RCB కప్పు గెలిచినా డామినేషన్ వైభవ్దే- 15ఏళ్లకే ఏకంగా ఐదు అవార్డులు
ఛాంపియన్గా ఆర్సీబీ- రన్నరప్తో సరిపెట్టుకున్న గుజరాత్ టైటాన్స్ - ఈసారి అవార్డులు గెలుచుకున్న ప్లేయర్లు వీళ్లే!
Published : June 1, 2026 at 1:03 AM IST
2026 IPL Complete Winners List : డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ హోదాను నిలబెట్టుకుంటూ రాయల్ ఛాలెంజ్ బెంగళూరు వరుసగా రెండోసారి ఐపీఎల్ టైటిల్ నెగ్గింది. అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరిగిన ఫైనల్లో గుజరాత్ను 5 వికెట్ల తేడాతో ఓడించిన ఆర్సీబీ మరోసారి ఛాంపియన్ అయ్యింది. దీంతో టైటిల్ నెగ్గిన ఆర్సీబీకి రూ.20 కోట్ల భారీ ప్రైజ్మనీ దక్కింది. రన్నరప్ గుజరాత్కు రూ.13 కోట్లు దక్కాయి.
అయితే మ్యాచ్ అనంతరం ఈ సీజన్కు సంబంధించి అవార్డుల ప్రదానోత్సవం జరిగింది. ఇందులో 15ఏళ్ల కుర్రాడు, రాజస్థాన్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ డామినేషన్ ప్రదర్శించాడు. ఏకంగా ఐదు అవార్డులు అందుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఈసారి ఆయా విభాగాల్లో అత్యుత్తమంగా రాణించిన ప్లేయర్లు ఎవరు? ఎవరెవరు అవార్డులు అందుకున్నారో చూసేద్దాం!
2026 ఐపీఎల్ సీజన్లో ఫుల్ అవార్డుల లిస్ట్ ఇదే
- ఆరెంజ్ క్యాప్: వైభవ్ సూర్యవంశీ (RR) - 776 పరుగులు
- పర్పుల్ క్యాప్: కాగిసో రబాడా (GT) - 29 వికెట్లు
- అత్యంత విలువైన ఆటగాడు: వైభవ్ సూర్యవంశీ (RR)
- వర్ధమాన ఆటగాడు: వైభవ్ సూర్యవంశీ (RR)
- అత్యధిక సిక్సర్లు: వైభవ్ సూర్యవంశీ (RR) - 71 సిక్సర్లు
- అత్యధిక ఫోర్లు: సాయి సుదర్శన్ (GT) - 75 ఫోర్లు
- అత్యుత్తమ స్ట్రైక్ రేట్: వైభవ్ సూర్యవంశీ (RR) - 237.31
- అత్యధిక డాట్ బాల్స్: మహ్మద్ సిరాజ్ (GT) - 172 డాట్ బాల్స్
- అత్యుత్తమ క్యాచ్: మనీశ్ పాండే (KKR)
- ఫెయిర్ ప్లే అవార్డు: పంజాబ్ కింగ్స్
- పిచ్, మైదానాల అవార్డు (నాలుగు లేదా అంతకంటే తక్కువ మ్యాచ్లు): హిమాచల్ ప్రదేశ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్
- పిచ్, మైదానాల అవార్డు: క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ బంగాల్
Whole India prayed for Vaibhav Sooryavanshi to win the Orange Cap.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 31, 2026
- He didn’t just win the Orange Cap, he bagged 5 awards tonight. ❤️
PEAK PERFORMANCE BY VAIBHAV. 🔥 pic.twitter.com/CRrApLrGC5