టీ20 ప్రపంచకప్‌ షెడ్యూల్ విడుదల- బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా రోహిత్ శర్మ

ఫిబ్రవరి 7 నుంచి మార్చి 8 వరకు టీ20 ప్రపంచకప్‌ - అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా టీ20 ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్ మ్యాచ్

Men T20 World Cup
Men T20 World Cup (ICC)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 25, 2025 at 7:40 PM IST

1 Min Read
Men T20 World Cup Schedule : వచ్చే ఏడాది భారత్‌, శ్రీలంక సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమిస్తున్న టీ20 ప్రపంచకప్‌ వేదికలు, షెడ్యూల్‌ ఖరారయ్యాయి. ఫిబ్రవరి 7 నుంచి మార్చి 8వ తేదీ వరకు ఈ టోర్నమెంట్‌ జరగనుంది. ఇందుకోసం భారత్‌లో ఐదు, శ్రీలంకలో మూడు వేదికలను ఎంపిక చేశారు. భారత్‌లో అహ్మదాబాద్‌, ముంబయి, కోల్‌కతా, చెన్నై, దిల్లీ ఈ టీ20 మ్యాచ్‌లకు ఆతిథ్యమివ్వనున్నాయి. శ్రీలంకలో కొలంబోలోని రెండు స్టేడియాలతో పాటు కాండీలో మ్యాచ్‌లు నిర్వహించనున్నారు. మార్చి 8న ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ అహ్మదాబాద్‌లో జరగనుంది.

ఒకవేళ పాకిస్థాన్​ తుదిపోరుకు అర్హత సాధిస్తే ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ వేదిక మారుతుంది. 20 జట్లను నాలుగు గ్రూప్‌లుగా ఐసీసీ విభజించింది. గ్రూప్‌-ఏలో భారత్‌, పాకిస్థాన్‌, అమెరికా, నమీబియా, నెదర్లాండ్స్‌ జట్లు ఉన్నాయి. ఫిబ్రవరి 7న ముంబయి వేదికగా భారత్‌-అమెరికా తలపడనున్నాయి. ఫిబ్రవరి 12న దిల్లీలో నమీబియాలో టీమిండియా పోటీపడనుంది. చిరకాల ప్రత్యర్థులు భారత్‌- పాక్​ మధ్య పోరుకు ఫిబ్రవరి 15న కొలంబో ఆతిథ్యమివ్వనుంది. ఫిబ్రవరి 18న అహ్మదాబాద్‌లో భారత్‌, నెదర్లాండ్స్‌ మధ్య మ్యాచ్‌ జరగనుంది. ప్రతి గ్రూప్‌ నుంచి రెండేసి జట్లు సూపర్‌-8కు అర్హత సాధించనున్నాయి. టీ20 ప్రపంచకప్‌నకు బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా రోహిత్‌శర్మ వ్యవహరించనున్నాడు. ఈ టోర్నమెంట్‌లో టీమ్ ఇండియా డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగనుంది.

టీ20 ప్రపంచ కప్- 2026​ షెడ్యూల్ విడుదల కార్యక్రమంలో భారత స్టార్ క్రికెటర్ రోహిత్ శర్మ, భారత టీ20 జట్టు సారథి సూర్యకుమార్ యాదవ్, టీమ్ఇండియా మహిళల జట్టు కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ సింగ్ పాల్గొన్నారు.

మ్యాచ్​ల వివరాలు

  • ఫిబ్రవరి 7న ముంబయి వేదికగా భారత్‌-అమెరికా మ్యాచ్
  • ఫిబ్రవరి 12న దిల్లీ వేదికగా భారత్-నమీబియా మ్యాచ్
  • ఫిబ్రవరి 15న కొలంబో వేదికగా భారత్-పాక్ మ్యాచ్
  • ఫిబ్రవరి 18న అహ్మదాబాద్ వేదికగా భారత్‌-నెదర్లాండ్స్ మ్యాచ్

