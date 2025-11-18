టీమ్ఇండియా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ హీరోలు ఆ ముగ్గురే- 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' లిస్ట్ చూశారా?
3 వన్డే వరల్డ్ కప్ టైటిల్స్ గెలిచిన ఇండియా - ఆ మూడు ఫైనల్స్లలో 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' ఎవరికి వచ్చింది?
Published : November 18, 2025 at 11:24 AM IST
Teamindia Womens World Cup: వరల్డ్ కప్ గెలవడం ఒక ఎత్తయితే, ఫైనల్ లాంటి హై టెన్షన్ మ్యాచ్లో ఒత్తిడిని తట్టుకుని, అద్భుతమైన ప్రదర్శన ఇచ్చి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు గెలవడం మరో ఎత్తు. ఆ ఒక్క పెర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ల పేరును చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖిస్తుంది. టీమ్ఇండియా ఇప్పటివరకు మూడుసార్లు (రెండు పురుషుల, ఒక మహిళల) వన్డే వరల్డ్ కప్ గెలిచింది. ఆ మూడు ఫైనల్స్లోనూ జట్టును గెలిపించిన ఆ అసలు సిసలైన హీరోలు ఎవరో, ఫైనల్లో వాళ్లు చేసిన మ్యాజిక్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. మొహీందర్ అమర్నాథ్ (1983 ఫైనల్)
1983లో కపిల్ దేవ్ కెప్టెన్సీలో ఇండియా మొదటిసారి వరల్డ్ కప్ గెలిచి చరిత్ర సృష్టించింది. ఆ ఫైనల్లో అసలు సిసలైన ఆల్ రౌండ్ హీరో మొహీందర్ అమర్నాథ్. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఇండియా కేవలం 183 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. ఆ స్కోరులోనూ అమర్నాథ్ 80 బంతులు ఎదుర్కొని 3 ఫోర్లతో 26 పరుగులు చేశాడు. ఆ పిచ్కు అలాగే మ్యాచ్ పరిస్థితిని బట్టి చూస్తే అది కూడా కీలకమైన ఇన్నింగ్స్. ఆ తర్వాత, 184 పరుగుల టార్గెట్తో బరిలోకి దిగిన వెస్టిండీస్ను తన బౌలింగ్తో వణికించాడు. కేవలం 7 ఓవర్లలో 12 పరుగులిచ్చి 3 కీలక వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ అద్భుతమైన ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శనకు అతనికి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు దక్కింది.
2. మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ (2011 ఫైనల్)
28 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ, ఎంఎస్ ధోనీ కెప్టెన్సీలో ఇండియా 2011లో రెండోసారి వరల్డ్ కప్ గెలిచింది. ఫైనల్లో శ్రీలంక 275 పరుగుల భారీ టార్గెట్ను సెట్ చేసింది. ఛేజింగ్లో సచిన్, సెహ్వాగ్ త్వరగా ఔట్ అవ్వడంతో ఇండియా కష్టాల్లో పడింది. ఆ టైమ్లో, గౌతమ్ గంభీర్తో కలిసి కెప్టెన్ ధోనీ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. ఒత్తిడిని చిరునవ్వుతో జయిస్తూ, కేవలం 79 బంతుల్లోనే 91 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. చివరికి ఆ ఐకానిక్ సిక్సర్తో మ్యాచ్ను ముగించాడు. ఈ చారిత్రాత్మక కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్కు ధోనీ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్'గా ఎంపికయ్యాడు.
3. షెఫాలీ వర్మ (2025 ఫైనల్)
112 ఏళ్ల మహిళల క్రికెట్ కలను నెరవేరుస్తూ, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ కెప్టెన్సీలో ఇండియా 2025లో తొలిసారి మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్ గెలిచింది.ముంబయిలో సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన ఈ ఫైనల్లో అసలు హీరో షెఫాలీ వర్మ. నిజానికి, షెఫాలీ ఈ వరల్డ్ కప్కు మొదట ఎంపిక కాలేదు. లీగ్ స్టేజ్ ఫైనల్లో ఓపెనర్ ప్రతికా రావల్ గాయపడటంతో, రీప్లేస్మెంట్గా సెమీస్, ఫైనల్ కోసం జట్టులోకి వచ్చింది. సెమీస్లో ఫెయిల్ అయినా, ఫైనల్లో మాత్రం విశ్వరూపం చూపించింది. మొదట బ్యాటింగ్లో 78 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లతో 87 పరుగులు చేసి ఇండియా 298 పరుగుల భారీ స్కోరు చేయడానికి కారణమైంది. ఆ తర్వాత, బౌలింగ్లో కూడా 2 కీలక వికెట్లు (2/36) తీసి ఆల్ రౌండ్ షోతో 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డును గెలుచుకుంది.