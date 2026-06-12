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మహిళల T20 వరల్డ్​కప్ సమరం- మ్యాచ్​ టైమింగ్స్, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్ ఇవే!

మహిళల T20 ప్రపంచ కప్ 10వ ఎడిషన్​కు రంగం సిద్ధం- ప్రత్యక్ష ప్రసారం, లైవ్ స్ట్రీమింగ్‌ సహా, ఈ టోర్నమెంట్‌కు సంబంధించిన కీలక విషయాలివే!

2026 Womes World Cup
2026 Womes World Cup (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 6:12 PM IST

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2026 Womes T20 World Cup : ఓ వైపు ఫిఫా వరల్డ్​కప్ ప్రారంభమై ఫుట్​బాల్ అభిమానులకు ఉర్రూతలూగిస్తుండగా, మరోవైపు క్రికెట్ ఫ్యాన్స్​కు మజా పంచేందుకు మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్ సిద్ధమైంది. ఐసీసీ నిర్వహించే ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నీ శుక్రవారం (జూన్ 12) నాడే ప్రారంభంకానుంది. జులై 05న ఫైనల్​ మ్యాచ్​తో టోర్నీ ముగుస్తుంది. ఇంగ్లాండ్, వేల్స్ ఆతిథ్యం ఇస్తున్న ఈ టోర్నీలో 12 జట్లు పోటీపడుతున్నాయి. మొత్తం 33 మ్యాచ్​లు జరగనున్నాయి. మరి ఈ మ్యాచ్​లు ఎక్కడ లైవ్ చూడవచ్చు? టీమ్ఇండియా గ్రూప్ దశలో ఎవరెవరిని ఢీ కొట్టనుంది? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం!

జోష్​లో టీమ్ఇండియా
గతేడాది వన్డే వరల్డ్​కప్​ను గెలుచుకున్న భారత మహిళల జట్టు ఈసారి రెట్టించిన ఉత్సాహంతో పొట్టి కప్పు బరిలో దిగుతోంది. అయితే టీమ్ఇండియా ఉమెన్స్ జట్టు ఇప్పటిదాకా టీ20 వరల్డ్​కప్​ను ముద్దాడలేదు. ఈసారి హర్మన్ నేతృత్వంలోని టీమ్ఇండియా ఆ లోటును తీర్చుకోవాలని భావిస్తుంది. ఓపెనర్లు స్మృతి మంధాన, షఫాలి వర్మ , కెప్టెన్ హర్మన్​ ప్రీత్, జెమీమా రోడ్రిగ్స్​తో టాపార్డర్ బలంగానే ఉంది. పుల్మాలి, రిచా ఘోష్​లు ఫినిషింగ్​లు ఇవ్వగలరు.

ఇక దీప్తి శర్మ రూపంలో నాణ్యమైన ఆల్​రౌండర్ భారత్ సొంతం. రేణుకా సింగ్, క్రాంతి గౌడ్, అరుంధతి రెడ్డి, నందిని శర్మ, శ్రీ చరణిపై కూడా అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. అయితే ప్రత్యర్థి జట్లు ఆస్ట్రేలియా, సౌతాఫ్రికాలోలాగే సింగిల్ హ్యాండ్​గా మ్యాచ్​ను గెలిపించగల ప్లేయర్​ భారత్​లో లేకపోవడం కాస్త ప్రతికూలత. అయినప్పటికీ గతేడాది వన్డే ప్రపంచకప్​ స్ఫూర్తితో కలిసి కట్టుగా రాణిస్తే అద్భుతాలు చేసి కప్పును ముద్దాడే ఛాన్స్​ భారత్​కు ఉంది.

మ్యాచ్ టైమింగ్స్
ఈ ప్రపంచ కప్ ప్రారంభ మ్యాచ్​లో ఆతిథ్య దేశం ఇంగ్లాండ్- శ్రీలంక మధ్య జరగనుంది. బర్మింగ్‌హామ్‌లోని ఎడ్జ్‌బాస్టన్ మైదానంలో ఈ మ్యాచ్​ జరగనుంది. టోర్నమెంట్‌ను విజయంతో ప్రారంభించాలని రెండు జట్లు ఆశిస్తున్నాయి. అయితే ఈ టోర్నీకి ఇంగ్లాండ్ ఆతిథ్యమిస్తుండంతో భారత్​తో సమయంలో చాలా తేడా ఉండనుంది. ఇవాళ ఇంగ్లాండ్ - శ్రీలంక మధ్య మ్యాచ్ స్థానిక సమయం ప్రకారం సాయంత్రం 6:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. కానీ, భారత్​లో మాత్రం రాత్రి 11:00 గంటలకు ప్రారంభమై, అర్ధరాత్రి వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఒక్కో రోజు కనీసం రెండు మ్యాచ్​లు ఉండనున్నాయి. ఒక్కో రోజు మూడు మ్యాచ్​లు కూడా జరగనున్నాయి.

