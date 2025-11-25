టీ20 ప్రపంచకప్ షెడ్యూల్ విడుదల- బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా రోహిత్ శర్మ
ఫిబ్రవరి 7 నుంచి మార్చి 8 వరకు టీ20 ప్రపంచకప్ - అహ్మదాబాద్ వేదికగా టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్
Published : November 25, 2025 at 7:40 PM IST
Men T20 World Cup Schedule : వచ్చే ఏడాది భారత్, శ్రీలంక సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమిస్తున్న టీ20 ప్రపంచకప్ వేదికలు, షెడ్యూల్ ఖరారయ్యాయి. ఫిబ్రవరి 7 నుంచి మార్చి 8వ తేదీ వరకు ఈ టోర్నమెంట్ జరగనుంది. ఇందుకోసం భారత్లో ఐదు, శ్రీలంకలో మూడు వేదికలను ఎంపిక చేశారు. భారత్లో అహ్మదాబాద్, ముంబయి, కోల్కతా, చెన్నై, దిల్లీ ఈ టీ20 మ్యాచ్లకు ఆతిథ్యమివ్వనున్నాయి. శ్రీలంకలో కొలంబోలోని రెండు స్టేడియాలతో పాటు కాండీలో మ్యాచ్లు నిర్వహించనున్నారు. మార్చి 8న ఫైనల్ మ్యాచ్ అహ్మదాబాద్లో జరగనుంది.
ఒకవేళ పాకిస్థాన్ తుదిపోరుకు అర్హత సాధిస్తే ఫైనల్ మ్యాచ్ వేదిక మారుతుంది. 20 జట్లను నాలుగు గ్రూప్లుగా ఐసీసీ విభజించింది. గ్రూప్-ఏలో భారత్, పాకిస్థాన్, అమెరికా, నమీబియా, నెదర్లాండ్స్ జట్లు ఉన్నాయి. ఫిబ్రవరి 7న ముంబయి వేదికగా భారత్-అమెరికా తలపడనున్నాయి. ఫిబ్రవరి 12న దిల్లీలో నమీబియాలో టీమిండియా పోటీపడనుంది. చిరకాల ప్రత్యర్థులు భారత్- పాక్ మధ్య పోరుకు ఫిబ్రవరి 15న కొలంబో ఆతిథ్యమివ్వనుంది. ఫిబ్రవరి 18న అహ్మదాబాద్లో భారత్, నెదర్లాండ్స్ మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది. ప్రతి గ్రూప్ నుంచి రెండేసి జట్లు సూపర్-8కు అర్హత సాధించనున్నాయి. టీ20 ప్రపంచకప్నకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా రోహిత్శర్మ వ్యవహరించనున్నాడు. ఈ టోర్నమెంట్లో టీమ్ ఇండియా డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా బరిలోకి దిగనుంది.
It’s my honour to announce that @ImRo45 is the tournament ambassador for the upcoming @T20WorldCup in India & Sri Lanka.— Jay Shah (@JayShah) November 25, 2025
There can be no better representative for the event than the winning captain of the 2024 T20 World Cup, and a player who has been in all nine editions so far. pic.twitter.com/muWh3mUflj
టీ20 ప్రపంచ కప్- 2026 షెడ్యూల్ విడుదల కార్యక్రమంలో భారత స్టార్ క్రికెటర్ రోహిత్ శర్మ, భారత టీ20 జట్టు సారథి సూర్యకుమార్ యాదవ్, టీమ్ఇండియా మహిళల జట్టు కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ సింగ్ పాల్గొన్నారు.
The schedule for ICC Men’s @T20WorldCup 2026 is here! 📅— ICC (@ICC) November 25, 2025
The matches and groups were unveiled at a gala event in Mumbai led by ICC Chairman @JayShah, and with new tournament ambassador @ImRo45 and Indian team captains @surya_14kumar and Harmanpreet Kaur in attendance.
✍️:… pic.twitter.com/fsjESpJPlE
మ్యాచ్ల వివరాలు
- ఫిబ్రవరి 7న ముంబయి వేదికగా భారత్-అమెరికా మ్యాచ్
- ఫిబ్రవరి 12న దిల్లీ వేదికగా భారత్-నమీబియా మ్యాచ్
- ఫిబ్రవరి 15న కొలంబో వేదికగా భారత్-పాక్ మ్యాచ్
- ఫిబ్రవరి 18న అహ్మదాబాద్ వేదికగా భారత్-నెదర్లాండ్స్ మ్యాచ్