2026 పారా ఆసియా గేమ్స్ - బరిలో 168 భారత పారా అథ్లెట్లు
2026 ఆసియా పారా గేమ్స్కు రంగం సిద్ధమైంది. భారత్ నుంచి కూడా పారా అథ్లెట్లు బరిలోకి దిగుతున్నారు.
Published : October 18, 2026 at 12:12 PM IST
Asian 2026 Para Games : 2026 ఆసియా పారా క్రీడలకు సర్వం సిద్ధమైంది. నగోయా వేదికగా అక్టోబర్ 18న పారా క్రీడలు ప్రారంభంకానున్నాయి. ఈనెల 24 దాకా పారా అథ్లెట్ల ఈవెంట్లు జరగనున్నాయి. ఈ పోటీల్లో భారత పారా అథ్లెట్లు బరిలోకి దిగుతున్నారు. ప్రారంభోత్సవ వేడుకలో భారత బృందానికి పారా బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారుడు ప్రమోద్ భగత్, స్ప్రింటర్ సిమ్రాన్ శర్మ ఫ్లాగ్ బేరర్లుగా వ్యవహరిస్తారు. మరి ఈ పారా క్రీడల గురించి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందామా?
ఇవి 5వ ఆసియా పారా క్రీడలు. ఈ క్రీడలు జపాన్లోని నగోయాలో ఉన్న 'నగోయా సిటీ మిజుహో పార్క్ అథ్లెటిక్ స్టేడియం'లో జరగనున్నాయి. 'ఇమాజిన్ వన్ హార్ట్' (Imagine One Heart) అనే థీమ్తో పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. భారత్ నుంచి మొత్తం 168 మంది పారా అథ్లెట్లతో సహా 281 మంది సభ్యుల భారత బృందం జపాన్ వెళ్లింది. ఇందులో 98 మంది టీమ్ అధికారులు కాగా, 15 మంది సహాయక సిబ్బంది ఉన్నారు. 112 మంది పురుషులు, 56 మంది మహిళలతో కూడిన మన పారా అథ్లెట్ల బృందం 11 క్రీడాంశాల్లో పోడీ పడనుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నుంచి వీళ్లు!
ఈ పారా గేమ్స్లో తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఆరుగురు అథ్లెట్లు బరిలో ఉన్నారు. వీళ్లు పారా అథ్లెటిక్స్లో పోటీ పడనున్నారు. ఇందులో తెలంగాణ నుంచి ఇద్దరు కాగా, మరో నలుగురు ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన క్రీడాకారులు. ఇక ఈనాడు CSR కార్యక్రమం 'లక్ష్య'లో భాగమైన తెలంగాణ క్రీడాకారులు జీవాంజి దీప్తి, అకీరా నందన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ అథ్లెట్ రవి రొంగలిపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. వీళ్లు పతకం సాధిస్తారన్న అంచనాలు ఉన్నాయి. వీళ్లతోపాటు పారాలింపిక్ ఛాంపియన్లు శీతల్ దేవీ, సుమిత్ అంటిల్, ప్రమోద్ భగత్, అవని లేఖర వంటి అథ్లెట్లపైనా మెడల్ ఆశలు ఉన్నాయి.
🇮🇳 SIMRAN SHARMA TO CARRY INDIA’S FLAG! Sprinter Simran Sharma replaces Bhavina Patel as flag bearer to allow Bhavina to rest ahead of her October 19 Quarter-final. Pramod Bhagat remains India’s other flag bearer. 🕒 02:30 PM IST https://t.co/HFBT8FgR3a— The Khel India (@TheKhelIndia) October 18, 2026
రెండో పసిడిపై కన్ను
2022 క్రీడల్లో గోల్డ్ మెడల్ నెగ్గిన దీప్తి జివాంజీ మరోసారి స్వర్ణం కన్నేసింది. ఆమె 400 మీటర్ల విభాగంలో పోటీ పడనుంది. బానోతు అకీరా నందన్ పురుషుల 400 మీటర్లలో బరిలో ఉన్నాడు. గత క్రీడల్లో రజతం సాధించిన షాట్పుటర్ రవి రొంగలి ఈసారి పసిడి సాధించాలని పట్టుదలతో ఉన్నాడు. వీళ్లతోపాటు మహిళల 400 మీటర్లలో రవని, పురుషుల పారా సైక్లింగ్లో షేక్ హర్షద్, పురుషుల పారా స్విమ్మింగ్లో రవి వీర వెంకట భువన్ పతకాలే లక్ష్యంగా బరిలోకి దిగుతున్నారు.
ప్రారంభోత్సవం ఎప్పుడు? ఎక్కడ వీక్షించవచ్చు?
ఓపెనింగ్ సెర్మనీ ఈవెంట్ భారత సమయం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. జపాన్లో ఈ కార్యక్రమం సాయంత్రం 6:00 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. భారత్లో ఈ సెర్మనీని ఫ్యాన్కోడ్ యాప్, వెబ్సైట్లో లైవ్ స్ట్రీమ్ ద్వారా వీక్షించవచ్చు. అంతేకాకుండా డీడీ స్పోర్ట్స్ లేదా సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్లో కూడా లైవ్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
2022లో ప్రదర్శన ఎలా ఉందంటే?
2022 పారా గేమ్స్లో భారత్ నుంచి 303 మంది పారా అథ్లెట్లు బరిలో దిగారు. మొత్తం 111 పతకాలు సాధించారు. ఇందులో 29 పసిడి పతకాలు ఉండడం విశేషం. అయితే ఈసారి పోటీలో పాల్గొననున్న అథ్లెట్ల సంఖ్య భారీగా తగ్గింది. బ్లైండ్ చెస్, పారా-రోయింగ్, పారా-కనోయింగ్ వంటి క్రీడాంశాలను ఈసారి తొలగించడంతో మన క్రీడాకారుల సంఖ్య తగ్గింది. అంతేకాకుండా,నిర్వహణ కమిటీ పలు క్రీడలకు సంబంధించి కోటా నిబంధనలను అమలు చేసింది. ఈ కారణంగానూ సంఖ్య తగ్గింది. దీంతో ఈసారి వంద పతకాలు నెగ్గడం సాధ్యమేనా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
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