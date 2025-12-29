2025లో క్రీడా ప్రపంచాన్ని షేక్ చేసిన నాలుగు విజయాలు- ఊరించిన కప్పులు ఎట్టకేలకు ఇంటికొచ్చాయ్
17 ఏళ్ల ఐపీఎల్ నిరీక్షణకు తెరదించి కప్పు కొట్టిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- 52 ఏళ్ల తర్వాత వన్డే ప్రపంచ కప్ నెగ్గి చరిత్ర సృష్టించిన భారత మహిళల జట్టు
Memorable Winning Moments : 2025 క్రీడా సంవత్సరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రీడాభిమానులకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. దశాబ్దాలుగా ఊరిస్తున్న కలలు ఈ ఏడాది నిజమయ్యాయి. ముఖ్యంగా క్రికెట్, ఫుట్బాల్ రంగాల్లో సుదీర్ఘ కాలంగా ట్రోఫీ కోసం ఎదురుచూస్తున్న జట్లు ఎట్టకేలకు విజేతలుగా నిలిచాయి. ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ కలలు కన్న ఐపీఎల్ ట్రోఫీ నుంచి, అర దశాబ్ద కాలంగా భారత మహిళల జట్టును ఊరిస్తున్న వన్డే ప్రపంచ కప్ వరకు 2025 నిరీక్షణలకు తెరదించిన సంవత్సరంగా నిలిచిపోయింది. మరి ఆ చారిత్రక విజయాల విశేషాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈ సాలా కప్ నమ్దే నిజం చేసిన ఆర్సీబీ
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు RCB అభిమానుల 17 ఏళ్ల నిరీక్షణకు ఎట్టకేలకు తెరపడింది. ఐపీఎల్ ప్రారంభమైన 2008 నుంచి ప్రతి ఏటా "ఈ సాలా కప్ నమ్దే" అంటూ ఎదురుచూసిన ఫ్యాన్స్ కు 2025లో ఆ అదృష్టం దక్కింది. ఫైనల్ లో పంజాబ్ కింగ్స్ తో తలపడిన ఆర్సీబీ ఉత్కంఠభరిత పోరాటంలో విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆర్సీబీ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 190 పరుగులు చేసింది. విరాట్ కోహ్లీ 43 పరుగులు చేయగా, రజత్ పాటిదార్ 26 పరుగులు చేసి జట్టును ఆదుకున్నాడు.
అనంతరం 191 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన పంజాబ్ కింగ్స్ చివరి వరకు పోరాడినా 184 పరుగులకే పరిమితమైంది. శశాంక్ సింగ్ 61 పరుగులతో ఒంటరి పోరాటం చేసినప్పటికీ ఆర్సీబీ బౌలర్లు క్రమశిక్షణతో బౌలింగ్ చేసి జట్టుకు 6 పరుగుల తేడాతో విజయాన్ని అందించారు. భువనేశ్వర్ కుమార్, కృనాల్ పాండ్య తలో రెండు వికెట్లు తీసి పంజాబ్ ను కట్టడి చేశారు. ఈ విజయంతో బెంగళూరు వీధులన్నీ సంబరాల్లో మునిగిపోయాయి. 17 ఏళ్ల ఎదురుచూపుల తర్వాత ఐపీఎల్ ట్రోఫీని ముద్దాడి ఆర్సీబీ సరికొత్త చరిత్రను లిఖించింది.
52 ఏళ్ల తర్వాత విశ్వవిజేతగా భారత మహిళలు
మహిళల క్రికెట్లోనూ భారత్ అద్భుతం చేసింది. ఏకంగా 52 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ భారత మహిళల జట్టు తొలిసారి ఐసీసీ వన్డే ప్రపంచ కప్ను గెలుచుకుంది. 1973లో ఈ టోర్నీ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి భారత్ కు దక్కని ఈ గౌరవం 2025లో లభించింది. ఫైనల్ లో బలమైన సౌతాఫ్రికా జట్టును 52 పరుగుల తేడాతో ఓడించి హర్మన్ప్రీత్ సేన విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. భారత ఇన్నింగ్స్ లో షఫాలీ వర్మ 87 పరుగులతో చెలరేగగా, దీప్తి శర్మ 58 పరుగులతో రాణించి స్కోరును 298 పరుగులకు చేర్చారు.
భారత్ నిర్దేశించిన 299 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనలో సౌతాఫ్రికా 246 పరుగులకే కుప్పకూలింది. భారత బౌలర్లలో దీప్తి శర్మ 5 వికెట్లతో మాయాజాలం చేసి సౌతాఫ్రికాను దెబ్బ కొట్టింది. షఫాలీ వర్మ కూడా రెండు వికెట్లు పడగొట్టి తన వంతు సహకారం అందించింది. రెండుసార్లు ఫైనల్ వరకు వచ్చి త్రుటిలో కప్పును చేజార్చుకున్న భారత మహిళలు, ఈసారి ఎక్కడా తడబడకుండా ఆడి 52 ఏళ్ల కలను నెరవేర్చుకున్నారు. భారత క్రీడా చరిత్రలో ఇదొక రికార్డుగా నిలిచిపోతుంది.
బిగ్ బాష్లో హోబర్ట్ హరికేన్స్ ప్రభంజనం
ఆస్ట్రేలియా బిగ్ బాష్ లీగ్ (BBL)లో కూడా హోబర్ట్ హరికేన్స్ (HH) 13 ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారి కప్పును సొంతం చేసుకుంది. లీగ్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఒక్కసారి కూడా టైటిల్ గెలవలేదన్న విమర్శలకు ఈ విజయంతో స్వస్తి పలికింది. ఫైనల్ లో సిడ్నీ థండర్ పై 7 వికెట్ల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించి ట్రోఫీని కైవసం చేసుకుంది. మిచెల్ ఓవెన్ కేవలం 42 బంతుల్లోనే 108 పరుగులతో విధ్వంసం సృష్టించి జట్టును గెలిపించాడు. ఈ అద్భుత సెంచరీతో హోబర్ట్ 14.1 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించి చరిత్ర సృష్టించింది.
ఫుట్బాల్లో టోటెన్ హామ్ హిస్టరీ
క్రికెట్లోనే కాకుండా ఫుట్బాల్లోనూ టోటెన్ హామ్ హాట్ స్పుర్ ఎఫ్ సీ (Tottenham Hotspur FC) 17 ఏళ్ల తర్వాత తమ తొలి మేజర్ టైటిల్ను గెలుచుకుంది. యూరోపా లీగ్ ఫైనల్లో మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ను 1-0 తేడాతో ఓడించి ఛాంపియన్గా నిలిచింది. మ్యాచ్ 42వ నిమిషంలో బ్రెన్నన్ జాన్సన్ చేసిన గోల్ ఆ జట్టుకు చారిత్రక విజయాన్ని అందించింది. 2008 తర్వాత ఒక్క ట్రోఫీ కూడా లేదన్న ముద్రను చెరిపేస్తూ ఆంజ్ పోస్టెకోగ్లో తన రెండో ఏడాదిలోనే టైటిల్ అందిస్తానన్న మాటను నిలబెట్టుకున్నాడు. ఈ విజయంతో స్పర్స్ అభిమానుల దశాబ్దాల నిరీక్షణ ఫలించింది. ఈ విధంగా 2025 సంవత్సరం పలు జట్లకు మర్చిపోలేని విజయాలను అందించింది.