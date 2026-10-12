ఉప్పల్ మ్యాచ్కు భారీ బందోబస్తు - 408 కెమెరాలు, 8 షీ టీమ్స్తో నిఘా
వెస్టిండీస్తో నాలుగో టీ20 మ్యాచ్ కోసం భారత్ రెడీ అవుతోంది. ఈ మ్యాచ్కు హైదరారాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియం వేదిక కానుంది.
Published : October 12, 2026 at 8:53 PM IST
Ind vs WI 4th T20 : భారత్- వెస్టిండీస్ మధ్య నాలుగో టీ20 అక్టోబర్ 14న (బుధవారం) జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్కు హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియం వేదిక కానుంది. ఇందుకోసం టీమ్ఇండియా జట్టు తాజాగా హైదరాబాద్ చేరుకుంది. రాజధాని నగరంలో టీమ్ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ ఆడనుండడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఫ్యాన్స్కు క్రికెట్ ఫీవర్ పట్టుకుంది. మరి ఇప్పటిదాకా ఎన్ని టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి? అధికారులు ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు? అనే విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం!
2200 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు
ఉప్పల్ స్టేడియంలో సీటింగ్ కెపసిటీ గరిష్ఠంగా 55 వేలు. అంతమంది ఇక్కడ మ్యాచ్ను వీక్షించే అవకాశం ఉంది. అయితే బుధవారం జరగనున్న ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించి ఇప్పటి దాకా 25000 టికెట్లు అమ్ముడైనట్లు హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ తాజాగా వెల్లడించింది. ఇంకా టికెట్ సేన్ జరుగుతుండడంతో 40 వేల దాకా అభిమానులు రావొచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ఈ మ్యాచ్ కోసం పటిష్ఠమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు, భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు మల్కాజిగిరి సీపీ సుమతి వెల్లడించారు. ఇందుకోసం 2,200 మంది పోలీసులు విధుల్లో ఉండనున్నట్లు చెప్పారు. బ్లాక్ టికెట్ల సేల్పైనా ప్రత్యేక నిఘా ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు.
Indore conquered, Hyderabad next! 💪 Riding the wave after that high-voltage win in Indore, #TeamIndia touches down in the City of Pearls! #INDvWI 4th T20I 👉 WED, OCT 14, 6 PM https://t.co/u4DJwPS2VS— Star Sports (@StarSportsIndia) October 12, 2026
408 కెమెరాలు, 8 షీ టీమ్స్
అంతేకాకుండా నిఘా కోసం స్టేడియం చుట్టూ 4 వాచ్ టీమ్లు, 408 సీసీ కెమెరాలు, 2 డ్రోన్ కెమెరాలతో పర్యవేక్షణ ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. ఇక మహిళల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని, అందుకోసం 8 షీ టీమ్స్ మఫ్టీలో ఉంటాయని సీపీ పేర్కొన్నారు. వీళ్లంతా ప్రేక్షకుల భద్రత కోసం సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నారని అన్నారు. దాదాపు 8 వేల వాహనాలు నిలిపి ఉంచేలా పార్కింగ్ కోసం స్థలం ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు. ఇక బంజారాహిల్స్ హోటల్ నుంచి ప్లేయర్లు స్టేడియానికి రానున్నారు.
ఆర్టీసీ, మెట్రో సేవలు వినియోగించుకోవాలి
కాగా, మ్యాచ్ కోసం అభిమానులను మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచే స్టేడియంలోకి అనుమతిస్తామని సీపీ చెప్పారు. అయితే స్టేడియానికి వచ్చే అభిమానులు ఆర్టీసీ, మెట్రో సేవలను ఉపయోగించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. మ్యాచ్ నేపథ్యంలో స్టేడియం పరిసరాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉంటాయని పౌరులు నిబంధనలను పాటించాలని కోరారు.
'ఎలా ఉన్నారు? హైదరాబాద్'- ఇషాన్ కిషన్ తెలుగు
ఇక ఈ మ్యాచ్ కోసం ఇవాళ సాయంత్రమే భారత క్రికెట్ జట్టు హైదరాబాద్కు చేరుకుంది. ఈ ప్రయాణంలో విమానంలో జరిగిన ఓ సరదా సన్నివేశాన్ని యువ క్రికెటర్ ఇషాన్ కిషన్ షేర్ చేసుకున్నాడు. హైదరాబాద్కు వస్తుండడంతో ఇక్కడి ప్రేక్షకుల కోసం తెలుగులో మాట్లాడుతూ ఓ సెల్ఫీ వీడియో రికార్డ్ చేశాడు. 'హలో! హైదరాబాద్, ఎలా ఉన్నారు?' అని ఇషాన్ సరదాగా అన్నాడు. ఈ వీడియోలో అతడి పక్కన తెలుగు క్రికెటర్లు తిలక్ వర్మ, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి ఉన్నారు. కాగా, ఐపీఎల్లో ఇషాన్ మన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టుకే ఆడుతున్నాడు. అందుకే అతడు ఉప్పల్ స్టేడియాన్ని హోమ్ గ్రౌండ్లాగా భావిస్తాడు.
Ishan Kishan saying ‘Ela unnaru Hyderabad’. 😄 https://t.co/xTfnJKWaEp— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 12, 2026
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