు.

బౌలర్ల అద్భుత ప్రదర్శన
కేవలం 183 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన విండీస్‌కు ఇది చాలా ఈజీ టార్గెట్ అని అంతా అనుకున్నారు. కానీ భారత బౌలర్లు మాత్రం కచ్చితమైన లైన్ అండ్ లెంగ్త్‌తో బౌలింగ్ చేసి విండీస్ బ్యాటర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టారు. ఆరంభం నుంచే క్రమం తప్పకుండా వికెట్లు తీస్తూ ప్రత్యర్థిని 57 పరుగులకే 3 వికెట్లు కోల్పోయేలా చేశారు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే 76 పరుగుల వద్ద 6 వికెట్లు పడగొట్టి మ్యాచ్‌పై గట్టి పట్టు సాధించారు. వివియన్ రిచర్డ్స్ 33 పరుగులు చేసి ఆదుకునే ప్రయత్నం చేసినా కపిల్ దేవ్ వెనక్కి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి పట్టిన అద్భుతమైన క్యాచ్‌తో మ్యాచ్ పూర్తిగా ఇండియా వైపు తిరిగింది. అక్కడి నుంచే విండీస్ పతనం మొదలైంది.

చరిత్ర సృష్టించిన క్షణాలు
భారత బౌలర్ల ధాటికి వెస్టిండీస్ జట్టు ఏమాత్రం కోలుకోలేక 140 పరుగులకే కుప్పకూలింది. దీంతో టీమ్​ఇండియా 43 పరుగుల తేడాతో అద్భుత విజయం సాధించి తొలిసారి ప్రపంచకప్ ఎగరేసుకుపోయింది. మైఖేల్ హోల్డింగ్ వికెట్‌ను మోహిందర్ అమర్‌నాథ్ తీయగానే దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి. లార్డ్స్ బాల్కనీలో కపిల్ దేవ్ వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీని ముద్దాడుతూ పైకి ఎత్తిన దృశ్యం ఇప్పటికీ ప్రతి క్రికెట్ అభిమాని కళ్ల ముందు మెదులుతూనే ఉంటుంది. ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో 26 పరుగులు చేయడంతో పాటు 3 వికెట్లు తీసిన మోహిందర్ అమర్‌నాథ్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్‌గా నిలిచాడు. కపిల్ సేన చేసిన ఈ పోరాటం క్రికెట్ హిస్టరీలోనే బెస్ట్ కంబ్యాక్‌గా నిలిచిపోయింది.

మళ్లీ 28 ఏళ్లకు
1975లో మొదలైన వన్డే వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో ప్రతిసారీ టీమ్​ఇండియా పాల్గొంటూనే ఉంది. 1983 నాటి అద్భుత విజయం తర్వాత మళ్లీ 28 ఏళ్లకు 2011లో ఎంఎస్ ధోనీ కెప్టెన్సీలో భారత్ రెండోసారి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. ఇటీవల 2023లో రోహిత్ శర్మ నాయకత్వంలో ఫైనల్ చేరినా రన్నరప్‌గా మిగిలిపోయింది. ఇక ఈ టోర్నీ చరిత్రలో ఆస్ట్రేలియా అత్యధికంగా 6 సార్లు ట్రోఫీ గెలిచి టాప్ ప్లేస్‌లో ఉంది.

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TAGGED:

1983 WORLD CUP
INDIAN CRICKET TEAM
LORDS CRICKET GROUND
KAPIL DEV AND MOHINDER AMARNATH
INDIAFIRST CRICKET WORLDCUP VICTORY

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