12 జట్లు రెండు గ్రూపులు!
ఈ టోర్నీలో మొత్తం 12 జట్లు పాల్గొంటుంన్నాయి. ఈ జట్లను రెండు గ్రూపులుగా విభజించారు. ఒక్కో గ్రూపులో ఆరు చొప్పున జట్లు ఉన్నాయి. గ్రూప్ Aలో ఇంగ్లాండ్, ఐర్లాండ్, న్యూజిలాండ్, స్కాట్లాండ్, శ్రీలంక, వెస్టిండీస్ ఉన్నాయి. ఇక గ్రూప్ Bలో భారత్, బంగ్లాదేశ్, ఆస్ట్రేలియా, నెదర్లాండ్స్, పాకిస్థాన్, సౌతాఫ్రికా ఉన్నాయి. గ్రూప్ దశ ముగిసే సరికి ఒక్కో గ్రూప్​లో టాప్​ 2లో ఉన్న జట్లు సెమీఫైనల్​కు అర్హత సాధిస్తాయి. అందులో నెగ్గిన టీమ్స్ జులై 05న ఫైనల్​లో తలపడతాయి.

లైవ్ ఎక్కడ చూడవచ్చు?
మహిళల T20 ప్రపంచ కప్ 2026 మ్యాచ్‌ల ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్​కు సంబంధించిన ఛానెళ్లలో చూడవచ్చు. స్టార్ స్పోర్ట్స్ 1, స్టార్ స్పోర్ట్స్ 1 HD, స్టార్ స్పోర్ట్స్ 2, స్టార్ స్పోర్ట్స్ 2 HD, స్టార్ స్పోర్ట్స్ 3, స్టార్ స్పోర్ట్స్ 3 HD ఛానెళ్లలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించవచ్చు. అలాగే మొబైల్ యూజర్లు జియోహాట్​స్టార్​ ఓటీటీ యాప్​ లేదా వెబ్​సైట్​లో లైవ్​ మ్యాచ్ స్ట్రీమింగ్ చూడవచ్చు.

టీమ్ఇండియా మ్యాచ్​లు
భారత మహిళల జట్టు తమ మొదటి మ్యాచ్‌లోనే చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్​ను ఢీ కొట్టనుంది. జూన్ 14న పాకిస్థాన్‌తో మ్యాచ్​లో హర్మన్​సేన T20 ప్రపంచ కప్ టోర్నీని ప్రారంభించనుంది. ఆ తర్వాత నెదర్లాండ్స్, బంగ్లాదేశ్, ఆస్ట్రేలియా, సౌతాఫ్రికా జట్లను ఢీ కొట్టనుంది.

భారత్ జట్టు గ్రూప్ దశ మ్యాచ్‌ల షెడ్యూల్

  • జూన్ 14 - భారత్ vs పాకిస్థాన్ - రాత్రి 7 గంటలకు
  • జూన్ 17 - భారత్ vs నెదర్లాండ్స్ - రాత్రి 7 గంటలకు
  • జూన్ 21- భారత్ vs దక్షిణాఫ్రికా - రాత్రి 7 గంటలకు
  • జూన్ 25- భారత్ vs బంగ్లాదేశ్ - రాత్రి 7 గంటలకు
  • జూన్ 28- భారత్ vs ఆస్ట్రేలియా - రాత్రి 7 గంటలకు

భారత్ T20 ప్రపంచ కప్ జట్టు - హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), స్మృతి మంధాన (వైస్ కెప్టెన్), షఫాలీ వర్మ, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, భారతి ఫుల్మాలి, దీప్తి శర్మ, రిచా ఘోష్, శ్రీ చరణి, యస్తికా భాటియా, నందిని శర్మ, అరుంధతి రెడ్డి, రేణుక ఠాక, క్రాంతి గౌడ్, రంకా పాటిల్, రాధా యాదవ్.

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